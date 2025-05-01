BabasÄ±ndan yaÅŸlÄ± bir zenginle evlenmiÅŸti... Gizlice doÄŸurduÄŸu kÄ±zÄ±nÄ± gizlice bÃ¼yÃ¼ttÃ¼: BebeÄŸim iki yaÅŸÄ±na geldi

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Yine de hayatÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de meraklÄ± gÃ¶zlerden uzakta yaÅŸamayÄ± baÅŸardÄ± bugÃ¼ne kadar... Elbette bulunduÄŸu sosyal konum ve mensubu olduÄŸu aile gereÄŸi zaman zaman kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. Ama geri kalan zamanlarda kendisini ve ailesini meraklÄ± gÃ¶zlerden Ã§ok da gÃ¼zel saklÄ±yor.

Zaten bu yÃ¼zden de babasÄ±ndan bile daha yaÅŸlÄ± zengin kocasÄ±ndan bir kÄ±zÄ± olduÄŸunu kendisi isteyip gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serinceye kadar kamuoyu bilmedi.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi de gizlice doÄŸurduÄŸu o bebeÄŸin iki yaÅŸÄ±na girdiÄŸini sosyal medya sayfasÄ±ndan duyurdu.

HAMÄ°LELÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°LE KAMUOYUNDAN GÄ°ZLEMÄ°ÅžTÄ°

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ dÃ¼nyanÄ±n en bahtsÄ±z kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak bilinen Ä°ngiliz kraliyet ailesinin eski gelini Prenses Diana'nÄ±n yeÄŸeni Lady Kitty Spencer.

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Bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce Ã¶z babasÄ± Charles Spencer'dan daha yaÅŸlÄ± zengin iÅŸ insanÄ± Michael Lewis ile evlenen 34 yaÅŸÄ±ndaki Kitty Spencer, gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan sessizliÄŸe gÃ¶mÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

GeÃ§en yÄ±l da kendisinden 32 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k kocasÄ± Lewis ile birlikte Athena adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Kitty Spencer, Athena'nÄ±n ikinci yaÅŸÄ± nedeniyle Ã§ekilen bazÄ± fotoÄŸraflarÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

DÃœNYAMIZI AYDINLATTIN

Spencer kÄ±zÄ±yla plajda Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸraf eÅŸliÄŸinde duygu dolu bir de mesaj paylaÅŸtÄ±. "DÃ¼nyamÄ±zÄ± aydÄ±nlattÄ±ÄŸÄ±n iki yÄ±l canÄ±m Athena" diye seslendi Kitty.

Sonra da satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Sen gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±sÄ±n, neÅŸesin ve sihirlisin. Sonsuza kadar benim kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±m olacaksÄ±n. Senin annen olduÄŸum iÃ§in o kadar bÃ¼yÃ¼k gurur duyuyorum ki... Seni hayal edebileceÄŸinden de kelimelerle anlatabileceÄŸimden de daha Ã§ok seviyorum."

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DOÄžDUÄžUNDAN BERÄ° GÃ–Z Ã–NÃœNDE

AdÄ±nÄ± model olarak duyuranÂ Kitty Spencer aslÄ±nda mesleÄŸinden ve soylu ailesinden dolayÄ± zaten gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde biriydi. Ã‡ocukluÄŸu ve ilk genÃ§liÄŸi bu ÅŸekilde geÃ§ti.

Fakat onun bu kadar Ã§ok konuÅŸulmasÄ±nÄ±n son yÄ±llardaki en Ã¶nemli nedeniÂ 66 yaÅŸÄ±ndaki GÃ¼ney AfrikalÄ± iÅŸ insanÄ± Michael Lewis ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik oldu.

GittiÄŸi her ortamda gÃ¼zelliÄŸiyle dikkat Ã§eken Kitty, 2021 yÄ±lÄ±nda gayet gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶rende evlenmiÅŸti. Fakat o tÃ¶rende Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir eksik vardÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ babasÄ± Charles Spencer, dÃ¼ÄŸÃ¼ne katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

O dÃ¶nemde konuÅŸulanlara gÃ¶re babasÄ± Charles, kÄ±zÄ±nÄ±n kendisinden bile daha yaÅŸlÄ± biriyle evlenmesinden Ã§ok hoÅŸlanmadÄ±.

