Babam beni desteklemedi

Derici, şarkıcı olmak istediğinde babası Hulusi Derici’den destek göremediğini söyledi: “Beni zorla bir reklam şirketinde metin yazarı yaptı. Şarkıcı olmamı istemedi. Şarkı yarışmasına katıldığımda vazgeçmeyeceğimi anladı, yardım etti. Reklamcı olan babamın projesi olarak devam ettiğim için aklımın bile almayacağı bir yere geldim. Son 2 yıldır sallantılı bir dönemdeyim. Çünkü şarkılarımı kendim seçiyorum. Babam ‘Direksiyonu bana bırak, eski şaşaalı günlerine dönelim’ diyor. Ama 33 yaşına girdim, bıraksınlar beni artık.”