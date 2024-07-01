Babasından yaşlı bir adamla evlenmişti... Bebeğinin yüzünü değil ama boyunu gösterdi

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Ama tabii ki o bununla yetinmedi. Modellik yapmaya başladı. Aynı zamanda Instagram paylaşımları aracılığıyla da ilgi topladı. Bütün bunlara ek olarak yaşı büyüdükçe dünya jet sosyetesinde de ön plana çıktı.

Sonunda bambaşka bir adım attı: Babasından daha yaşlı sevgilisiyle hayatını birleştirdi. Düğünün ardından uzun süre sessiz kaldı. Bu yılın mart ayında da büyük sürprizi sosyal medya sayfasından paylaştı. Anne olduğunu cümle aleme ilan etti.

Şimdi buna yeni bir halka daha ekledi... Babasının onaylamadığı yaşlı kocasından dünyaya getirdiği biricik bebeğinin cinsiyetini ve hatta adını açıkladı.

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GENCECİK YAŞTA ÖLEN HALASININ ŞÖHRETİ ONA DA YETTİ

Aslında yıllardır onu takip edenler Lady Kitty Spencer'dan söz ettiğimizi anladı bile...

İngiltere kraliçesi olması beklenirken gencecik yaşında hayatını kaybeden 'gönüllerin prensesi' Lady Diana Spencer'ın erkek kardeşinin kızı olan Catherine Eleanor Spencer… Ya da yıllardır magazin dünyasında bilinen adıyla Kitty Spencer.

33 yaşındaki Kitty, çocukluğundan bu yana dünyanın dikkatini çeken biri aslında. Diana'nın yeğeni olmasının yanı sıra babası Charles da soylu bir aileden geliyor...

Zaten doğuştan "lady" unvanına sahip olan Kitty, genç yaşında model olarak çalışmaya başladı. Onu tanımayanların bile dikkatini çekmesi ise kuzeni Prens William'ın Catherine Middleton ile evlendiği düğünde oldu.

Kitty, ve ikiz kız kardeşleri Amelia ile Eliza o düğünde gelin Kate Middleton'dan sonra en çok dikkat çeken konuklar oldu.

Zaten bir süredir ünlü moda markalarının tanıtım yüzü olarak bilenen Kitty, halası Diana'nın küçük oğlu Harry'nin Meghan Markle ile evlendiği törende de güzelliği ve bir de üstüne kilo vermesiyle bütün dikkatleri üzerine çekti.

KOCASI, BABASINDAN DAHA YAŞLI

Kitty'nin 2021 yılındaki evliliği de olay oldu. Hayatını birleştirdiği Michael Lewis, babası Charles Spencer'dan bile iki yaş büyüktü.

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Kızının kendisinden büyük biriyle evlenmesini onaylamayan Charles Spencer'ın düğüne bile katılmadığını, ama Kitty'nin bütün kardeşlerinin yanında olduğunu hatırlatalım.

O gösterişli düğünün ardından Kitty, uzun bir sessizliğe gömüldü. Sonunda bu yılın başlarında bir sosyal medya paylaşımıyla Lewis ile evliliğinden bir bebek dünyaya getirdiğini açıkladı.

İngiltere'de kutlanan Anneler Günü şerefine o sırada cinsiyetini açıklamadığı bebeğiyle kumsalda çekilen bir pozunu paylaştı. Kendisine ilk kez annelik sevinci yaşatan bebeğine de "Seni koşulsuzca seviyorum" diye de seslendi.

Kitty Spencer, önceki gün yaptığı yeni bir sosyal medya paylaşımında da bu kez bebeğinin cinsiyetini ve hatta adını bile açıkladı. Susheel Schroder'in objektifine poz veren Kitty'nin bu paylaşımına göre bir kızı vardı ve adı da Athena idi. Sonunda Kitty Spencer Lewis ile kocası Michael Lewis'in bu gizemi de bu şekilde çözülmüş oldu.

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Kitty Spencer, geçen mart ayında anne olduğunu duyurdu. Ama bebeğinin cinsiyetini ve adını açıklamadı.

Kitty, son paylaşımında da bebeğinin kız olduğunu ve ona Athena adını verdiklerini açıkladı.





KUZENİ WILLIAM'IN DÜĞÜNÜNDE GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Halası Diana'nın Prens Charles ile hayatını birleştirdiği törende daha dünyaya bile gelmemiş olan Kitty, kuzeni Prens William ile Kate Middleton'ın düğününde güzelliğiyle bütün dikkatleri üzerine çekmişti.

Herkes "Kim bu kız?" diye birbirine sorunca da o güne kadar varlığından haberdar olmayanlar bile onu tanıdı. O törende bakışlar üzerinde toplayan tek kişi Kitty değildi.

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İkiz kız kardeşleri de en az kendisi kadar gündeme oturdu. Ardından diğer kuzeni Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde tüllü yeşil şapkasıyla yine objektiflerin odağında yer aldı.

Aynı durum diğer kuzeni Harry'nin Meghan Markle ile evlendiği törende de gerçekleşti. Ama o zamana kadar bütün dünya Kitty'yi tanımıştı zaten!

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SONRA O DA GELİN OLDU

Sonra aradan yıllar geçti, Kitty'nin kendi düğününün vakti geldi. 2021 yılında Michael Lewis ile çeşit çeşit gelinlikler ve kıyafetler giydiği, tabii ki yine magazin basınının manşetlerine çıkan bir törenle evlendi.

