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"Babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır"

#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Adalet Sara
Babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır

Yedi çocuk ve dokuz torun sahibi 70 yaşındaki İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından sitem dolu Babalar Günü mesajı paylaştı. Tatlıses’e dargın olduğu eski eşi Adalet Sara’dan imalı cevap geldi.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından, "Baba candır 'baba’nın kıymetini bilmeyenler Ahmak oğlu AHMAKTIR" mesajını paylaştı. Bir süredir oğlu Ahmet Tatlıses ile sorunlar yaşayan ünlü türkücünün bu paylaşımı 'oğluna mı' sorularını akıllara getirdi.

Babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır

ESKİ EŞİNDEN İMALI MESAJ

Ahmet Tatlıses sessizliğini korurken annesi Adalet Sara'nın Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyi kendi sayfasında yayınladı.
Adalet Sara paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun; Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapma-dan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… ‘Namus davası’ diye an-nesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin! Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi Babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve… Baba gibi annelerin günü kutlu olsun"

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Melekler günü kutlu olsun
#TARKAN#BABALAR GÜNÜ
Melekler günü kutlu olsun!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr
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#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlıses#Adalet Sara

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