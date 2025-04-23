Babasına ‘O kadınla evlenme’ diye yalvarmıştı… Şimdi üvey annesiyle birlik oldu… ‘Sen bir daha bu evin kapısından geçemezsin kardeşim!’

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Aileyi gelecekte bekleyen değişim bu son sağlık sıkıntıları yüzünden beklenenden erken gerçekleşeceğe benziyor…

Tahta zaten oldukça ileri bir yaşta çıkan Charles’ın hâlâ türü ve ilerleme seviyesi açıklanmamış olan kanser hastalığıyla boğuşması büyük oğlu William’ı tahminlerden daha erken bir zamanda kral yapabilir.

Hal böyle olunca da Buckingham Sarayı’nda beklenmeyen iş birlikleri ve yakınlaşmalar yaşanıyor.

SARAYDA DENGELER DEĞİŞTİ... ESKİ DÜŞMANLAR ŞİMDİ DOST OLDU

Bir zamanlar birbirlerinden pek de hoşlanmayan William ve Charles’ın eşi Kraliçe Camilla söylenenlere göre bu gelişmeler ışığında birlikte hareket etmeye başladılar.

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Bu birlikteliğin altında ise ikilinin ailenin “sürgün” prensi Harry’ye karşı birlik olma düşüncesi var.

WILLIAM VE CAMILLA HARRY'YE KARŞI ORTAK CEPHE KURDU

42 yaşındaki “acımasız” William ve 77 yaşındaki üvey annesi Camilla Harry'nin babası Charles’ın yakınında olmasını istemiyorlar. Ve Charles’ın olası ölümü halinde onun ülkeye geri dönüşünü engellemeye çalışacaklar.

Prens Harry geçen yılın başında babası Kral Charles’ın kanser olduğu haberini alır almaz İngiltere’ye koşmuş, onunla sadece 45 dakika görüşebildikten sonra ABD’ye geri dönmüştü.

Harry daha sonra defalarca kez İngiltere’ye tekrar gitti ancak babasıyla görüşmeyi çok arzulasa da bir türlü kralın huzuruna çıkamadı.

Saray sürekli olarak Charles’ın çok meşgul olduğunu söyleyerek Harry’nin babasıyla görüşmesinin önünde durdu. Harry de her seferinde istediğini elde edemeden Amerika’ya geri dönmek zorunda kaldı.

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Saraydan sızan dedikodulara göre Kraliçe Camilla ve geleceğin kralı Prens William kapalı kapılar ardında birlikte hareket ederek Harry’nin Charles’la görüşmesine engel oluyorlar.

KÖPRÜLER YIKILIYOR: BİR DAHA BURAYA DÖNEMESİN!

Ve Charles’ın ölümünden sonra bile Harry’nin üzüntü ve pişmanlıkla aileye tekrar katılmasına dahi izin vermek istemedikleri söyleniyor. Harry’nin ABD ve İngiltere arasında kurduğu köprü ağabeyi ve üvey annesi tarafından yıkılmak üzere…

Bu iş birliğinin en büyük sebebi ise Harry’nin ABD’ye gittikten sonra piyasaya çıkan kitabında en büyük suçlamaları üvey annesi Camilla ve ağabeyi William’a yöneltmiş olması.

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Harry büyük fırtınalar koparan kitabında üvey annesini bir canavar gibi resmetmiş, ağabeyi William’a ise çok büyük suçlamalar yönelterek onu dünyaya bir zorba olarak anlatmıştı.

BİR ZAMANLAR "BU KADINLA EVLENME" DİYE YALVARMIŞLARDI

Harry bunlarla kalmadı kitabında babası Charles’ın Camilla ile evlendiği dönemde ağabeyi William’la birlikte ona evlenmemesi için nasıl yalvardıklarını da itiraf etti.

Anneleri Diana’nın ölümü ve sonrasında Charles’ın hiçbir şey olmamış gibi Camilla’yla aşkını özgürce yaşamaya devam etmesi iki kardeşi çok sarsmıştı.

Şimdi ise William bir zamanlar nefret ettiği, annesi Diana’nın mutsuzluğunun sorumlusu olarak gördüğü ve babası Charles’ın evlenmesine engel olmaya çalıştığı üvey annesi Camilla’yla birlik oldu…

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KOCASI ELLERİNDEN KAYIP GİDİYOR... ONU ÜZECEK HİÇBİR ŞEYE İZİN VERMEYECEK

William ve Camilla’nın Harry’yi istememe sebebi sadece ona olan kızgınlıkları değil. İkili Harry’nin İngiltere’ye gelmesinin ve aile arasındaki bu dramanın büyümesinin Charles’ın sağlığına da iyi gelmeyeceğini düşünüyor.

Camilla 20 yıllık kocasının sağlığına tüm dikkatini vermiş durumda ve üstelik bir yandan da onun ölebileceği gerçeğiyle yüzleşmeye çalışıyor.

Tam da böyle bir haldeyken Harry’nin adının anılmasının bile kraliçeyi çileden çıkardığı söyleniyor.

"HARRY SEÇİMİNİ YAPTI, SONUÇLARINA KATLANSIN"

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Wliiam hakkında da benzer söylentiler uzun zamandır konuşuluyor. Kardeşini defterden tamamen silen William’ın onu affetmeye hiç niyeti olmadığı, Harry’nin artık ailenin “istenmeyen” üyesi olduğu artık ortada.

Başta Camilla ve William olmak üzere artık hemen herkes Harry’ye “O, ABD’ye gidip aile hakkında skandal açıklamalar yaptıktan sonra seçimini yaptı. Ve bu seçimin sonuçlarına katlanmak zorunda” gözüyle bakıyor…