Onun düğününün bu kadar ilgi çekmesinin bir nedeni elbette sahip olduğu şöhretti. Aynı zamanda bir model olan Kitty Spencer, zaten kendi başına ilgi çeken biriydi.

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Buna bir de aristokrat ailesinin kimliği, özellikle de halası Diana eklenince zaten bu ilgi ikiye katlanacaktı.

Fakat... Bir başka ayrıntı daha vardı Kitty Spencer'ın düğününün bu kadar merak uyandırmasının. Evlendiği kişi yani Michael Lewis, yaşça kendisinden çok büyüktü. Hatta durumu şöyle özetleyelim, Michael Lewis, Kitty'nin babası Charles'tan bile daha büyüktü. İşin bu kısmı böyle.

ROMANTİK DÜĞÜN

Kitty ile kendisinden 32 yaş büyük olan Michael Lewis, İtalya'da Frascati'de bulunan Villa Aldo Brandi'de hayatlarını birleştirdi.

Babası Kont Charles Spencer düğüne katılmadı. Bununla ilgili olarak çeşitli spekülasyonlar da yapıldı.

Her ne kadar babası yanında olmasa da Kitty'nin erkek kardeşleri Louis ve Samuel oradaydı. Kız kardeşleri Amelia ve Eliza da Kitty'yi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Zaten gelin damada doğru, iki erkek kardeşinin koluna girerek yürüdü.

Kitty'nin düğününde eksikliği hissedilen başkaları da vardı. Her ikisinin de evlilik törenine katıldığı, halasının çocukları Prens William ile Prens Harry'nin de esamesi okunmuyordu törende.

GELİNLİKTE DİKKAT ÇEKEN EKSİK

Kitty Spencer, düğününde beş farklı kıyafet giydi. Model olan Spencer, gelinliğini ünlü bir moda markasından seçmişti. Ardından da yine aynı markanın dört elbisesini daha giydi, iki gün süren törenler boyunca.

İşte o sırada dikkat çeken bir ayrıntı vardı Kitty'nin gelinliğiyle ilgili. Spencer ailesine ait olan ve ailenin bütün kızlarının evlendikleri gün kullandığı o ünlü taç ortalıkta görünmüyordu.

Yani Kitty, gelinliğin duvağını bu taçla süslememişti. Tabii o ünlü tacın, Kittynin halası Diana'nın 1981 yılında Prens Charles ile evlenirken taktığı taç olduğunu söylemeye gerek yok.

HERKES O TACI, GÜZEL KITTY'NİN BAŞINDA GÖRMEYİ BEKLİYORDU

Diana Spencer, bütün dünyanın izlediği ve peri masalı gibi nitelendirilen -tabii sonu kötü biten- evliliğinin başlangıcında kendi ailesinin tacını kullanmıştı.

Diana'dan sonra o taç ablasının kızı evlenirken onun duvağını süslemişti. Ondan önce Diana'nın iki ablası da düğünlerinde bu tacı kullanmıştı.

İşte herkesin Kitty'nin başında görmeyi beklediği o taç, çok konuşulan o düğünde kullanılmamıştı. Bu bir anlamda düğünü uzaktan takip eden meraklılar için büyük bir şok olmuştu.

Çünkü Diana hayattayken onun kullandığı Spencer tacı, ölümünden sonra Kitty'nin babası Charles'a geri dönmüştü.

UĞURSUZ MÜCEVHERİ KULLANMADI

Ailenin geleneklerine uymayan bu durum Kitty'nin düğününden bir yıl sonra kraliyet uzmanları tarafından masaya yatırıldı.

Sonunda birçok uzman Kitty'nin halası Diana'nın mutsuz evliliğinin bir simgesi ola süreli o dönemi hatırlatan bu uğursuz tacı kendi düğününde kullanmamaya karar verdiği konusunda görüş birliğine vardı

Ona göre Kitty, bu tacı "uğursuz" olarak değerlendirmiş olabilir. Çünkü bu aile tacında bir tek Diana'nın trajedisi saklı değil.

Aynı zamanda Kitty'nin annesi Victoria Aitken de Charles Spencer ile evlenirken bu tacı kullandı. Dünyaya gelen çocuklarına rağmen Aitken ile Spencer'ın evliliği de uzun ömürlü olmadı. Yani Kitty, hem annesinin hem de halasının kötü anılarını kendi düğününe yansıtmamak için bu tacı kullanmadı.

ANNE VE BABASI BOŞANDI

Lady Diana öldüğünde henüz 6 yaşında olan Kitty Spencer'ın babası Charles ile annesi Victoria Aitken 1989'da evlenip 1997'de boşandı.

Kitty, kendisinden 32 yaş büyük Güney Afrikalı milyarder Michael Lewis ile evlenmeden önce gayrimenkul yatırımcısı İtalyan iş adamı Kont Niccolò Barattieri di San Pietro ile aşk yaşıyordu. Moda tasarımcısı ve model olan Kitty, bir ara sürekli kilo alıp vermesiyle konuşuluyordu.

KITTY'NİN BABASININ ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ DE BİTTİ

Kitty'nin babası Charles Spencer, ilk evliliğini Victoria Aitken ile yaptı. Daha sonra 2001 ile 2007 arasında Caroline Freud ile evli kaldı. 2011 yılından bu yara da Karen Spencer ile evliydi. Fakat çift, evliliklerinin bittiğini kısa süre önce açıkladı.