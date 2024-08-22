Göz kamaştıran bir zenginliğin içinde doğmuştu... Lüks apartman dairesinden küçücük yurt odasına.. Bir yatak, bir boş dolap

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Zaten birçoğu da gösteri dünyasında kariyer yapmaya karar verince bu durum ömür boyu sürer gider.

Bazı ünlüler çocuklarının özel hayatını ellerinden geldiğince gizler. Bu çocuklar büyüdüklerinde bambaşka alanlarda kariyer yaparak özel hayatlarını normal insanlar gibi devam ettirir. Ama bunların sayısı o kadar da çok değil.

Şimdi size hayatlarının önemli bir dönüm noktasına adım atan bazı ünlü çocuklarını anlatacağız...

Çünkü onlar artık birer genç yetişkin ve lüks içinde büyüdükleri yuvalarından ayrılıp kendi ayakları üzerinde durmaya çalışacaklar.

Sözün kısası birazdan size anlatacağımız ünlü çocukları, artık üniversite öğrenimine başladı.

Ünlü anne ve babaları onları okuyacakları üniversitelerin yurtlarına bırakıp kendi malikanelerine geri döndü.

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Bu çocuklar için de lüks hayatın en azından bir bölümü geride kaldı. Şimdi çoğu öğrenci yurtlarında, normal yaşıtlarıyla birlikte öğrenimlerini sürdürecek.

ONUN İÇİN YENİ BİR HAYAT BAŞLADI

İşte bunlardan biri Suri Cruise.

Tom Cruise ile Katie Holmes'un altı yıllık evliliğinden dünyaya gelen Suri, kısa süre önce 18 yaşına girdi. Liseden mezun olan genç kız, öğrenimine Pittsburgh'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde devam edecek.

Suri'nin annesi Katie Holmes ile babası Tom Cruise altı yıllık evliliklerini 2012 yılında sonlandırdı. Onlar boşandığında Suri henüz 6 yaşında küçük bir kızdı.

Babası Tom, Katie Holmes'tan boşandıktan sonra bir daha Suri'nin yüzüne bakmadı, onun yanına bile gitmedi.

Biyolojik çocuğu için elbette maddi destekte bulundu ama Suri, bu yaşına baba sevgisi görmeden geldi.

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ARTIK EVDEN UZAKTA, KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURACAK

Yanında hep annesi Katie Holmes ile onun ailesi vardı. Şimdi ise Suri, New York'ta annesiyle yaşadığı evden kilometrelerce uzakta üniversite yurdunda yaşayacak.

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Katie Holmes, geçtiğimiz hafta sonu kızı Suri'yi okuluna götürüp öğrenci yurduna yerleştirdi. O gün anne ile kız birbirine uyumlu giysiler içindeydi. Kot pantolonlarının üzerine beyaz gömlekler giyen Katie Holmes ile Suri'yi o anlarda kameralar da takip etti...

Hem Katie Holmes hem de Suri, o anlarda gayet mutlu ve heyecanlı görünüyordu.

Yeni hayatının eşiğinde olan Suri bir ara yalnız başına çimenlerin üzerine oturup derin düşüncelere daldı.

Nicole Kidman ile evliliği sırasında biri kız diğeri erkek iki çocuk evlat edinen Tom Cruise'un tek biyolojik çocuğu olan Suri, okul yurdundaki hayatı için birkaç seçeneği var.

Ya yalnız başına bir odada kalacak ya da odasını bir başka öğrenci ile paylaşacak. Bu durum, ödenecek paraya göre değişiyor.

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Suri, yerleşme sırasında bir ara çimenlerin üstüne oturup derin düşüncelere daldı.

Eşyalarını iki bavula sığdıran Suri'nin yerleşmesine annesi Katie Holmes'un yanı sıra bir yakınları da yardımcı oldu.

LÜKS HAYATI ŞİMDİLİK GERİDE KALDI

Öyle ya da böyle Suri için bu durum biraz farklı olsa da yüksek öğrenimi için yeni hayatına uyum sağlayacak.

Suri, her ne kadar babasından ilgi ve sevgi görmese de annesiyle birlikte gayet lüks bir hayat sürdü.

