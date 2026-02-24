Babalarının günahları onların sırtında yük oldu… Ailenin sessiz prensesleri için zor dönemeç: Sadakat ve miras arasında kaldılar

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde evinden alınıp tutuklanan, eski ve yeni konutlarında aramalar yapılan ve sorgulandıktan sonra sessizce salınıveren Kraliçe Elizabeth’in oğlu ve Kral Charles’ın erkek kardeşi olan eski prens Andrew’nun adı manşetlerden inmiyor.

Tam da doğum gününde tutuklanan Andrew kendi kirli geçmişi ve işlediği iddia edilen suçlar yüzünden iki kızını da adeta ateşe atmış durumda.

Üstelik eski prense yönelik tek suçlama cinsel taciz ve tecavüzle sınırlı değil. Andrew sahip olduğu kritik pozisyonu kullanarak Jeffrey Epstein ile gizli ticari bilgileri paylaştığı iddiasıyla görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla da karşı karşıya.

Haberin Devamı

Andrew’nun iki kızı Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie kardeşler, yakında kraliyetteki gelecekleri için bir mücadeleyle karşı karşıya kalabilecekleri bir dönemde, gözden düşmüş babalarının sansasyonel tutuklanmasıyla yüzleşiyorlar.

Merhum Kraliçe II. Elizabeth'in en sevdiği oğlu, 66 yaşındaki eski prens Andrew, yaklaşık 400 yıl önce Kral I. Charles'tan bu yana tutuklanan ilk üst düzey İngiliz kraliyet üyesi.

İngiliz kraliyet ailesi uzmanı Hilary Fordwich "Her iki kız da ebeveynlerine sadık olsa da, şimdi York soyadının bile bu kadar zehirli olması nedeniyle kendi geleceklerini kurtarmanın mı yoksa anne babalarının mı öncelikli olması gerektiği konusunda dayanılmaz bir seçimle karşı karşıyalar" diyor.

Fordwich, ailenin sessiz prensesleri olarak bilinen kardeşler için "Epstein dosyasının içeriğiyle ilgili olarak ebeveynlerinden dolayı anlaşılır bir şekilde üzgünler, ancak şüphesiz ki ebeveynlerine daha da görünür bir mesafe koyacaklar, belki de onları gizlice desteklemeye devam edecekler" diye ekledi.

Haberin Devamı

"Andrew, duygusal destek için kızlarına bağımlıydı ve bu bugüne kadar hiç değişmedi. Ancak muhtemelen bir daha asla onunla birlikte kamuoyu önünde görünmeyecekler. Prensesler hayırseverlik çalışmalarına devam etmeye çalışabilirler, ancak bu hayır kurumlarının böyle bir aileyle ilişkilendirilmek istemesi pek olası değil.”

York kardeşler, 37 yaşındaki Beatrice ve 35 yaşındaki Eugenie, ebeveynleriyle yakın ilişkileriyle tanınıyor, bir yandan da kraliyet ailesi içinde üstlendikleri görevleri sessizce sürdüren iki prenses olarak biliniyorlar.

İkisi de evli olan ve küçük yaşta çocukları bulunan prensesler şu anda kendilerini bu skandaldan sessizce uzaklaştırmanın ve çocuklarını durumdan korumanın peşindeler.

"Saraydaki gerilim çok yüksek. YouGov'un yaptığı bir kamuoyu araştırması, ankete katılanların %78'inin Andrew'un hem İngiltere'de hem de Amerika'da hesap vermesini istediğini ortaya koydu."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kardeşine acımayan amcasına acır mı hiç! Utanç prensini aileden atmak için 10 yıl uğraşmış Haberi görüntüle

Birçok kraliyet yorumcusu Beatrice ve Eugenie’in anne ve babalarının durumu hakkında kandırılmış hissettiklerini ve yaşananlarla bağları olmasa da kendilerini bu suçlamaların orta yerinde buldukları için hem şaşkın hem de kızgın olduklarını iddia ediyor

Kral Charles, her iki kızı da halka açık aile etkinliklerine dahil ederek hayırsever ve bağışlayıcı doğasını yansıtmak istedi. Onlar için derinden endişeleniyor. Ancak öncelikle kurumun korunması gerekiyor. Yine de, yeğenlerini babalarının ahlaksızlığı yüzünden cezalandırmak istemiyor."

“Bulmacanın parçalarını gerçek zamanlı olarak bir araya getiriyorlar ve kullanılmış olabileceklerinin farkına varıyorlar. Bu, tam bir ihanet gibi hissettirmeli. Kalpleri kırık. Ama baba hala babanız, anne hala anneniz. Ebeveyn sevgisi bir anda yok olmuyor. Onlar için inanılmaz derecede acı verici ve içsel bir an."

Haberin Devamı

Beatrice ve Eugenie'nin annesi Sarah Ferguson'ın nerede olduğu da belirsizliğini koruyor. Daily Mail, düşesin en son eylül ayında eski kocasının 30 odalı malikanesi Royal Lodge'dan ayrılırken görüldüğünü bildirdi.

1996'da boşansalar da çift bu kraliyet konutunda birlikte yaşamaya devam etmişti.