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Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

#Owen Wilson#Varunie Vongsvirates#Babalık Davası
Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

Gösteri dünyasının ünlülerinin en çok karşılaştığı durumlardan birincisi kendileri hakkında ortaya atılan aşk söylentileri.  Bunların bazıları doğru çıksa da bazıları da sadece iddia olarak kalıyor. Erkek ünlülerin en çok karşılaştığı durum ise "babalık iddiaları." Bazen uzun birliktelikler yaşadıkları eski sevgilileri bazen de birkaç gün birlikte oldukları kişiler, bu ünlülere karşı babalık davaları açıyor.

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HEMEN DNA TESTİNE KOŞUYORLAR
Hatta bazı ünlüler, hiç tanımadıkları kadınların sırf para ve şöhret uğruna ortaya attığı babalık iddialarıyla bile mücadele etmek zorunda kalıyor. Bunlar arasında hiç görmediği bir kadının "hipnoz yöntemi kullanarak eski kocamın kılığına girdi ve beni dört kez hamile bıraktı" iddiasıyla yasalar karşısında boğuşmak zorunda kalan bir ünlü bile var.

Peki sonra ne mi oluyor? Genellikle bu ünlüler, yapılan DNA testleriyle baba oldukları kanıtlanırsa, çocukların bakımı için maddi destek sağlıyor. Bebeğin annesiyle evlenene ya da onun için hayatını değiştirene ise çok da rastlanmıyor. İşte bu ünlülerden biri de son birkaç gündür eski sevgilisinin iddiaları nedeniyle gündemde.

Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

ESKİ SEVGİLİSİ KIZINI BİR KEZ BİLE GÖRMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ
2000'lerin ilk yarısında bir yandan kötü alışkanlıkları bir yandan da sık sık değiştirdiği sevgilileriyle gündemde olan oyuncu Owen Wilson'a eski sevgilisinden suçlama: Üç yaşındaki kızımızla hiç ilgilenmiyor.

Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

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2018 YILINDA DÜNYAYA GELDİ
52 yaşındaki Wilson'ın bir dönem ilişki yaşadığı Varunie Vongsvirates, oyuncunun 2018 doğumlu kızı Lyla'yla ilgilenmediğini hatta onu bir kez bile görmediğini ileri sürdü. Daily Mail gazetesine konuşan Varunie Vongsvirates, kısa bir süre önce Lyla'nın üçüncü yaşını kutladıklarını hatırlattı.

Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

'ONU BİR KEZ GÖRMESİ İÇİN YALVARDIM'
37 yaşındaki Vongsvirates, 2019 yılında da Owen Wilson'a kızını görmesi için "yalvardığını" ancak oyuncunun bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadığını anlatmıştı. Varunie Vongsvirates, Owen Wilson'ın kızının bakımı için maddi destekte bulunduğunu ama bunun yeterli olmadığını da sözlerine ekledi. Genç kadın "Lyla'nın bir babaya ihtiyacı var. Owen'ın filmlerinde hep baba rolleri üstlenmesi ama gerçek hayatta kızıyla buluşmaması çok ironik" diye konuştu.

Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

DNA TESTİ İLE WILSON'IN KIZI OLDUĞU KANITLANDI
Varunie Vongsvirates ile Owen Wilson, beş yıl birlikte oldular. Varunie Vongsvirates hamileyken yollarını ayırdılar. Genç kadın 2018 yılında kızı Lyla'yı yalnız başına doğurdu. Wilson önceleri kızını kabullenmese de yapılan DNA testi sonucu Lyla'nın babası olduğu kesin olarak belirlendi.

Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

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İKİ OĞLUYLA YAKINDAN İLGİLENİYOR
Wilson'ın Lyla'dan başka eski ilişkilerinden 10 ve 7 yaşında iki tane de oğlu bulunuyor. Oyuncu, onlarla ise sık sık görüşüyor.

Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

BABALIK DAVALARIYLA GÜNDEME GELEN ÜNLÜLER
Ünlüler dünyasında eski sevgililerinden dünyaya gelen çocuklarını hemen kabullenmeyen, bunun için DNA testi sonucunu bekleyen tek kişi Owen Wilson değil. Ondan başka bazı ünlüler de test sonucu kanıtlayana kadar bebeklerin kendilerinden olduğunu kabul etmedi.

Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

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KIZIYLA HİÇ İLGİLENMEDİ
Eddie Murphy, 2006 yılında eşinden boşandıktan sonra Spice Girls grubundan Melanie Brown ile bir ilişki yaşadı. Çift ayrıldı ancak Brown, Murphy'den hamile olduğunu açıkladı. Eddie Murphy bunu reddetti, ancak bir yıl sonra yapılan DNA testi ile oyuncunun bebeğin babası olduğu kesinleşti. Fakat Murphy, Melanie Brown'dan dünyaya gelen kızıyla hiç ilgilenmedi.

Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

BABALIĞI REDETTİ, TEST DE YAPTIRMADI
2015 yılının ilk yarısında Jay Z bir babalık iddiasıyla karşılaştı. Ünlü müzisyenin oğlu olduğunu ileri süren Rymir Satterthwaite, dava açtı ve Jay Z'nin babalık testi yaptırmasını istedi. Jay Z testi yaptırmadı. Satterthwaite'ın ailesi, davanın sona ermesini ve yasal ücretlerle tıbbi masrafların Jay Z tarafından ödennesini talep etti.

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Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

'ESKİ KOCAMIN KILIĞINA GİRİP BENİ DÖRT KEZ HAMİLE BIRAKTI'
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçen Keanu Reeves, gösteri dünyasında belki de bugüne kadar yaşanan en ilginç babalık davalarından birinin öznesi oldu. 2009 yılında Karen Sala adında bir kadın, aktörün, bir değil dört çocuğunun babası olduğunu iddia etti. Reeves'i dava eden Sala, ayda 150 bin dolar nafaka ve 3 milyon dolar eş desteği talep etti.

Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

'DNA TESTİ İLE BABA OLMADIĞINI KANITLADI'
Karen Sala'nın iddialarında en çarpıcı ayrıntı ise Reeves'in, kendisini hamile bırakmak için hipnoz yöntemini kullandığını ve eski kocasının kılığına girdiğini söylemesiydi. Yapılan DNA testi sonucunda Keanu Reeves'in Sala'nın çocuklarından hiçbirinin babası olmadığı kanıtlandı. Aktör daha sonra o dönemi ve davayı "Korkunçtu" diyerek anlatmıştı.

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Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

BEBEĞİN BAKIMINI ÜSTLENDİ AMA ANNESİYLE BİR DAHA HİÇ GÖRÜŞMEDİ
Jude Law, 2008 yılında model Samantha Burke ile kısa bir ilişki yaşadı. Bunun sonucunda hamile kalan Burke bir kız bebek dünyaya getirdi. Yapılan DNA testi, Law'un baba olduğunu kanıtladı. Aktör, kızının bakımını ve onunla görüşmeyi kabul etse de Burke ile ilişkisini sürdürmedi.

Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

OĞLUNU KABUL ETMEK İSTEMEDİ
Elizabeth Hurley ile eski sevgilisi Steve Bing de bir dönem çok konuşulan bir babalık davasının kahramanı oldu. Hurley, Bing ile ilişkisinden Damian adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Steve Bing, Damian'ın kendi oğlu olduğunu reddetti, ancak yapılan DNA testiyle baba olduğunu kesinleşti.

Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

GEÇEN YIL CANINA KIYDI
Yasal uğraşlar sonucunda Bing, mirasının bir bölümüyle Damian'a destek oldu fakat onunla asla bir baba- oğul ilişkisi kurmadı. Bu arada Bing'in geçen yıl canına kıydığını da hatırlatalım.

Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

BİR DEĞİL, BİR ÇOK DEFA
Mick Jagger, müzik dünyasında aşk hayatıyla en çok konuşulan ünlülerden biri. 1972 yılında model Marsha Hunt, çocuğunun babasının Jagger olduğunu ileri sürdü. O dönemde DNA testi imkanları bu kadar gelişmiş olmadığından Hunt'ın açtığı dava dokuz yıl sürdü. Baba olduğunu kabul eden Jagger, çocuk için ekonomik destek olmak zorunda kaldı.

Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

OĞLU OLDUĞU KANITLANDI, ONA SOYADINI VERDİ
Jagger, 1999 yılında da model Luciana Morad ile benzer bir durum yaşadı. Morad'ın oğlu Lucas'ın Jagger'ın oğlu olduğu kanıtlandı. Lucas, annesinin yanı sıra biyolojik babası olan Mick Jagger'ın da soyadını taşıyor. Lucas, şu anda 22 yaşında.

Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı

JUSTIN TESTİ KABUL ETTİ, AMA DAVA GERİ ÇEKİLDİ
Son dönemin en gözde şarkıcılarından biri olan Justin Bieber de 2011 yılında bir babalık iddiasıyla karşı karşıya kaydı. Mariah Yeater adında bir kadın, o dönemde bir konserinden sonra Bieber ile birlikte olduğunu ileri sürüp bebeğinin babasının da ünlü şarkıcı olduğunu ileri sürmüştü. Bieber, baba olmadığını kanıtlamak için DNa testi yaptırmayı kabul etti. Ancak bunun hemen ardından Yeater, Bieber aleyhine açtığı babalık davasını geri çekti.

 

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#Owen Wilson#Varunie Vongsvirates#Babalık Davası

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