'Babamdan kalan miras bana yeter' diyordu... Efsane şarkıcının kızı taklitçi çıktı

Haberin Devamı

Bir değil birkaç döneme damgasını vuran bir şarkıcı olan babaları, onları öylece kamuoyunun gözleri önüne bırakmak istememişti...

Bütün dünya da onların yüzünü açık ve net olarak ilk kez babalarının cenaze töreninde gördü zaten. O sırada hepsi küçücük birer çocuktu.

Babaları için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşı döktüler onun ardından.

Sonra acılarını yüreklerinde taşısalar da üçü de büyüdü. İkisi delikanlı oldu, biri de güzel bir genç kadın. Erken yaşta hayata veda eden ünlü babalarının soyadını yine gösteri dünyasında yaşatıyorlar.

POP MÜZİĞİN KRALI GİTTİ... ÇOCUKLARI KALDI YADİGAR

Bu anlattığımız üç kardeş, 2009 yılında henüz 51 yaşındayken hayata veda eden "pop müziğin kralı" Michael Jackson'ın üç çocuğu Prince, Paris ve Bigi.

Haberin Devamı

Henüz küçücük yaşta Michael Jackson'ı ebediyete uğurlayan üç kardeş; yanlarında o olmadan hayatlarını sürdürüyorlar.

Jackson'ın Debbie Rowe'dan dünyaya gelen kızı Paris artık 27 yaşında, oğlu Prince 28 yaşına geldi. Michael Jackson'ın, annesinin kim olduğunu hiç açıklamadığı diğer oğlu Bigi ise 23 oldu.

Üç kardeş de henüz babaları kadar ses getiren işlere imza atamamış olsalar da onun soyadını gösteri dünyasında yaşatıyorlar.





EN İDDİALI KARDEŞ YİNE GÖZ ÖNÜNDE

İçlerinde en çok dikkat çeken de ortanca kardeşleri Paris Jackson. Geçen yıl nişanlandığı Justin Long ile yollarını bu yıl ayıran Paris, kimi zaman moda kimi zaman da müzik dünyasında kariyerini sürdürüyor.

Paris Jackson son olarak Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Tom Ford defilesinin konukları arasındaydı.

Paris o defilenin tüm diğer konukları gibi iddialı bir şıklık sergiledi.

Uzun kollu ve boğazına kadar kapalı siyah bir elbise giydi Jackson. Elbisenin sol yanından bakıldığında sanki dikkat çekecek hiçbir ayrıntısı yokmuş gibi görünüyordu.

Haberin Devamı

Ama asıl sürpriz sağ yanındaydı.





BU YIRTMAÇ TANIDIK GELDİ

Paris Jackson'ın dümdüz siyah elbisesinin sağ yanında çok derin bir yırtmaç vardı. Genç kadın defilenin yapıldığı salona girmeden önce fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi.

Bu arada Paris, defilenin konukları arasında yer alan halası Janet Jackson ile kapının önünde kucaklaşıp hasret giderdi.

Paris Jackson'ın elbisesi moda ve kırmızı halı meraklılarını bundan yıllar öncesine 2012 yılının Oscar gecesine götürdü.

O törene de Angelina Jolie, benzer bir elbiseyle damgasını vurmuştu.





Brad Pitt ile aşklarının en güzel dönemini yaşayan Jolie, o gece için askısız siyah bir gece elbisesi seçmişti. O elbisenin de sağ yanında çok derin bir yırtmacı vardı. Hatta Jolie, kırmızı halıda bu yırtmacı göstermeye çabalayarak yürümesi eleştirilmişti.

Haberin Devamı

Paris Jackon'a dönersek...

Çok ünlü bir babanın kızı olan Jackson elbette kendine bir kariyer oluşturmak için çaba gösteriyor.

Ama bundan birkaç yıl önce verdiği bir röportajda aslında para kazanmak için çalışıp çabalamasına gerek olmadığını söylemişti.

Babası Michael Jackson her ne kadar bazı borçlar içinde ölmüş olsa da geride çocukları için milyon dolarlarla ifade edilen bir müzikal miras bıraktı. Paris Jackson da bu mirastan yılda 8 milyon dolar almaya devam ediyor.

İleri sürülenlere göre Michael Jackson öldüğünde 500 milyonluk bir zararı vardı. Ama yine de müzikal mirasından ve çeşitli reklam filmlerinden 700 milyonluk bir servet bıraktı geride.

Haberin Devamı

Özetle bu para henüz 20'li yaşlarında olan birisi için servetten de öte.





Bir dönem Linda Perry ile müzikal çalışmalar yapan Paris 'in anlattığına göre kaç tane albüm sattığı, bunlardan ne kadar para kazandığı hiç umurunda değil. Onun için başarının ölçüsünü 'kendini nasıl hissettiği' ve yaptığı işlerden ne kadar gurur duyduğu. Paris bu konudaki düşüncesini " Satışların nasıl olduğunu hiç merak etmiyorum. Ben bu işi para için yapmıyorum' diye özetledi.





'BABAM BİZE DÜNYANIN HER HALİNİ GÖSTERMEK İSTEDİ'

Paris Jackson zaman zaman bazı programlara konuk olup babasıyla olan hayatı hakkında ipuçları veriyor.

Haberin Devamı

Önceki en yıl, model Naomi Campsell'ın sunduğu Youtube yayınına konuk olan Paris'in anlattığına göre Michael Jackson, çocuklarının kültürlü ve eğitimli olması için elinden geleni yaptı.

Paris'in anlattığına göre babaları onlara sadece dünyanın iyi hallerini göstermedi; tam tersine hayata dair her şey hakkında onları bilgilendirmeye çalıştı. Paris Jackson o programda Üçüncü Dünya ülkelerini de gördüklerini anlattı.

Paris, Naomi'ye fiziksel görüntüsü nedeniyle kendisine modellik yapmasının teklif edildiğini söyledi "Bu öğüdü dinleyip model olmaya karar verdim" diye anlattı. Fakat belli ki genlerinden gelen müzik tutkusu bunun önüne geçti.





Michael Jackson, hayatta olduğu sürece çocuklarının yüzünü hep maskeler ya da battaniyeler arkasına sakladı. Prince, Paris ve Bigi'nin yüzü açık ve net olarak ilk kez Jackson'ın cenaze töreninde dünyanın karşısına çıktı.