BabasÄ±na yÃ¶nelik Ã§ocuk istismarÄ± iddialarÄ± yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kÄ±zarttÄ±... Åžimdi de Meghan'Ä±n yeÄŸeni konuÅŸtu: HiÃ§ ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±m, dedemde bir terslik vardÄ±

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GeÃ§en hafta gÃ¼ndeme damgasÄ±nÄ± vuran geliÅŸmede, Thomas Markle Sr'Ä±n Filipinler'deki evinde Ã§ocuk istismarÄ±na dair Ã§ok sayÄ±da belge bulunduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

Kendisini oÄŸlu Thomas Markle Jr'Ä±n ihbar ettiÄŸini sÃ¶yleyen 82 yaÅŸÄ±ndaki baba Markle ise bÃ¼tÃ¼n iddialarÄ± yalanlayÄ±p oÄŸlunun bu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendisini ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kalbini kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Prens Harry ile birlikte 2020'de gittiÄŸi ABD'den Ä°ngiltere'ye dÃ¶nen Meghan Markle da bu geliÅŸmeyi sekiz yÄ±ldÄ±r bildiÄŸini belirten bir aÃ§Ä±klama yaptÄ± olayÄ±n duyulmasÄ±ndan sonra.

Meghan Markle'Ä±n yÄ±llardÄ±r gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸi babasÄ± Ã§ocuk istismarÄ±yla suÃ§lanÄ±yor.

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Hatta bu iddialarÄ± bildiÄŸi iÃ§in Ã§ocuklarÄ± Archie ve Lilibet'i babasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rmediÄŸini, amacÄ±nÄ±n onlarÄ± korumak olduÄŸunu eklemiÅŸti.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼zerine ÅŸimdi de Thomas Markle Sr'Ä±n torunu Noelle Rasmussen konuÅŸtu.



'DEDEMDE BÄ°R ÅžEYLERÄ°N TERS GÄ°TTÄ°ÄžÄ°NÄ° HÄ°SSEDÄ°YORDUM'

Dedesiyle ilgili iddialarÄ± duyduÄŸunda hiÃ§ ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Noelle "Dedemle ilgili bir ÅŸeylerin ters gittiÄŸini her zaman hissediyordum" dedi.

Ä°ngiliz Telegraph gazetesine konuÅŸan Noelle Rasmussen "Bu belki bilinÃ§ altÄ±mda hissettiÄŸim bir ÅŸeydi. BÃ¶yle olur ya bir insanda bir terslik olduÄŸunu hissedersiniz ama bunun ne olduÄŸunu bilemezsiniz" diye konuÅŸtu.

GenÃ§ kÄ±z her ne kadar dedesi Thomas Markle Sr'da ters gidenin ne olduÄŸunu bilmese de "vÃ¼cudunuz bunu size hissettirir" diye tanÄ±mladÄ± durumu.

Meghan geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, babasÄ±yla ilgili iddialarÄ± sekiz yÄ±ldÄ±r bildiÄŸini sÃ¶yleyip "Ã‡ocuklarÄ±mÄ± korumak istediÄŸim iÃ§in babamÄ±n onlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine izin vermedim" demiÅŸti.

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'Ä°DDÄ°ALAR BANA ÅžAÅžIRTICI GELMEDÄ°'

Noelle Rasmussen "Bu konuda dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kÃ§e dedem hakkÄ±ndaki iddialar beni ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±yor. Neden ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± gelmediÄŸini de bilemiyorum" dedi.

Meghan Markle'Ä±n Ã¼vey ablasÄ± Samantha'nÄ±n kÄ±zÄ± olan Noelle Rasmussen, dedesiyle ilgili iddialarÄ±n "hem olaya dahil olanlar iÃ§in hem de bu konudaki haberleri okuyanlar iÃ§in rahatsÄ±z edici olduÄŸunu" ifade etti.

"HiÃ§ kimse bÃ¶yle ÅŸeyler duymak istemez" diyen Noelle, dayÄ±sÄ± Thomas Markle Jr'Ä±n da bu konuda ihbarda bulunmuÅŸ olmasÄ±nÄ±n memnuniyet verici bir durum olduÄŸunu savundu.

Noelle Rasmussen, Meghan'Ä±n Ã¼vey ablasÄ± Samantha'nÄ±n kÄ±zÄ±. Noelle, dayÄ±sÄ± Thomas Markle Jr'Ä±n, dedesini ihbar etmesinin ise memnuniyet verici olduÄŸunu savundu.

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Noelle Rasmussen, her ne kadar dedesiyle ilgili iddialara ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylese de "Ben bu konuda maÄŸdur olmadÄ±m, hiÃ§ istismara uÄŸramadÄ±m. BÃ¶yle bir ihtimalle karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±n iÃ§in mutluyum" dedi.

Noelle dedesi Thomas Markle Sr'Ä±n aile Ã¼yelerine yÃ¶nelik bu tÃ¼r bir davranÄ±ÅŸta bulunacaÄŸÄ±nÄ± hiÃ§ sanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "Yine de kimin neler yapabileceÄŸini tam olarak bilemezsiniz" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

Bu arada teyzesi Meghan Markle'Ä±n, Ã§ocuklarÄ± Archie ve LilibeT'i korumak iÃ§in onlarÄ± dedeleri Thomas Markle ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rmeme kararÄ±nÄ± desteklediÄŸini de ifade etti Noelle Rasmussen.