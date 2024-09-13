BabasÄ± istemediÄŸi iÃ§in niÅŸanlÄ±sÄ±ndan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±... Eski aÅŸkÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÄŸÄ±r konuÅŸtu: Onu sokaklara geri gÃ¶nderdim

Haberin DevamÄ±

Bu Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kadÄ±n kahramanÄ± 50 yaÅŸÄ±nda... ÃœnlÃ¼ bir sporcu olan kocasÄ±ndan boÅŸandÄ±ktan sonra yeni aÅŸklara yelken aÃ§tÄ±. Sonunda yolu belki kendisinin bile yaÅŸamayÄ± beklemediÄŸi bir iliÅŸkiye uzandÄ±. Eski kocasÄ±nÄ±n takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin oÄŸluna..

Bu Ã¼nlÃ¼, eski kocasÄ±yla birlikte ailece gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri sÄ±rada Ã§ocukluÄŸunu bildiÄŸi genÃ§ adamla aÅŸka dÃ¼ÅŸtÃ¼...

Kendisi de baba mesleÄŸini seÃ§en 33 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ adamÄ±n babasÄ± bu iliÅŸkiye sÄ±cak bakmadÄ±. Ä°ki aÅŸÄ±k herkese inat niÅŸanlandÄ± ama yollarÄ± evliliÄŸe uzanamadÄ±, ayrÄ±ldÄ±lar.

BabasÄ±nÄ±n gelin olarak istemediÄŸi niÅŸanlÄ±sÄ±ndan ayrÄ±lan genÃ§ adam ilk kez sessizliÄŸini bozdu ve sÃ¶yledikleriyle herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ä°NATLA EVLENMEK Ä°STEDÄ°LER

Konuyu takip edenler bir dÃ¶nem basketbol sahalarÄ±nda bir fÄ±rtÄ±na gibi esen Michael Jordan'Ä±n oÄŸlu Marcus ile Larsa Pippen'den sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ± zaten.

Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m ki Michael Jordan'Ä±n basketbol oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde onunla aynÄ± sahalarda top koÅŸturan takÄ±m arkadaÅŸÄ± Scottie Pippen'in eski karÄ±sÄ± Larsa Pippen.

Sadece aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ± yÃ¼zÃ¼nden deÄŸil sÄ±rf bu nedenle de basketbol efsanesi Michael Jordan oÄŸlunun bu iliÅŸkisine sÄ±cak bakmadÄ±.

Ama Marcus ile Larsa, bir sÃ¼re inatla aÅŸklarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler. Hatta parmaklara niÅŸan yÃ¼zÃ¼kleri bile takÄ±ldÄ±. BaÅŸlangÄ±Ã§ta her ne kadar ikisi de bunu Ã§ok istiyor olsa da evlenmeden yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.

AslÄ±nda bu olayÄ±n Ã¼zerinden aylar geÃ§ti. Ama Larsa Pippen ve Marcus Jordan bu konuda konuÅŸmamayÄ± tercih ettiler. Sonunda Marcus Jordan kendini tutamadÄ± ve bir hayranÄ±na eski niÅŸanlÄ±sÄ± hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler sarf etti.

'ONU SOKAKLARA, AÄ°T OLDUÄžU YERE GERÄ° GÃ–NDERDÄ°M'

Marcus Jordan, geÃ§tiÄŸimiz cuma gÃ¼nÃ¼ bir grup arkadaÅŸÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gezide Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Bu paylaÅŸÄ±m Ã¼zerine bir takipÃ§isi Larsa Pippen'in nerede olduÄŸunu soran bir yorum yaptÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte Marcus Jordan'Ä±n ÅŸok sÃ¶zleri de bundan sonra geldi: "Onu sokaklara, ait olduÄŸu yere gÃ¶nderdim."

Bir baÅŸka takipÃ§isi Larsa Pippen'le barÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nerdiÄŸinde de Marcus Jordan tek bir cÃ¼mleyle yanÄ±t verdi: "Ben bÃ¶yle iyiyim... "

HIZLI BAÅžLADI, KISA SÃœRDÃœ: Marcus Jordan ile Larsa Pippen, geÃ§en yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda iliÅŸkilerini sosyal medya Ã¼zerinden duyurmuÅŸtu. Fakat iliÅŸkileri uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±.Â





Marcus Jordan eski niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± Ã§oktan unuttuÄŸunu ve Ashley Stevenson ile flÃ¶rt ettiÄŸini Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla duyurdu.