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Bu yÃ¼zden de Kitty'nin bu mutlu gÃ¼nÃ¼nde onun yanÄ±nda yer almadÄ±. Yeri gelmiÅŸken hemen hatÄ±rlatalÄ±m, Kitty'nin kocasÄ± Michael, babasÄ± Charles'tan altÄ± yaÅŸ daha bÃ¼yÃ¼k.

BABASI Ä°STEMESE DE O KOCASIYLA MUTLUÂ

Kitty Spencer her ne kadar babasÄ± istemese de Michael Lewis ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Kitty, anne olduÄŸunu da geÃ§en yÄ±l Ä°ngiltere'de kutlanan Anneler GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda sosyal medya sayfasÄ±ndan duyurdu.Â

Anneler GÃ¼nÃ¼ ÅŸerefine bebeÄŸiyle Ã§ekilen bir videosunu Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ± Kitty Spencer. Cinsiyetini ve adÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± bebeÄŸi iÃ§in "KÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼m, senin annen olmak benim hayatÄ±mÄ±n neÅŸesi" diye yazdÄ±.

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BebeÄŸine "Seni koÅŸulsuzca seviyorum" diye de seslendi ardÄ±ndan. ArdÄ±ndan da herkesin Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±.

Kitty Spencer'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±, o dÃ¶nemde onu sadece magazin basÄ±nÄ±ndan ve sosyal medyadan takip edenler iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rpriz oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Lady Spencer hamile olduÄŸunu bile kamuoyundan gizlemiÅŸti.

KUZENÄ° WILLIAM'IN DÃœÄžÃœNÃœNDE GÃœZELLÄ°ÄžÄ°YLE DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

HalasÄ± Diana'nÄ±n Prens Charles ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi tÃ¶rende daha dÃ¼nyaya bile gelmemiÅŸ olan Kitty, kuzeni Prens William ile Kate Middleton'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde gÃ¼zelliÄŸiyle bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmiÅŸti.

Herkes "Kim bu kÄ±z?" diye birbirine sorunca da o gÃ¼ne kadar varlÄ±ÄŸÄ±ndan haberdar olmayanlar bile onu tanÄ±dÄ±. O tÃ¶rende bakÄ±ÅŸlar Ã¼zerinde toplayan tek kiÅŸi Kitty deÄŸildi.

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Ä°kiz kÄ±z kardeÅŸleri de en az kendisi kadar gÃ¼ndeme oturdu. ArdÄ±ndan diÄŸer kuzeni Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde tÃ¼llÃ¼ yeÅŸil ÅŸapkasÄ±yla yine objektiflerin odaÄŸÄ±nda yer aldÄ±.

AynÄ± durum diÄŸer kuzeni Harry'nin Meghan Markle ile evlendiÄŸi tÃ¶rende de gerÃ§ekleÅŸti. Ama o zamana kadar bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Kitty'yi tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ± zaten!

Lady Kitty, diÄŸer kuzeni Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlendiÄŸi tÃ¶rende de gÃ¼zelliÄŸiyle dikkat Ã§ekti.Â

SONRA O DA GELÄ°N OLDU

Sonra aradan yÄ±llar geÃ§ti, Kitty'nin kendi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n vakti geldi. 2021 yÄ±lÄ±nda Michael Lewis ile Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit gelinlikler ve kÄ±yafetler giydiÄŸi, tabii ki yine magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerine Ã§Ä±kan bir tÃ¶renle evlendi.

Onun dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n bu kadar ilgi Ã§ekmesinin bir nedeni elbette sahip olduÄŸu ÅŸÃ¶hretti. AynÄ± zamanda bir model olan Kitty Spencer, zaten kendi baÅŸÄ±na ilgi Ã§eken biriydi.

Buna bir de aristokrat ailesinin kimliÄŸi, Ã¶zellikle de halasÄ± Diana eklenince zaten bu ilgi ikiye katlanacaktÄ±.

Fakat... Bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ± Kitty Spencer'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n bu kadar merak uyandÄ±rmasÄ±nÄ±n. EvlendiÄŸi kiÅŸi yani Michael Lewis, yaÅŸÃ§a kendisinden Ã§ok bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. Hatta durumu ÅŸÃ¶yle Ã¶zetleyelim, Michael Lewis, Kitty'nin babasÄ± Charles'tan bile 6 yaÅŸ daha bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. Ä°ÅŸin bu kÄ±smÄ± bÃ¶yle.

Kitty ile kendisinden 32 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan Michael Lewis, Ä°talya'da Frascati'de bulunan Villa Aldo Brandi'de hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.Â