Babasından ‘Kızımı oyalama’ uyarısı geldi, nişan yüzüğü ortaya çıktı… Ünlü çift evlilik yolunda

Haberin Devamı

Bu söylentinin sebebi de bir anda beliren gösterişli bir pırlanta nişan yüzüğü oldu…

Gelen son haberlere göre Harry Styles ve Zoe Kravitz'in ilişkisi yeni bir yöne doğru ilerliyor olabilir.

Ünlü çift, Zoe Kravitz’in geçtiğimiz gün Londra'da yürürken parmağında devasa bir elmas yüzük takmasıyla nişan dedikodularını alevlendirdi.

Alışıldığı gibi gündelik kıyafetleri ve başlarına geçirdikleri şapkalarla hayranlarının ve paparazzilerin ilgisinden kaçmaya çalışan çift güneşli havayı bulunca yürüyüşe çıkmıştı.

Haberin Devamı

32 yaşındaki eski One Direction üyesi ünlü şarkıcı Harry Styles matcha içeceği yudumlarken, 37 yaşındaki ünlü oyuncu Zoe Kravitz de sol elinde küçük bir kahve fincanı taşıyarak devasa yüzüğü sergiledi.

İkilinin ilişkisi sekiz ay önce yine Londra'da el ele tutuşup öpüşürken görüldüklerinde ortaya çıkmıştı. İkisi de geçmişte hareketli aşk hayatlarına sahip olan ikilinin aşkı başladığı şekilde hızlı ilerledi.

Zoe Kravitz’in etrafına Harry Styles için “O benim ruh eşim” dediği iddia edilirken ünlü oyuncunun pop yıldızıyla olan ilişkisi için eski kocası Karl Glusman ve eski nişanlısı Channing Tatum ile olan geçmiş ilişkilerinden "farklı" hissettirdiğini anlattığı söyleniyor.

Kravitz, Haziran 2019'dan Aralık 2020'ye kadar 38 yaşındaki ünlü oyuncu Karl Glusman ile evli kalmış, ardından bir yıl sonra 45 yaşındaki bir diğer Hollywood yıldızı Channing Tatum ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili 2023'te nişanlandı ancak bir yıl sonra ayrıldı.

Haberin Devamı

Harry Styles da solo şarkıcılık kariyerine başladığından beri hızlı bir aşk hayatı oldu. Ünlü şarkıcı Taylor Russell, Olivia Wilde, Kendall Jenner ve Kravitz'in en yakın arkadaşlarından biri olan Taylor Swift ile de ilişki yaşadı.

Harry Styles’ın kızı Zoe Kravitz'e evlenme teklif etmek için babası efsane şarkıcı Lenny Kravitz'in de onayını aldığı konuşuluyordu. Ancak kendisi de büyük bir müzik yıldızı olan ünlü şarkıcı Lenny Kravitz bu teklifin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyor.

Damadının çapkınlığını bilen, kızının da aşkta aradığını bir türlü bulamamasına içerleyen Lenny Kravitz’in müstakbel damadına evlilik baskısı yaptığı birkaç ay önce basına yansımıştı.

Haberin Devamı

Zoe Kravitz’in babası ve sevgilisini tanıştırdığı, iki ünlü müzisyenin de birbirleriyle iyi anlaştığı iddia edilmişti. Ancak Lenny Kravitz çapkın damat adayının kızını oyalamasını istememiş, eğer niyeti ciddiyse onunla bir an önce evlenmesi konusunda ona sert bir uyarı yapmıştı.

Zoe Kravitz’in parmağında kısa süre sonra beliren nişan yüzüğünün bu baskıyla takılıp takılmadığı belli değil. Ancak anlaşılan Harry Styles ve Zoe Kravitz ilişkilerinde oldukça mutlular ve birbirlerinden vazgeçmeye niyetleri de yok gibi…