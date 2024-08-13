Tüm aile ilk andan beri yanındaydı... Herkes bebeğin annesini merak etti... Sonunda derin bir nefes aldılar

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Hele söz konusu olan bir kraliyet ailesi olunca bu ilgi ikiye bazen üçe katlanır... Bu durum da aslında hiç şaşırtıcı değil.

Çünkü her ne kadar artık modern çağlarda yaşasak da kraliyet ailelerinin özellikle de genç kuşak üyeleri, meraklılar üzerinde sanki bir tür masalın içinde yaşıyormuş hissi yaratır...

Bu konudaki en çarpıcı örnek de İngiliz kraliyet ailesi ve 2011 yılından bu yana ailenin en çok dikkat çeken üyesi olan Kate Middleton.

Onun yaptığı her şey, gittiği her yer, giydiği bütün elbiseler, taktığı bütün takılar büyük merak konusu. Öyle ki bu yılın başında ameliyat olup ortadan kaybolması, sonra kanser tedavisi göreceğini açıklaması bile dünya gündemini değiştirdi. Hem de uzun süre.

Galler Prensesi Kate Middleton bu konuda çok çarpıcı bir örnek.

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ONU KATE MIDDLETON'A BENZETİYORLAR

Dünyanın başka bir coğrafyasında zaten epey bir süredir milyonların "Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı" olarak nitelendirdiği bir "mevkidaşı" var: Ürdün kraliyet ailesinin gelini, Veliaht Prens Hüseyin'in karısı Prenses Rajwa.

O da bir kraliyet ailesinden değil, halktan bir aileden geliyor. O da günün birinde, kocası Hüseyin ülkesinin kralı olunca "kraliçe" unvanını alacak.

Bütün bunlar nedeniyle de Rajwa, aileye katıldığından beri yani nişan haberi duyulduğundan beri dünyanın ilgi odağında.

Sadece kendi coğrafyasında değil, tüm dünyada basının manşetlerinde Prenses Rajwa ile kocası Prens Hüseyin var şimdi. Bunun nedeni de geçen yılın haziran ayında evlenen çiftin ilk bebeğinin dünyaya gelmesi.

Dünyanın en iddialı giyinen kraliçelerinden biri olarak bilinen, hatta kimi zaman kocası Kral Abdullah'ı bile gölgede bırakan Rania, henüz 53 yaşında ilk kez babaanne oldu bu doğumla.

Tabii, Rajwa ile Hüseyin'in ilk bebeği Prenses İman, aynı şekilde Kral Abdullah'ın da ilk torunu.

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BÜTÜN AİLE MİNİK BEBEĞİ KUCAĞINA ALIP KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Özetlemek gerekirse geçen yıl görkemli bir törenle evlenen genç çiftin ilk bebeğine dünya kayıtsız kalmadı. Durum böyle olunca da haber duyulduğu andan itibaren olup biten her şey mercek altına alındı.

Geçtiğimiz 3 Ağustos'ta İman'ın dünyaya gözlerini açtığı duyulduğunda bütün dünyanın gözleri Ürdün'e çevrildi.

Önce bebeğin cinsiyeti ve adı açıklandı. Fazla zaman geçmeden de fotoğraflar geldi. Minik bebek, önce babası Hüseyin'in kucağında çıktı dünyanın karşısına. Genç babanın mutluluğu yüzünden okunuyordu.

Ardından da İman'ın bu kez babaannesi Kraliçe Rania, dedesi Kral Abdullah'ın kucağında göründüğü pozlar yansıdı basına.

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Onlarla birlikte aynı ismi taşıdığı büyük halası İman, küçük halası Salma ve amcası Hashem'in kucağında objektif karşısına çıktı İman...

Ama bir eksik vardı: Bebeğin annesi!

Prens Hüseyin'in, kızının doğduğu gün dünyaya gelen bütün bebeklere altın lira hediye ettiği geçtiğimiz hafta sonu basına yansıdı.

Küçük İman, aynı adı taşıdığı büyük halası ve amcası Hashem ile birlikte.

53 yaşındaki Kraliçe Rania ile 62 yaşındaki Kral Abdullah ilk kez torun sahibi oldu.

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İLK GÜN HERKES ONU MERAK ETTİ

Ailenin önce gelen üyelerinin hepsi minik prenses İman'ı kucaklarına alıp sevgi dolu gözlerle ona bakarak fotoğraf çektirmişti.

Buna rağmen anne Rajwa ortada görünmüyordu. İşte bu durum büyük merak hatta endişe konusu oldu. Özellikle de sosyal medyada.

Bir yandan da anne Rajwa'nın sağlığında herhangi bir sorun olabileceği söylentileri yayıldı.

Aslına bakılırsa bebekle çekilen pozlarında aile üyelerinin yüzlerinde herhangi bir endişe belirtisi yoktu ama Prenses Rajwa'nın dünyanın dört bir yanındaki hayranları yine de endişeye kapıldı.

