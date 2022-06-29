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'Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var' demişti... Ahmet Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses'e dava

#Ahmet Tatlıses#İbrahim Tatlıses#Vasilik Davası
Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var demişti... Ahmet Tatlısesten İbrahim Tatlısese dava

Geçtiğimiz hafta babası İbrahim Tatlıses ile sert bir tartışma yaşayan Ahmet Tatlıses harekete geçti.

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İbrahim Tatlıses geçtiğimiz hafta bağlandığı canlı yayında büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i 'şirketinin kasasını boşatmakla' suçlamış, Ahmet Tatlıses ise babasına 'bana ihtiyaç duyduğu her an gözüm kapalı canımı ortaya koydum' sözleriyle karşılık vermişti.

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'Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var' diyen Ahmet Tatlıses harekete geçti. Tatlıses'in avukatı Necmi Uğur Çelikel İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açtıklarını duyurdu.

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 "Müvekkil Ahmet Tatlıses , babası İbrahim Tatlıses ile aralarında özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan İbrahim Tatlıses tarafından yöneltilen haksız suçlamalar ve ağır ithamlar sonucunda babasının, çevresindeki aileden olmayan art niyetli şahıslar tarafından ciddi bir biçimde yanlış ve düşmanca yönlendirildiği bu durumun farkında olmayıp doğru olanı tahlil edemediği düşüncesine kapılmıştır. Sn İbrahim Tatlıses'in yaşam kalitesini ve elde edilen kazanımlarını korumak amacı ile TMK 405-406 maddeleri gereğince kısıtlanması ve buna bağlı olarak İbrahim Tatlıses'ten maddi ve manevi menfaat sağlaması mümkün olmayan Mahkeme tarafından belirlenecek bir kişinin kendisine vasi olarak atanması talepli dava açmış bulunmaktayız.
Bahse konu olay ile ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgi sahibi edilecektir."

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Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var demişti... Ahmet Tatlısesten İbrahim Tatlısese dava

 

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#Ahmet Tatlıses#İbrahim Tatlıses#Vasilik Davası

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