Haberin DevamÄ±

'ONU GÃ–RMEK BÄ°LE Ä°STEMÄ°YORUM': AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Marcus Jordan'Ä±n 'Larsa Pippen nerede?' sorusuna "Onu sokaklara gÃ¶nderdim" yanÄ±tÄ±nÄ± vermesi de belli ki eski sevgilisine yaptÄ±ÄŸÄ± "iÄŸneli" bir gÃ¶nderme. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Pippen bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan kelimenin tam anlamÄ±yla kendini gece gezmelerine bÄ±raktÄ±. Hatta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sohbet programÄ±nda da Marcus Jordan ile ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± net olarak onayladÄ±. Sonra da artÄ±k geleceÄŸine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hemen ardÄ±ndan da artÄ±k ne Marcu'u gÃ¶rmek istediÄŸini ne de baÅŸka bir sevgili aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.





ESKÄ° KOCASIYLA EVLÄ°YKEN AÄ°LE DOSTUNUN OÄžLUYDU

Oysa Larsa Pippen ile Marcus Jordan iliÅŸkilerinin baÅŸÄ±nda birbirlerine fazlasÄ±yla sahipleniyorlardÄ±.

Haberin DevamÄ±

Michael Jordan'Ä±n, Larsa Pippen'i istememesinin aslÄ±nda Ã¶nemli nedenleri var. Tek sorun oÄŸlu ile arasÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ± deÄŸil.

Ã–ncelikle Michael Jordan, Larsa Pippen'in eski eÅŸi Scottie ile aynÄ± sahalarda top koÅŸturuyordu. Hatta o dÃ¶nemde Jordan ailesi ile Pippen Ã§ifti ailece gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorlardÄ±.

Yani Larsa Pippen, niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Marcus'un Ã§ocukluÄŸunu biliyordu. Ama bu durum yÄ±llar sonra birbirleri iÃ§in aÅŸka dÃ¼ÅŸmelerine engel olmadÄ±.

Marcus'un Larsa'ya bir niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ vermesine kadar uzanan bu tutkulu iliÅŸkiye Michael Jordan ayakÃ¼stÃ¼ verdiÄŸi bir rÃ¶portajda sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belli etmiÅŸti.

Pippen ise bir zamanlar Ã§ocukluÄŸunu bildiÄŸi Jordan ile evlenmekte son derece kararlÄ±ydÄ±.Bunu da US Weekly'ye verdiÄŸi demeÃ§te " SanÄ±rÄ±m evli olmayÄ± seviyorum" diye konuÅŸtu. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Kesinlikle yeniden evleneceÄŸimi hissediyorum."

Haberin DevamÄ±

Larsa Pippen bu sÃ¶zleriyle her ne kadar ailesi karÅŸÄ± olsa da Marcus Jordan ile evleneceÄŸini vurgulamÄ±ÅŸ oldu. Ama daha birkaÃ§ ay Ã¶nce "O adamla mutlaka evleneceÄŸim" diye konuÅŸsa da Larsa Pippen bu amacÄ±na ulaÅŸamadÄ±.

SÃ¶zÃ¼n burasÄ±ndan sonra gelin eski Ã§iftin aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne bir bakalÄ±m.

ESKÄ° KOCASI DA BU EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° Ä°STEMEDÄ°: Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m ki Ã§iftin evlenmesini istemeyen tek kiÅŸi Marcus'un babasÄ± deÄŸildi. Larsa Pippen'in eski eÅŸi Scottie de bu evliliÄŸi istemediÄŸini hiÃ§ gizlemedi.





'HAYIR' DEYÄ°P BÄ°R KAHKAHA ATTI

GeÃ§tiÄŸimiz yaz karÄ±sÄ± Yvette Prieto ile Paris'te gazetecilerle karÅŸÄ±laÅŸan Michael Jordan, oÄŸlunun iliÅŸkisine ve Larsa Pippen ile evliliÄŸine onay verip vermediÄŸini sorulduÄŸunda tek kelimeyle yanÄ±t verdi: HayÄ±r! Sonra da kocaman bir kahkaha attÄ±.

Ama Marcus'a bu durum sorulduÄŸunda genÃ§ adam "Babam alkollÃ¼ydÃ¼ ve ÅŸaka yaptÄ±" diye yanÄ±t verdi. Hatta "Babam bana mesaj atÄ±p o konuÅŸmayÄ± anlattÄ± ve paparazziye ÅŸaka yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi" dedi.Â

Â

Larsa Pippen'in eski kocasÄ± Scottie ile evliliÄŸinden 22 yaÅŸÄ±nda Scotty Jr, 21 yaÅŸÄ±nda Preston, 18 yaÅŸÄ±nda Justin ve 14 yaÅŸÄ±nda Sophia adÄ±nda dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Â