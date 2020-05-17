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Haber Giriş: 17.05.2020 - 12:51,Son Güncelleme:

Babam beni desteklemedi

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Babam beni desteklemedi
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İREM Derici, Spotify’da yayınlanan “Umarım Annem Dinlemez” podcast’inde Tuluğ Özlü’nün sorularını yanıtladı.

Derici, şarkıcı olmak istediğinde babası Hulusi Derici’den destek göremediğini söyledi: “Beni zorla bir reklam şirketinde metin yazarı yaptı. Şarkıcı olmamı istemedi. Şarkı yarışmasına katıldığımda vazgeçmeyeceğimi anladı, yardım etti. Reklamcı olan babamın projesi olarak devam ettiğim için aklımın bile almayacağı bir yere geldim. Son 2 yıldır sallantılı bir dönemdeyim. Çünkü şarkılarımı kendim seçiyorum. Babam ‘Direksiyonu bana bırak, eski şaşaalı günlerine dönelim’ diyor. Ama 33 yaşına girdim, bıraksınlar beni artık.”

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