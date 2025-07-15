Babası yalvardı ama onunla görüşmedi… Ünlü oyuncu 17 yaşına basan oğluna araba alıyor!

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Bu son çaba da bir işe yaramadı ve ünlü çiftin en küçük çocuğu bir kez daha babasını görmezden gelerek bu özel gününü annesiyle geçirmeye karar verdi…

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ayrılıkları sonrası giriştikleri savaş bir türlü bitmek bilmezken çiftin 6 çocuğu bu kavgada çoktan annelerinin tarafında yer almayı seçmişlerdi.

Brad Pitt sürekli olarak onların kalbini kazanmaya, en azından kısacık da olsa onları görebilmeye çabalarken hevesi hep kursağında kalmaya devam ediyor.

İkilinin hem evlatlık hem de biyolojik çocukları babalarıyla görüşmeyi reddediyor.

Angelina Jolie ise Pitt’ten ayrıldıktan sonra yeni aşklara kapattığı kalbini sadece çocuklarının sevgisiyle doldurmuş durumda.

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Jolie ve Pitt’in en küçük çocukları olan ikizleri Knox ve Vivienne 12 Temmuz’da 17’nci yaşlarını kutladı.

Vivienne ortalarda görünmezken Knox ise bu özel hafta sonunu annesi Angelina Jolie’yle geçirdi.

Angelina Jolie, oğlu 17’nci doğum gününü kutlarken katıldığı Muay Thai yarışmasını da kazanınca ünlü oyuncunun koltukları gururla kabardı.

Anne oğul doğum gününün geri kalanında ise araba baktı ve birlikte bir gezintiye çıktı.

Angelina Jolie en küçük oğluna bir yandan bir cip almak için arayışa girerken bir yandan da onu yanına oturtup direksiyon dersi verdi ve araba kullanmanın inceliklerini öğretti.

Jolie ve Pitt çiftinin en küçük çocukları olan ikizler Knox ve Vivienne ABD yasaları gereği artık ehliyet alıp tek başlarına trafiğe çıkabilecek yaştalar.

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Eski aşıkların ikizlerin haricinde 23 yaşında Maddox, 21 yaşında Pax, 20 yaşında Zahara ve 18 yaşında Shiloh adında dört çocukları daha var.

Bu altı çocuğun tamamı ebeveynleri ayrıldıktan sonra babaları Brad Pitt’le görüşmeyi kestiler hatta onun soyadını kullanmaktan bile vazgeçtiler.