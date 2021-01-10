Babasından İrem Derici'ye uyarı geldi!

Son röportajında mastürbasyon yaparken annesine nasıl yakalandığını anlatan ünlü şarkıcıya ailesinden uyarı geldi. Hulusi Derici’nin “Böyle konularla değil müziğinle gündeme gel. Bunlar Türk aile yapısına ters” diyerek kızını uyardığı öğrenildi.

İTİRAFLARI OLAY OLDU!

Exxen'de yayın yapmaya başlayan Hasan Can Kaya'nın konuğu olan İrem Derici, sevgililerini aldattığı itirafında bulundu.



"HINCIMI ALAMIYORUM, GİDİYORUM ALDATIYORUM"

Programda Derici, "Ben de aldattım. Psikolojik şiddet çok garip bir şey. Öyle bir şey diyor ki, hıncımı alamıyorum. Gidiyorum aldatıyorum ama haberi de olmuyor. Ne yapmış oluyorum şimdi? Hepsini aldatmadım ama" dedi.

İlişkileri hakkında konuşan Derici "Evliliğimde ya da uzun ilişkimde böyle bir şerefsizlik yapmadım. Ne zaman aldatsam, 3 ila 5 iş günü arasında o ilişki bitti" diye konuştu.