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TABURCU GÖRÜNTÜLERİYLE MERAKLILAR DERİN BİR NEFES ALDI

Neyse ki sadece birkaç gün sonra Rajwa gözler önüne çıktı. Genç anne, kocasıyla el ele, kızları İman'ı da alıp hastaneden taburcu oldukları sırada kamera karşısına geçti.

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İşte o görüntüler onu merak edenlerin derin bir nefes almasını sağladı.

Çünkü genç anne gayet sağlıklı ve mutlu görünüyordu. Belli ki doğum sırasında biraz yorulmuştu. Tüm aile İman bebek ile fotoğraf çektirdiği sırada dinlenmeyi tercih etti Rajwa.

Genç çiftin bebekleriyle birlikte ilk pozları da yayınlandı.

Prens Hüseyin, sosyal medya sayfasında karısı ve kızıyla birlikte kamera karşısına geçtiği fotoğrafları eşliğinde İman'ın dünyaya gelişi sırasında emek veren bütün hastane personeline teşekkür etti.

Şimdi bütün dünya Rajwa, Hüseyin ve kızları İman'ın; büyük olasılıkla dedesi Abdullah, babaannesi Rania, halaları İman ve Salma, amcası Hashem ile birlikte çekilecek resmi aile pozlarının beklentisi içinde.

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AİLE GELENEĞİ BOZULMADI

Bu arada Rajwa ve Hüseyin, bebeklerine isim verme konusunda aile geleneğini bozmadı. Bebekleri için seçtikleri isim olan İman'ı Hüseyin'in kardeşi de taşıyor. Aynı zamanda Kral Abdullah'ın babası Kral Hüseyin'in Kraliçe Nur ile evliliğinden dünyaya gelen kızı da aynı isme sahip.

Minik İman'ın dünyaya gözlerini açtığı yer de aile geleneğinin bir parçası. Rajwa ile Hüseyin'in ilk bebeği, ailenin çoğu üyesi gibi Kral Hüseyin Tıp Merkezi'nde dünyaya gözlerini açtı.

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2022'DE NİŞANLANDILAR

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif Al Hüseyin'in nişanı 2022 yılında ilan edildi.

Kraliçe Rania, kendi Instagram hesabından da mutlu haberi paylaştı. Gelinini, kızları Prenses Iman ve Salma'dan ayırmadığını belirtip ondan "üçüncü kızım" diye söz etti.

O ilk duyuruda Rajwa'nın, Kraliçe Rania'ya fiziksel olarak gerçekten de kızı kadar benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada küçük bir not... Ürdün kraliyet ailesi bu duyurunun ardından büyük kızları Prenses Iman'ın da Jameel Alexander Thermiotis ile nişanlandığını duyurdu.

Zaten geçen yıl önce mart ayında büyük kızları Prenses Iman'ı evlendirdi Abdullah ile Rania. Ondan iki ay sonra da haziranda bu kez ilk göz ağrıları Hüseyin ile Rajwa dünya evine girdi.

30 YIL SONRA İLK GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Bu düğünün aile için farklı bir önemi vardı. Çünkü Hüseyin ile Rajwa, Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın tam 30 yıl önce evlendiği haziran ayını düğün için seçti.

Çift, oğullarından tam 30 yıl önce 10 Haziran'da yine dönemine damga vuran bir törenle evlenmişti.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın düğünü de ondan hiç geri kalmadı. Hollanda, İngiltere, Danimarka, İspanya, Nepal, Norveç, İsveç, Brunei gibi ülkelerin kraliyet ailesi temsilcileri törene katıldı. Onların yanı sıra uluslararası üst düzey devlet görevlileri de iki gencin mutluluğuna tanıklık etti.

O gün önce Hüseyin ile Rajwa'nın nikahı kıyıldı. O törende Hüseyin askeri üniforması içindeydi. Rajwa ise bedenini saran asimetrik, sade ve şık bir gelinlik giydi.

Duvağı da başının üzerine Ürdün kraliyet ailesine ait bir taçla yerleştirildi.

BİR DE KUTLAMA YEMEĞİ VERİLDİ

Bunun ardından ise konuklar için bir resepsiyon verildi. O anlarda da Hüseyin bu kez ortama uygun bir takım elbise giydi.

Gelin Rajwa ise beyaz renkte kabarık etekli bir elbise tercih etti. Rajwa'nın bu elbisesi ise düğünün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bazıları kıyafeti çok beğenirken bazıları fazla abartılı bulduğunu belirtti.

Öyle ya da böyle Hüseyin'in eski bir okul arkadaşı tarafından tanıştırılan çift dünyanın gözü önünde evlendi.

Bu görkemli düğünün üzerinden 10 ay geçtikten sonra da çiftin ilk bebeklerini beklediği haberi geldi. Sonunda o bebek de dünyaya geldi.