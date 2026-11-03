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‘Babamın parasıyla ölene kadar yaşarım’ diyordu… Miras işi yine mahkemelik: Bana ve kardeşlerime 600 milyon ödenmeli!

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#Paris Jackson#Michael Jackson#Miras
‘Babamın parasıyla ölene kadar yaşarım’ diyordu… Miras işi yine mahkemelik: Bana ve kardeşlerime 600 milyon ödenmeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 16:07

Birçokları için dünyanın gelmiş geçmiş en büyük müzik yıldızı olan Michael Jackson’ın modellik ve şarkıcılık yapan kızı babasının bıraktığı mirasla ilgili sıkıntılar yaşamaya devam ediyor.

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Taşıdığı soyadı sayesinde doğduğu günden beri lüks içinde yaşayan Paris Jackson babasından kalan dev mirası idare eden yetkililerin kendisine ve kardeşlerine hakları olan ödemeleri yapmadığından şikayetçi.

Paris Jackson, merhum babası Michael Jackson’ın geride bıraktığı mülklerden elde edilen 600 milyon dolar talep ediyor ve bu mülklerin ve paraların uzun süredir idaresini üstlenen kişiyi, çocukların miraslarını almalarını engellemekle suçluyor.

28 yaşındaki şarkıcının mahkemeye yaptığı başvurunun belgelerini ele geçiren ABD basını Paris Jackson’ın "Michael Jackson Aile Vakfı"nın (Michael Jackson Family Trust) 600 milyon dolarlık bir ön ödeme yapması yönünde karar talep ettiğini ortaya çıkardı.

‘Babamın parasıyla ölene kadar yaşarım’ diyordu… Miras işi yine mahkemelik: Bana ve kardeşlerime 600 milyon ödenmeli

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Jackson, "Popun Kralı"nın ölümünün üzerinden 17 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen bu paranın aktarılmaması için hiçbir meşru gerekçe bulunmadığını savunuyor.

Paris Jackson, miras yöneticilerinin bu mülklerden milyarlarca dolar gelir elde etmesine ve yüz milyonlarca dolar nakit biriktirmesine rağmen, kendisi ve erkek kardeşleri 29 yaşındaki Prince ile 24 yaşındaki Bigi’nin yararlanması amaçlanan vakfa hiçbir kaynak aktarılmadığını iddia ediyor.

‘Babamın parasıyla ölene kadar yaşarım’ diyordu… Miras işi yine mahkemelik: Bana ve kardeşlerime 600 milyon ödenmeli

29 Ekim’de Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne sunulan dilekçe, tereke yöneticisi John Branca’yı hedef alıyor. Dilekçede Branca, kardeşlerin babalarının terekesinden ne zaman ve ne kadar para alacaklarını kontrol ederek, onlar üzerinde "demir bir yumruk" kullanmakla suçlanıyor.

Bir avukat olan ve "The Michael Jackson Company"nin başkanlığını yürüten Branca, ilk olarak 1985 yılında bizzat Michael Jackson tarafından işe alınmıştı. Branca, 2006 yılında finansal meseleler nedeniyle Jackson’ın ekibinden ayrılmış, ancak Jackson’ın ölümünden sekiz gün önce, 2009’da tekrar ekibe katılmıştı.

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‘Babamın parasıyla ölene kadar yaşarım’ diyordu… Miras işi yine mahkemelik: Bana ve kardeşlerime 600 milyon ödenmeli

Michael Jackson’ın vasiyeti, çocuklarının 21 yaşına geldiklerinde vakıftaki kendi paylarından gelir elde etmeye başlamalarını öngörüyordu. Ancak Paris, bunun hiçbir zaman gerçekleşmediğini, bunun yerine Branca tarafından belirlenen çok daha küçük miktarlarda ödemeler aldıklarını iddia ediyor.

Paris ayrıca, Branca’nın bu ödemeler üzerindeki kontrolünü, kardeşlerin terekeyi yönetme biçimini sorgulamalarını engellemek için bir araç olarak kullandığını öne sürüyor.

‘Babamın parasıyla ölene kadar yaşarım’ diyordu… Miras işi yine mahkemelik: Bana ve kardeşlerime 600 milyon ödenmeli

Belgelere göre Michael Jackson, çocuklarının her birinin, 30 yaşına geldiklerinde kendi adlarına kurulan vakıflardaki ana paranın üçte birini almasını amaçlamıştı. Buna göre, 35 yaşına geldiklerinde kalan paylarının yarısını, 40 yaşına geldiklerinde ise geri kalan kısmın tamamını alacaklardı.

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Michael Jackson’ın en büyük çocuğu olan Prince Jackson dört ay sonra 30 yaşına girecek; Paris Jackson nisan ayında 29, en küçük kardeşi Bigi ise şubat ayında 25 yaşına basacak.

‘Babamın parasıyla ölene kadar yaşarım’ diyordu… Miras işi yine mahkemelik: Bana ve kardeşlerime 600 milyon ödenmeli

Mirası yönetenlerin sözcüsü ise mirasla ilgili vergi davalarının devam ettiğini ve ödemelerin bu yüzden yapılamadığını söylüyor ve “Ayrıca, tereke yöneticisinin ödemeleri kestiği veya alıkoyduğu iddiası tamamen uydurmadır. Bugüne kadar Paris ve diğer lehtarlara ya da onların yararına 200 milyon dolardan fazla ödeme yapılmıştır.” diyerek Paris Jackson’ı yalanlıyor.

Michael Jackson 25 Haziran 2009 tarihinde, 50 yaşındayken hayatını kaybetmiş, tüm parasının ve mülklerinin mirasçısı olarak aile vakfını (family trust) belirlemiş, Branca’yı ise vakıf yöneticisi (mütevelli) olarak atamıştı.

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‘Babamın parasıyla ölene kadar yaşarım’ diyordu… Miras işi yine mahkemelik: Bana ve kardeşlerime 600 milyon ödenmeli

Efsane şarkıcının üç çocuğu arasından sadece Paris babası gibi ünlendi. Uzun zamandır şarkıcılık yapan, modellikte de şansını deneyen Paris Jackson daha önce defalarca babasından kalan mirasla rahatça yaşayabileceğini söylemişti.

‘Babamın parasıyla ölene kadar yaşarım’ diyordu… Miras işi yine mahkemelik: Bana ve kardeşlerime 600 milyon ödenmeli

Kendi ayakları üzerinde durmak istediğini, bu yüzden ihtiyacı olmasa da modellik yaparak hayatını kazanmaya çalıştığını belirten Paris Jackson babası Michael Jackson’ın mirasını kast ederek “Babamdan kalan para bana ömür boyu yeter, istesem ölene kadar çalışmadan yaşarım” demişti.

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#Paris Jackson#Michael Jackson#Miras

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