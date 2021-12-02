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Babasını kaybeden Ebru Şallı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt verdi

#Ebru Şallı#Cenaze#Sosyal Medya

Birkaç gün önce baba acısıyla sarsılan Ebru Şallı sosyal medyada gelen eleştirilere ilk kez “teve2 Magazin Masası”nda cevap verdi…

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Ebru Şallı, sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı ve hafta içi her gün saat 11.00’de ekrana gelen “teve2 Magazin Masası” programına telefonla bağlandı. Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Şallı, eleştirilere yanıt verdi.

Hakkında çıkan haberlere isyan eden Ebru Şallı, “İster cilt bakımı yaptırırım, istersem evde oturup ağlarım. Bunun hesabını kimseye vermem.” dedi.

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“Vefat haberini Amerika’da aldım. Hiç uyumadan Bodrum’a gittim.” diyen Şallı, çok konuşulan reklam paylaşımının da nasıl gerçekleştiğini anlattı:

'Acı haberi Amerika'da aldım. Alır almaz da hızlı bir şekilde Bodrum'a geldim. Kendimizde değiliz… Kimin kafası yerinde olabilir, babanı kaybetmişsin? Anlaşma yaptığımız marka kurumsal, arayıp; 'onu koyun, bunu koyun' demedik. Ne telefona bakabildim ne de kimseyle konuşabildim. Beni arayanlara bir gün sonra döndüm. Herhangi bir telefon görüşmesi yapabilecek durumda değildim. Bu marka paylaşımı yapınca otomatik olarak Ebru Şallı hesabına da düşüyor, bu profesyonellere bıraktığımız bir iş. Onlar yönetiyorlar hesaplarımızı... Benim elimi yüzümü gördüklerinizi ben koyuyorum ama marka içerin paylaşımları profesyoneller yapıyor. Ne ara bu kadar kötü oldu insanlar, bir insan evladı babasını kaybediyor altında kötülük arıyorlar. Ne ara bu kadar kötü olduk? Önce baş sağlığı dilemeyi öğrenelim. Ondan sonra eleştirelim, herkesin ailesi var. Hiç kimse ne oldum demesin ne olacağım desin! Biraz iyi olalım. Babamın hastalığı üç dört yıldır vardı. Hiçbir zaman çok kötü olmadı. Zaten yenmişti hastalığı. Pars'tan sonra üzüntü yaşadı, yan hastalıkları da vardı... Ben şunun şımarıklığını yapamam ben bu dünyada tek evladını kaybeden anne değilim. Bunu herkes, her anne yaşıyor. Ben tanınan bir insanım iyi örnek olacağm ki onlar da hayata dönsünler; işlerine güçlerine, diğer çocuklarıyla, aileleriyle bir arada olsunlar. Yoksa hayata küsmek çok kolay... Bu kadar aşağı düşmemeli bu iş... Ben babamı kaybettim, bana kimse hesap sormasın.'

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