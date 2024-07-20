Babasını iyice defterden sildi... Gazeteye ilan bile verdi

Haberin Devamı

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan eski çiftin evliliklerinden bile daha uzun süren hesaplaşmaları bitmek bilmiyor.

Olayın bu kadar uzamasının nedenlerinden biri boşanmanın ve ardından gelen yasal sürecin sadece Jolie ile Pitt arasında yaşanmayıp çiftin çocuklarının da işin içine karışması.

Şu ana kadar Jolie ile Pitt'in üçü evlatlık, üçü biyolojik altı çocuğundan beşi, annelerinin yanında yer aldıklarını, babaları Pitt'i artık hayatlarından tamamen çıkarmak istediklerini çoktan dünya aleme duyurdu bile.

BABALARININ SOYADINI REDDETTİLER

Angelina Jolie ile birlikte yaşayan çocuklar sırayla babaları Pitt'in soyadını reddetmekle işe başladı.

Haberin Devamı

Önce Zahara okulundaki bir etkinlikte kendini "Ben Zahara Marley Jolie" diye tanıttı. Ardından ikizlerden Vivienne, annesiyle birlikte çalıştığı Broadway müzikalinin kadrosuna adını Vivienne Jolie olarak yazdırdı.

Ama en ciddi adım çiftin ilk biyolojik çocuğu Shiloh'dan geldi.

Geçtiğimiz mayıs ayında 18 yaşına giren Shiloh, kendine avukat tutup babasının soyadını kullanmamak için dava açtı. Genç kız son alarak bu konuda isteğini yasal olarak çabuklaştıracak başka bir adım daha attı.

GAZETEYE İLAN VERDİ... HEDEFİ SONUCU HIZLANDIRMAK

Jolie ile Pitt'in aşklarının ilk meyvesi olarak anılan ve daha dünyaya gelmeden milyonlarla ölçülen bir kitleyi peşinden sürükleyen Shiloh, Los Angeles'ta yayınlanan bir gazeteye ilan verdi.

Genç kız bu ilanıyla artık babasının soyadı olan Pitt'i kullanmak istemediğini beyan eden bir dava açtığını ve dilekçe verdiğini duyurdu.

Shiloh'nun bunu yapmasının nedeni ise basit. İsim değişikliği söz konusu olduğunda gazeteye verilen bir ilan, yasal sürecin sonuçlanmasını hızlandırıyor.

Jolie ve Pitt'in ilk biyolojik çocuğunun isteği Shiloh Nouvelle Jolie Pitt olan adının bundan böyle Shiloh Nouvelle Jolie olarak anılması ve bunun yasal olarak onaylanması.

Haberin Devamı

18 YAŞINA GİRER GİRMEZ İLK İŞİ BU OLDU

Shiloh, geçtiğimiz mayıs ayında 18 yaşına girdikten yani artık reşit olduktan sonra ilk iş olarak babasının soyadını kullanmamak için yasal adımlar atmıştı.

Genç kızın babasına karşı attığı bu adımla ilgili mahkeme dokümanlarını, internetteki TMZ adlı site ele geçirdi.

Son dönemde dans konusundaki yeteneğini gözler önüne seren videolarla konuşulan Shiloh'nun bu isteği, babası Brad Pitt'in çocuklarıyla bozulan ilişkilerini düzeltmek istediğinin duyulmasından hemen sonra geldi.

HİÇBİR KARDEŞİ BU KADAR CİDDİ BİR ADIM ATMADI

Aslına bakılırsa Shiloh'nun kız kardeşleri Zahara ve Vivienne de arka arkaya görev aldıkları bazı etkinliklerde Jolie Pitt olan soyadlarının ikinci kısmını kullanmamaya başlamıştı. Bu da onların babalarına olan bir tepkisiydi.

Haberin Devamı

Ama ikisi de bu konuda resmi bir başvuruda bulunmadı. Bu tür bir davranışı sergileyen ilk kardeş Shiloh oldu.

Hatta babalarıyla aralarının iyi olmadığını artık herkesin bildiği Maddox, Pax Thien ve Zahara da Shiloh kadar kararlı bir davranış sergilemedi.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Etiyopyalı evlatlık kızı 19 yaşındaki Zahara Jolie Pitt, okuduğu okulda düzenlenen bir etkinlikte kendini "Merhaba, Ben Zahara Jolie" diyerek tanıtmış, babasının soyadını kullanmamıştı.

Zahara, okulundaki bir etkinlikte kendini Zahara Marley Jolie olarak tanıttı.

Haberin Devamı

Geçen yıl meydana gelen bu olayın ardından yakın zamanda da annesi Angelina Jolie'nin Broadway'de sahneye koyduğu The Outsiders adlı yapımda sahne arkasında çalışan 15 yaşındaki Vivienne Jolie Pitt de aynı davranışı sergiledi.

Oyunda görev alanlar listesine adını Vivienne Jolie olarak yazılmasını istedi.

Geçen yıl bir zamanların Brangelina'sının altı çocuğundan biri olan Vietnamlı Pax Thien'in sosyal medya paylaşımı da kelimenin tam anlamıyla ortalığı ayağa kaldırmıştı.

20 yaşındaki Pax Thien, Brad Pitt'den 'Dünya çapında bir pislik' olarak söz etmişti.

Jolie'nin daha Brad Pitt ile evlenmeden önce ailesine kattığı ilk evlatlık çocuğu Kamboçyalı Maddox'un da babasıyla iyi geçinemediğini artık bütün dünya biliyor.

22 yaşındaki Maddox, daha boşanmanın ilk dönemlerinde bu mücadelede annesinin yanında yer aldığını belli etmişti.

Haberin Devamı

Pax Thien, babasını 'dünya çapında bir pislik' olarak tanımladı.

Henüz reşit olmayan Vivienne hariç, eski çiftin diğer çocukları 18 yaşını geçtiği halde Shiloh gibi Pitt soyadının çıkarılması için resmi yola başvurmamıştı.

Bu yüzden de Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğunun bu adımı şaşkınlık yarattı.

Annesi ile babası arasında bitmek bilmeyen boşanma savaşında şu ana kadar aldığı tavır bilinmeyen tek kardeş olarak Vivienn'in ikizi Knox Leon kaldı.

Shiloh'nun soyadından Pitt kısmının çıkarılması için mahkemeye başvurması ise birçok kişi için büyük bir sürpriz oldu.

Çünkü yıllardır Shiloh'nun annesine asilik yaptığı, hatta kimi zaman babasıyla yaşamak istediğini söylemesi magazin dünyasında konuşuluyordu.

ARTIK TARİHE KARIŞAN AŞKIN İLK MEYVESİ

Shiloh Nouvelle, 27 Mayıs 2006'da Namibya'da dünyaya gözlerini açtı. O dönemde aşklarıyla çok konuşulan Jolie ile Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olduğu için de daha annesinin karnındayken milyonlarca kişinin ilgi odağı oldu.

Doğduktan sonra Shiloh'nun anne ve babasıyla çekilen fotoğrafları 4.1 milyon dolara satıldı. Ayrıca bebekken annesi ve babasıyla bir mumya heykeli de yapıldı.