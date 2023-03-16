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Babasından boşalan tahta o oturacak: İspanya’nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor askere gidiyor!

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#Prenses Leonor#İspanya Kraliyet Ailesi#Kral Felipe
Babasından boşalan tahta o oturacak: İspanya’nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor askere gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 12:39

Dünyada en çok tanınan ve hakkında en çok konuşulan kraliyet ailesi herkesin malumu olduğu gibi İngiltere’de. Ancak İngiltere’deki gibi güçlere sahip olmasalar da Avrupa’da birçok ülkede monarşi geleneği sürüyor ve İspanya kraliyet ailesi de bu monarşi geleneğinin başını çekiyor.

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Şimdilerde büyük bir imaj yenileme ve ailenin üzerine düşen kara bulutları temizleme çabası içinde olan İspanya kraliyet ailesi son birkaç senedir eski kral Juan Carlos’un skandalları yüzünden zor zamanlar geçirmişti. 1975-2014 yılları arasında İspanya monarşisinin başında olan Juan Carlos, yolsuzluk söylentileri nedeniyle 2014’te tahtını oğlu Felipe’ye bıraktı.

2019’da tüm resmi görevlerinden de ayrılan eski kral hakkındaki söylentiler bir türlü son bulmadı. Juan Carlos, yolsuzluk iddialarına bir de sayısız evlilik dışı ilişkisi ve gayrı meşru çocuklarıyla ilgili söylentiler eklenince 2020’de ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

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Babasından devraldığı tahtta bu yaşananlar yüzünden bir türlü rahat oturamayan Kral 6. Felipe’nin omuzunda da haliyle büyük bir yük kaldı. Yakışıklılığı ve çapkınlığıyla nam salan Felipe 2004’te eski bir sunucu olan Letizia Ortiz’le evlendi. İspanya monarşisinin evliliklerle ilgili kuralları modern çağlarda gevşetilmiş olsa da evlendiğinde taht bekleyen bir prens olan Felipe de tıpkı İngiltere kraliyet ailesinin prensi Harry gibi daha önce evlenip boşanmış ve soylu bir aileden gelmeyen bir kadınla evlendiği için eleştirilmişti.

Kral Felipe ve Kraliçe Letizia’nın iki kızı oldu: 17 yaşındaki Prenses Leonor ve 15 yaşındaki Prenses Sofia. Felipe’nin erkek bir varisi olmadığı için tahtın şu anki varisi olan kızı Leonor çok kısa süre sonra 18 yaşını doldurarak reşit olacak. Hollanda Kralı Willem-Alexander ve kızı Prenses Alexia da dahil olmak üzere mevcut öğrencileri ve mezunları arasında birçok kraliyet ailesi üyesi olan Galler'deki UWC Atlantik Koleji'ni bitiren Leonor’u şimdi de yeni bir sınav bekliyor.

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Babasından boşalan tahta o oturacak: İspanya’nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor askere gidiyor
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İspanya’nın Kraliyet Prensesi 17 yaşındaki Leonor üç yıllık askerlik görevine başlamaya hazırlanıyor. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles’ün dün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre İspanya tahtının varsayımsal varisi olan Prenses Leonor, bu yılın ilerleyen aylarında devlet başkanı olarak gelecekteki rolüne hazırlanmak üzere üç yıllık askeri eğitime başlayacak.

Robles, “Bugün kabine toplantısında, Prenses Leonor’un askeri eğitimi ve kariyerine şekil verecek olan askerlik görevi için gerekli kararnameyi onayladık.” diyerek kararı duyurdu. Kral Felipe’nin ilk doğan çocuğu olan Leonor, babası tahtı bıraktığında ya da hayatını kaybettiğinde tahta geçerek aynı zamanda silahlı kuvvetlerin en üst düzey komutanı olacak.

Babasından boşalan tahta o oturacak: İspanya’nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor askere gidiyor
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Leonor’un askeri eğitimi, bir yıl İspanya ordusu, bir yıl donanma ve bir yıl da hava kuvvetleri eğitimi alacağı üç yıllık bir programdan oluşuyor. Aynı eğitim sürecinden Leonor’un babası Kral Felipe’nin de geçtiğini hatırlatalım. Savunma bakanı “Zaman geldiğinde, kadın bir yüksek komutanımız olacağı için çok mutluyuz. Son yıllarda silahlı kuvvetlerimize kadınları dahil etmek için çok çaba gösteriyoruz” diyerek durumu sevinçle karşıladıklarının altını çizdi.

Leonor’un eğitimi, ağustos veya eylül aylarında başlayacak. Eğitimi tamamlandıktan sonra orduda ve donanmadaki rütbesi teğmen olacak. Hava kuvvetleri eğitimi de alacak olan genç kadın burada da komutanlık rütbesine erişecek. Prensesin bu eğitimi tamamladıktan sonra isterse üniversite eğitimine devam etme hakkı da saklı kalacak.

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Babasından boşalan tahta o oturacak: İspanya’nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor askere gidiyor

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#Prenses Leonor#İspanya Kraliyet Ailesi#Kral Felipe

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