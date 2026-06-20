BabasÄ±na 'pislik' dedi... Åžimdi peÅŸinde dolanÄ±yor!

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BazÄ± iddialara gÃ¶re hem biyolojik hem evlatlÄ±k Ã§ocuklarÄ±, bÄ±rakÄ±n babalarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi soyadÄ±nÄ± bile istemezken bir tanesi Brad Pitt'in ailesinin yanÄ±ndan ayrÄ±lmÄ±yor.

Bu durum da "Belki de piÅŸman oldu, babasÄ±na yanaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" yorumlarÄ±na neden yol aÃ§tÄ±.

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BÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ± Brad Pitt ile ilgisini keserken onunla bir ÅŸekilde baÄŸlantÄ± kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len bu kiÅŸi Pax Thienâ€¦

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Angelina Jolie'nin Vietnam'da bir yetimhaneden evlat edindiÄŸi Pax Thien, iddialara gÃ¶re her ne kadar Brad Pitt ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmese de onun ailesiyle arasÄ± gayet iyi.

22 yaÅŸÄ±ndaki Pax Thien, bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce Brad Pitt hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda onu "dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bir pislik" diye nitelendirmiÅŸti.

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Ama diÄŸer yandan genÃ§ adamÄ±n Pitt'in kuzeni Sydney'in Archimede Jerome ile niÅŸanlanmasÄ± ÅŸerefine verilen yemeÄŸe katÄ±ldÄ±.

Kaynaklara gÃ¶re bu yemekte Brad Pitt'in kÄ±z kardeÅŸi Julie Pitt Neal baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok yakÄ±n aile Ã¼yesi de yer aldÄ±.

Pax Thien'in bu ilginÃ§ adÄ±mÄ± "Belki de babasÄ±na yaklaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" yorumlarÄ±na neden oldu.

Ancak baÅŸka bir kaynak da "Pax'in Brad ile pek bir iliÅŸkisi yok" diye konuÅŸtu.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boÅŸanmasÄ±ndan sonra babasÄ±yla iliÅŸkisini kesen Pax Thien, bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce Ã§arpÄ±cÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Bir Babalar GÃ¼nÃ¼'nde yaptÄ±ÄŸÄ± o paylaÅŸÄ±mda Pax Thien "dÃ¼nyayÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼kleyen paylaÅŸÄ±mÄ± iÃ§in Brad Pitt'in Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±ÄŸÄ± gece teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ± yaparken Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± seÃ§ti.

Sonra da ÅŸu satÄ±rlarÄ± yazdÄ±: "Bu dÃ¼nya Ã§apÄ±nda pisliÄŸin Babalar GÃ¼nÃ¼ kutlu olsun. Sen her zaman ve tekrar ne kadar aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k bir insan olduÄŸunu kanÄ±tlÄ±yorsun. Senin yanÄ±nda korkudan titreyen dÃ¶rt kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸuna karÅŸÄ± hiÃ§bir empatin yok. Aileme verdiÄŸin zararÄ± asla anlayamayacaksÄ±n Ã§Ã¼nkÃ¼ bunu yapabilecek durumda deÄŸilsin. En yakÄ±nlarÄ±mÄ±n hayatÄ±nÄ± sÃ¼rekli olarak cehenneme Ã§evirdin. Kendine ve dÃ¼nyaya istediÄŸini sÃ¶yleyebilirsin. Ama gÃ¼n gelir gerÃ§ekler gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±kar. Babalar GÃ¼nÃ¼'n kutlu olsun berbat insan."

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