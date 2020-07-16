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Haber Giriş: 16.07.2020 - 08:00,Son Güncelleme:

Babaanne tarzı (Gülşen)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Babaanne tarzı (Gülşen)
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Gülşen “Yumurtam bitti, inip bakkaldan alayım bari” stiliyle karşımızda...


Çabasız şıklığı pijamavari bir kıyafetle üst kattan alt kata inecek kadar benimsemiş olsa da, “ya yakalanırsam” diye düşünüp cool’luğundan ödün vermemiş.
Ama ben en çok neye takıldım biliyor musunuz? Hep seksi görünmesine alıştığımız Gülşen’in gardırobunda böyle kapalı, babaanne tarzı bir kıyafetin olmasına...
Kırk yıl düşünsem Gülşen’i bir gün böyle göreceğim aklıma gelmezdi. Bence biz hep diğer Gülşen’i görelim.

Babaanne tarzı (Gülşen)

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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    • A
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