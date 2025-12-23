Babasını beklemedi, unvanını kendisi attı... Haydi bakalım... Şimdi oturup veliaht ağabeyim düşünsün!

Haberin Devamı

2020 yılında karısı Meghan Markle ve o sırada henüz bebek olan oğlu Archie ile birlikte ABD'de kendine yeni bir hayat kurdu Prens Harry.

Ülkeden ayrılırken de basının özellikle karısı Meghan Markle'a karşı olan sert tutumunu eleştirdi. "Karımın kaderinin de annem gibi olmasını istemiyorum" dedi... Bu aslında bir noktaya kadar anlaşılır bir durumdu...

BÜTÜN GERİLİM BİR RÖPORTAJLA BAŞLADI VE DORUĞA ÇIKTI

Ama sonrasında karısı Meghan ile birlikte Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla başlayan olaylar zinciri geldi. Ki zaten onun sonrasında da babası Kral Charles ve ağabeyi Prens William ile ipler tamamen koptu.

İngiliz kraliyet ailesine yönelik ırkçılık eleştirisi, derken Meghan'ın "Oğluma hamileyken intiharın eşiğine geldim ama kimse destek olmadı" sözleri... Sonrasında da Londra'daki kraliyet hayatıyla dalga geçme de dahil tepki çeken birçok açıklama yaptı Sussex çifti.

Son zamanlarda Kral Charles ile aralarının biraz da yumuşamaya başladığı konuşulsa da yine de işler pek yolunda değil.

İşte o gerilimin üst düzeye eriştiği noktalarda kraliyet yorumcuları dahil birçok kişi artık Kral Charles'ın küçük oğlu Harry ile gelini Meghan'dan unvanlarını alması gerektiğini savunanlar oldu.

KENDİ İSTEĞİYLE UNVANINI KULLANMADI

Tam da adı Jeffrey Epstein skandalına karışan amcası Prens Andrew'nun unvanlarının alınmasının üzerine bu tartışmalar iyice alevlendi.

Bütün bunlar olup biterken Prens Harry, beklenmedik bir adım attı: Unvanını kendisi bir kenara koydu!

Bunun nasıl olduğuna gelirsek...

Prens Harry şu sıralarda Aspen'de bir polo turnuvasına katılıyor. S. Regis Kar Polosu Turnuvası'nda mücadele ediyor Harry. Zaten bu unvan kullanmama hamlesi de orada geldi. Harry kendini "Prens" ya da "Sussex Dükü" olarak değil sadece Harry Wales (Galler) olarak tanıttı.

FAZLA DİKKAT ÇEKMEMEYE ÇALIŞTI

Page Six'e konuşan bir kaynak "Harry, hiçbir kraliyet unvanı kullanılmadan kendini Harry Wales olarak tanıtıldı" dedi. Polo oyuncusu arkadaşı Nacho Figueras'ın anlattığına göre de Harry, turnuva sırasında öyle fazla dikkat çekmemeye çalıştı, daha düşük bir profil çizdi.

Söz konusu kaynak "Harry sadece en yakın arkadaşı ile polo oynamak için oradaydı. Ününü sergilemek değil sadece eğlenmeyi amaçlıyordu" dedi.

Yine aynı kaynağa bakılırsa Harry, turnuvada medyanın ilgisini çekmemek için de aşırı bir gayret sarf etti.

Turnuvada Harry dışında aralarında Goldie Hawn ve Kurt Russell'ın da bulunduğu Hollywood ünlüleri de yer aldı.

ASLINDA KULLANDIĞI SOYADI WILLIAM'IN AİLESİNE AİT

Aslına bakılırsa Harry'nin babası Charles'ın henüz veliaht prens yani Galler prensi olduğu dönemde kullandığı "Wales" (Galler) soyadını kullanması da kafaları karıştırdı.

İngiliz kraliyet ailesinin asıl soyadı Mountbatten Windsor. Bu soyadını hükümdarın soyundan gelenler kullanıyor.

Fakat babanın unvanını soyadı olarak kullanmak da bir gelenek. Wililam ile Harry, okul yıllarında Charles'ın Galler Prensi olması nedeniyle "Wales" (Galler) soyadını kullanıyordu.

Aslına bakılırsa bu Wales soyadı şu anda Galler Prensi olan William'ın ailesine ait. Yani Kate Middleton ile William'ın çocukları George, Charlotte ve Louis okulda "Wales" (Galler) soyadıyla anılıyor.

Harry ise evlenirken kendisine verilen Sussex Dükü unvanına ithafen "Sussex" soyadını kullanabilirdi.

Neden babasının kral olmadan önceki soyadını kullandığı da merak konusu oldu.

Bu ayrıntıyla ilgili çeşitli yorumlar var. Bunlardan birine göre Harry, belki de babasının tıpkı amcası Andrew gibi kendi unvanını da alabileceğini düşünüp buna göre kendince bir tepki gösterdi.

Kulağa biraz daha abartılı gelen başka bir yoruma göre de arasının kötü olduğu ağabeyi William'ın ailesine ait Wales soyadını kullanarak ona meydan okudu.