BabasÄ±nÄ± dinlemedi, 32 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±yla evlendi...Ne iyi ettim de sana evet dedim... KÄ±zÄ±m kucaÄŸÄ±mda ÅŸimdi

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Kendisi Ã§ok mutluydu bu evlilik nedeniyle.. AynÄ± zamanda ailesi de ama bir kiÅŸi hariÃ§: BabasÄ±!

Ã‡Ã¼nkÃ¼ gencecik kÄ±zÄ±nÄ±n evlendiÄŸi adam kendisinden bile yaÅŸlÄ±ydÄ±... Yine de genÃ§ kadÄ±n kimseyi dinlemedi, kalbinin sesinden baÅŸka!

Dedesi olacak yaÅŸtaki sevgilisiyle evlendi. Sonra gizlice bir Ã§ocuk bile dÃ¼nyaya getirdi. Åžimdi de o Ã§ocukla birlikte dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.

DÃœÄžÃœNÃœN ÃœZERÄ°NDEN DÃ–RT YIL GEÃ‡TÄ°

Bu hikayenin kahramanÄ± Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bahtsÄ±z gelini Prenses Diana'nÄ±n yeÄŸeni Lady Kitty Spencer. EvlendiÄŸiÂ kiÅŸi ise babasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k iÅŸ insanÄ± ise Michael Lewis.

34 yaÅŸÄ±ndaki Kitty ile Michael Lewis, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n 24 Temmuz gÃ¼nÃ¼ hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Sonra da sessiz ve sakin bir hayata baÅŸladÄ±lar...

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Bu arada Kity, bir kÄ±zlarÄ± olduÄŸunu sosyal medya sayfasÄ±ndan duyurdu. Sonra yine fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmayan hayatÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

Zaman zaman kÄ±zÄ±nÄ±n ne kadar bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de yÃ¼zÃ¼nÃ¼ asla gÃ¶stermediÄŸi sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

Kitty, yine aynÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ± ve kÄ±zÄ±yla bir Ã¶rnek giyindiÄŸi fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±... Bir de 24 Temmuz'daki evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.

Bunu da kÄ±zÄ± Athena'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±, kendisiyle kocasÄ±nÄ±n el izlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir resimle yaptÄ±.

HAMÄ°LE OLDUÄžUNU BÄ°LE SÃ–YLEMEDÄ°

GeÃ§en yÄ±l da kendisinden 32 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k kocasÄ± Lewis ile birlikte Athena adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Kitty Spencer, Athena'nÄ±n ikinci yaÅŸÄ± nedeniyle Ã§ekilen bazÄ± fotoÄŸraflarÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Spencer kÄ±zÄ±yla plajda Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸraf eÅŸliÄŸinde duygu dolu bir de mesaj paylaÅŸtÄ±. "DÃ¼nyamÄ±zÄ± aydÄ±nlattÄ±ÄŸÄ±n iki yÄ±l canÄ±m Athena" diye seslendi Kitty.

Sonra da satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Sen gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±sÄ±n, neÅŸesin ve sihirlisin. Sonsuza kadar benim kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±m olacaksÄ±n. Senin annen olduÄŸum iÃ§in o kadar bÃ¼yÃ¼k gurur duyuyorum ki... Seni hayal edebileceÄŸinden de kelimelerle anlatabileceÄŸimden de daha Ã§ok seviyorum."

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Kitty, iki yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n kendisi ve kocasÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlamasÄ± resmini sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±.





Kitty, kÄ±zÄ± Athena'nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ sosyal medya takipÃ§ilerine gÃ¶stermiyor.





Ama kÄ±zÄ±yla bir Ã¶rnek giyindiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± beÄŸeni topladÄ±.

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DOÄžDUÄžUNDAN BERÄ° GÃ–Z Ã–NÃœNDE

AdÄ±nÄ± model olarak duyuran Kitty Spencer aslÄ±nda mesleÄŸinden ve soylu ailesinden dolayÄ± zaten gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde biriydi. Ã‡ocukluÄŸu ve ilk genÃ§liÄŸi bu ÅŸekilde geÃ§ti.

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Fakat onun bu kadar Ã§ok konuÅŸulmasÄ±nÄ±n son yÄ±llardaki en Ã¶nemli nedeni 66 yaÅŸÄ±ndaki GÃ¼ney AfrikalÄ± iÅŸ insanÄ± Michael Lewis ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik oldu.

GittiÄŸi her ortamda gÃ¼zelliÄŸiyle dikkat Ã§eken Kitty, 2021 yÄ±lÄ±nda gayet gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶rende evlenmiÅŸti. Fakat o tÃ¶rende Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir eksik vardÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ babasÄ± Charles Spencer, dÃ¼ÄŸÃ¼ne katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

O dÃ¶nemde konuÅŸulanlara gÃ¶re babasÄ± Charles, kÄ±zÄ±nÄ±n kendisinden bile daha yaÅŸlÄ± biriyle evlenmesinden Ã§ok hoÅŸlanmadÄ±.

Bu yÃ¼zden de Kitty'nin bu mutlu gÃ¼nÃ¼nde onun yanÄ±nda yer almadÄ±. Yeri gelmiÅŸken hemen hatÄ±rlatalÄ±m, Kitty'nin kocasÄ± Michael, babasÄ± Charles'tan altÄ± yaÅŸ daha bÃ¼yÃ¼k.

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BABASI Ä°STEMESE DE O KOCASIYLA MUTLU

Kitty Spencer her ne kadar babasÄ± istemese de Michael Lewis ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Kitty, anne olduÄŸunu da geÃ§en yÄ±l Ä°ngiltere'de kutlanan Anneler GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda sosyal medya sayfasÄ±ndan duyurdu.

Anneler GÃ¼nÃ¼ ÅŸerefine bebeÄŸiyle Ã§ekilen bir videosunu Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ± Kitty Spencer. Cinsiyetini ve adÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± bebeÄŸi iÃ§in "KÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼m, senin annen olmak benim hayatÄ±mÄ±n neÅŸesi" diye yazdÄ±

BebeÄŸine "Seni koÅŸulsuzca seviyorum" diye de seslendi ardÄ±ndan. ArdÄ±ndan da herkesin Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±.

Kitty Spencer'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±, o dÃ¶nemde onu sadece magazin basÄ±nÄ±ndan ve sosyal medyadan takip edenler iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rpriz oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Lady Spencer hamile olduÄŸunu bile kamuoyundan gizlemiÅŸti.

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Kitty ile kendisinden 32 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan Michael Lewis, Ä°talya'da Frascati'de bulunan Villa Aldo Brandi'de hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Lady Diana Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde henÃ¼z 6 yaÅŸÄ±nda olan Kitty Spencer'Ä±n babasÄ± Charles ile annesi Victoria Aitken 1989'da evlenip 1997'de boÅŸandÄ±.