BabalarÄ± gÃ¶zlerinin Ã¶nÃ¼nde usul usul eriyor... Bak sevgilim, kÄ±zlarÄ±mÄ±z nasÄ±l bÃ¼yÃ¼dÃ¼

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Ama bazen bÃ¶yle mutluluÄŸa boÄŸulmuÅŸ yuvalarÄ±n Ã¼zerine de kara bulutlar Ã§Ã¶kebilir. Bu bulutlar kimi zaman Ã§abucak toparlanÄ±r gider ama kimi zaman da Ã¶yle kolay kolay gÃ¼neÅŸ aÃ§maz bÃ¶yle yuvalarÄ±n Ã¼zerinde. Ã‡aresi zor dertlerle boÄŸuÅŸur o aileler.

Ä°ÅŸte bÃ¶yle zamanlarda, evlendikleri gÃ¼n birbirlerine "hastalÄ±kta ve saÄŸlÄ±kta yan yana durmak iÃ§in" sÃ¶z veren Ã§iftlerden birinin omuzlarÄ±na diÄŸerinden daha fazla sorumluluk yÃ¼klenebilir.

TÄ±pkÄ± Bruce Willis ile ikinci eÅŸi Emma Heming'in yuvasÄ±nda olduÄŸu gibi.

Ä°lk karÄ±sÄ± Demi Moore'dan boÅŸandÄ±ktan sonra uzun sÃ¼re bekar kalan Willis, 2009 yÄ±lÄ±nda kendisinden 23 yaÅŸ genÃ§ olan model Emma Heming ile evlendi. Bu evlilikten de ÅŸu anda biri 12, diÄŸeri 10 yaÅŸÄ±nda iki tane kÄ±z Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi.Â

BoÅŸanmalarÄ±na raÄŸmen hala bÃ¼yÃ¼k bir ailenin bir parÃ§asÄ± olan Moore ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±yla birlikte beÅŸ Ã§ocuk babasÄ± oldu Willis.

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Ama bunun keyfini Ã§Ä±karamadan da ailenin baÅŸÄ±na hiÃ§ beklemedikleri bÃ¼yÃ¼k bir dert geldi.

AÄ°LE Ä°Ã‡Ä°N SARSICI BÄ°R DARBE OLDU

Bundan iki yÄ±l Ã¶nce Bruce Willis'e Ã¶nce bir tÃ¼r biliÅŸsel bozukluk olan afazi, ardÄ±ndan da frontotemporal demans teÅŸhisi konuldu.

Bu durum, hayranlarÄ±nÄ± da Ã§ok Ã¼zdÃ¼ ama Willis'in Ã§ocuklarÄ±nÄ±n, ÅŸu anki eÅŸi Emma Heming'in ve eski eÅŸi Demi Moore'un hayatÄ±na da sarsÄ±cÄ± bir darbe oldu.

YapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamalarÄ±n ardÄ±ndan Moore ve Heming, Bruce Willis'in hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± daha rahat geÃ§irmesi, ne kadar sevildiÄŸini hissetmesi iÃ§in ellerinden gelen Ã§abayÄ± gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±.

Moore ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ kÄ±zÄ± Rumer, Scout ve Tallulah artÄ±k kendileri de aile kuracak yaÅŸa gelmiÅŸ birer yetiÅŸkin olduklarÄ± iÃ§in onlar aÃ§Ä±sÄ±ndan bu durum belki biraz daha kolay kabul edilebilir.

Her Ã¼Ã§ kÄ±z da Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸasa da yine de onunla birlikte geÃ§irdikleri yÄ±llar, biriktirdikleri gÃ¼zel anÄ±lar onlar iÃ§in bir kazanÄ±m oldu.

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Fakat Emma Heming ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± 12 yaÅŸÄ±ndaki Mabel ile 10 yaÅŸÄ±ndaki Evelyn iÃ§in ise durum aynÄ± deÄŸil.

Onlar hayatÄ±n izin verdiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de babalarÄ±yla birlikte olacaklar.

Ama Willis'in saÄŸlÄ±k durumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n idaresi, bu zor durumun onlar tarafÄ±ndan kabullenilmesi ve henÃ¼z Ã§ocuk olan Mabel ile Evelyn'in normal hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi gibi konularda anneleri Emma'nÄ±n omuzlarÄ±nda aÄŸÄ±r bir sorumluluk var.

SIRF Ã‡OCUKLARI NORMAL BÄ°R HAYAT SÃœRDÃœRSÃœN DÄ°YE

Bir yandan kocasÄ±nÄ±n zor hastalÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan Emma Heming diÄŸer yandan da iki kÄ±zÄ±nÄ± kendisinin de sÃ¶ylediÄŸi gibi mutlu Ã§ocukluk anÄ±larÄ±na sahip olarak bÃ¼yÃ¼tmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

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Bu yÃ¼zden de zaman zaman onlarla birlikte eÄŸlenceli gezintilere Ã§Ä±kÄ±yor.