Katie Holmes ve kızı Suri, New York'ta gösterişli ve lüks bir apartman dairesinde yaşadılar yıllarca.

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Varlıklı ve ünlü bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Suri de bu lüks hayattan başkasını bilmedi bu yaşına kadar.

BELKİ DE ODASINI BAŞKASIYLA PAYLAŞACAK

Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki öğrenci yurdu onun için bu anlamda farklı bir deneyim olacak.

Odasında tek başına kalsa da bir başkasıyla paylaşsa da etrafındaki atmosfer gayet mütevazı.



Öğrenci yurdundaki odalar genç kızın alışkın olduklarına hiç benzemiyor. Altında depolama alanı olan bir yatak, bir elbise dolabı ve çalışma masası yurdun öğrencilere sunduğu olanaklardan.





Suri, tek kişilik odada kalsa bile atmosfer gayet sade olacak. Alıştığı lüks hayattan çok farklı bir deneyim yaşayacak genç kız.

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ÜVEY OĞLUNU ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİRDİ

Çocuğunu üniversite öğrenimi için yuvadan uçuran başka ünlüler de vardı geçen hafta sonu. Bunlardan biri de Gwyneth Paltrow ile kocası Brad Falchuk oldu.



Mutlu çift, Falchuk'un eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Brody'yi, yüksek öğrenimini gerçekleştireceği Yale Üniversitesi'ne yerleştirdi. O gün Paltrow da kocasını ve üvey oğlunu yalnız bırakmadı.



Paltrow ile Falchuk, Brody'nin okul yurdundaki odasına yerleşecek olan eşyaları otomobillerinden indirdi ve gidecekleri yere kadar taşıdı.



O arada bol bol hatıra pozları da çektirdi çift. Bu özel günde çekilen fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaştı güzel oyuncu.



Bu arada Gwyneth Paltrow'un eski eşi Chris Martin'den dünyaya gelen kızı Apple daha önce üniversiteye başlamıştı. Oğlu Moses ise liseyi bitirdi. Bundan sonraki eğitimini Rhode Island'daki Brown Üniversitesi'nde sürdürecek.

Paltrow üvey oğlunun eşyalarını otomobilden kendi elleriyle indirdi.

Paltrow'un eski eş Chris Martin ile evliliğinden doğan kızı Apple daha önce üniversiteye başladı. Oğlu Moses da bu yıl Brown Üniversitesi'ne adım attı.





ÜNLÜ OYUNCU OĞLUNUN GİYSİLERİNİ KENDİ ELLERİYLE DOLABA ASTI

Jerry Seinfeld ve eşi Jessica da çocuklarını üniversiteye yerleştiren ünlü çiftler arasında yer aldı.

Seinfeld çifti, oğulları Shepherd'ı (en sağda) Duke Üniversitesi'nde yeni hayatına başlarken yalnız bırakmadı. Onun öğrenci yurduna yerleşmesine yardımcı oldu.

Seinfeld çifti de bu özel günde bir araya geldi ve o anlarda çekilen fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Ünlü oyuncu, oğlunun giysilerini kendi elleriyle dolaba astı.





LİSEYİ BİTİRİRKEN ANNESİ DURMADAN AĞLAMIŞTI

Son günlerde Jennifer Lopez ile boşanmasıyla gündemde olan Ben Affleck'in eski evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Violet da üniversite için evinden ayrılanlardan.

O da Brad Falchuk'un oğlu Brody gibi Yale Üniversitesi'nde okuyacak.

Violet'in annesi Jennifer Garner ile eski eşi Ben Affleck, diğer iki çocuklarıyla birlikte Violet onuruna çıktıkları yemek sonrası objektiflere takıldı.

Bütün ailenin mutluluğu ve heyecanı yüz ifadelerine de yansıyordu.

Violet'ın annesi Jennifer Garner, onun lise mezuniyeti sırasında kelimenin tam anlamıyla iki gözü iki çeşme ağlamıştı. Sonra da o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Garner, en büyük çocuğu Violet'ın lise mezuniyet töreninde durmadan ağlamıştı.