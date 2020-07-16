Babaanne tarzı (Gülşen)



Çabasız şıklığı pijamavari bir kıyafetle üst kattan alt kata inecek kadar benimsemiş olsa da, “ya yakalanırsam” diye düşünüp cool’luğundan ödün vermemiş.

Ama ben en çok neye takıldım biliyor musunuz? Hep seksi görünmesine alıştığımız Gülşen’in gardırobunda böyle kapalı, babaanne tarzı bir kıyafetin olmasına...

Kırk yıl düşünsem Gülşen’i bir gün böyle göreceğim aklıma gelmezdi. Bence biz hep diğer Gülşen’i görelim.