Ä°ÅŸte bunlardan birinde Ã§ektiÄŸi bir videoyu da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ± Hemingâ€¦.

KÄ±zlarÄ± Mabel ve Evelyn ile New York'ta gezintiye Ã§Ä±kan Heming, kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ±n aradan geÃ§en kÄ±sacÄ±k zamanda ne kadar bÃ¼yÃ¼dÃ¼klerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Heming'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z New York sokaklarÄ±nda el ele birbirleriyle sarmaÅŸ dolaÅŸ yÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

BirkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Ã§ekilen bu videonun hemen ardÄ±ndan da bu kez iki kardeÅŸi son halleriyle yine aynÄ± kentin sokaklarÄ±nda gezerken gÃ¶rÃ¼yoruz...

Ä°ki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ arasÄ±ndaki fark ise Mabel ve Evelyn'in boylarÄ±nÄ±n ne kadar uzadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ne kadar bÃ¼yÃ¼dÃ¼klerini gÃ¶steriyor.

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Emma Heming, bu paylaÅŸÄ±mÄ±na "SakÄ±n gÃ¶zÃ¼nÃ¼ kÄ±rpma... Ã‡Ã¼nkÃ¼ kaÃ§Ä±rabilirsin" mesajÄ±nÄ± ekledi.



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KIZLARININ GÃœZEL ANILARI OLSUN DÄ°YE

Willis'in eÅŸi Emma Heming, kimi zaman Ã¼nlÃ¼ oyuncunun geÃ§miÅŸ yÄ±llarda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ±, aile albÃ¼mlerini karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p ona gÃ¶stererek hayata baÄŸlÄ± kalmasÄ± iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor.

DiÄŸer yandan da iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n bu zor zamanlarda bile babalarÄ±yla ilgili gÃ¼zel anÄ±lar biriktirmesi iÃ§in mÃ¼cadele ediyor.

Bu yÃ¼zden de Ã¶zellikle de aile iÃ§in Ã¶nemli olan gÃ¼nlerde kutlama yapmaktan, Willis'in bÃ¼tÃ¼n sevenlerini bir araya toplamaktan geri durmuyor.

Willis kendisi bÃ¼tÃ¼n bu mutlu anlara tanÄ±k olamasa da kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Demi Moore kÄ±zlarÄ± Rumer, Scout ve Tallulah'Ä± da yanÄ±na alÄ±p Mabel'in mezuniyet tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. Bu ÅŸekilde eski eÅŸinin ÅŸimdi evli olduÄŸu Emma Heming'e destek verdi.

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Sonra da kÃ¼Ã§Ã¼k Evelyn'in 10'uncu doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in bir araya geldi aile.





'BU SAKLANMASI GEREKEN BÄ°R AÄ°LE SIRRI DEÄžÄ°L'

Bruce Willis'in karÄ±sÄ± Emma Heming, hastalÄ±ÄŸÄ±n baÅŸÄ±ndan beri oyuncunun saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda kamuoyuna Ã¶zellikle sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla dikkat Ã§ekiyor.

Hatta bir anlamda frontotemporal demans hastalÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bilinÃ§lendirici bir kampanyanÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ konumuna bile geldi.

Heming katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti: "KÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n, bunun saklanmasÄ± gereken bir aile sÄ±rrÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmesini asla istemedim. Ã‡Ä±kÄ±p bu konuda konuÅŸmanÄ±n hepimiz iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu hissettim."

Emma Heming ile Bruce Willis, 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli. Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teÅŸhisinden sonra verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Heming "AramÄ±zdaki 23 yaÅŸ fark nedeniyle kocamÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n benden Ã¶nce bozulmasÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸunu biliyordum. Ama bu kadar erken olmasÄ±nÄ± beklemiyordum" diye konuÅŸmuÅŸtu.

ARTIK KELÄ°MELERLE DEÄžÄ°L, BAKIÅžLARIYLA KONUÅžUYOR

BirÃ§ok unutulmaz filmde hafÄ±zalara kazÄ±nan performanslar sergileyen Willis'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ise giderek bozuluyor. Son duruma gÃ¶re Willis artÄ±k neredeyse hiÃ§ konuÅŸmuyor. Ä°steklerini Ã§evresindekilere bakÄ±ÅŸlarÄ±yla ifade etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Durum bÃ¶yleyken Demi Moore de haftada en az bir kez eski kocasÄ±nÄ± ziyaret edip onunda vakit geÃ§iriyor.

Bruce Willis'in kariyerini bitirmesine neden olan hastalÄ±k teÅŸhisini almasÄ±ndan sonra baÅŸta eÅŸi Emma Heming olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n geniÅŸ ailesi onun yanÄ±nda yer aldÄ±.

Bir sevgi Ã§emberiyle kuÅŸatÄ±lan oyuncunun hayatÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor herkes.

Willis, Demi Moore ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rumer sayesinde ilk kez dede olma sevincini de yaÅŸadÄ±. Eski Ã§iftin bir kÄ±z torunu var.