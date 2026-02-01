Baba olunca dünyası değişti… ‘Ben eskiden çocukları sevmezdim’

Haberin Devamı

Yıllardır süren mutlu ilişkilerini herkesten saklayarak yaşamaya gayret eden ünlü aşıklar 2024’ün mart ayında kızlarını kucaklarına almışlar ve yollarına üç kişilik bir aile olarak devam etmeye başlamışlardı.

Artık sık sık nişanlandığı söylenen sevgilisi Suki Waterhouse’la kızlarını gezdirirken kameralara yakalanan ünlü oyuncu Robert Pattinson babalıkla ilgili yorumlarıyla gündemde.

GQ dergisine verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili nadir yorumlarda bulunan Robert ​​Pattinson, kızı hakkında konuşarak baba olmadan önce çocukları pek de sevmediğini itiraf etti.

Ancak, "Alacakaranlık" yıldızı için baba olduktan sonra işler değişti ve söylediğine göre artık babalığı hayattaki en eğlenceli şey olarak görmeye başladı.

"Bence babalık kesinlikle harika” diyen 39 yaşındaki Pattinson ebeveynliğin zorluklarına da değindi ve kızının doğumunun hayatında zaman yönetimine daha fazla önem vermesine sebep olduğunu “Dünyanın öbür ucunda olsanız bile, ‘Tamam, 10 günden fazla uzakta kalamam’ diyorsunuz. 10 gün uzakta kaldıktan sonra fiziksel acı hissediyorsunuz. Çok ilginç, vücut kimyanız siz farkında bile olmadan değişiyor” sözleriyle anlattı.

Artık işleri yüzünden henüz yürümeye başlamış olan küçük kızından ayrı kalmaya bile dayanamayan ünlü oyuncu kızlarının kendisinin ve annesi Suki Waterhouse’un projelerinin “birçok bölümünü” izlediğini de paylaştı.

Robert Pattinson ve Suki Waterhouse ilk kez 2018'de Los Angeles'ta bir ünlüler oyun gecesinde tanıştılar. Oynadıkları oyun "Kurt Adam"dı ve o kadar çok güldüler ki, oyun sırasında birinin onları ayırması gerekti.

Altı yıldır birlikte olan çiftin Aralık 2023’te nişanlandıkları söyleniyor. Çift bunu hiçbir zaman doğrulamadı ancak o tarihte karnı burnunda hamile olan Suki Waterhouse parmağında görkemli bir pırlanta nişan yüzüğü taşımaya başladı.

Ünlü çift ilk çocuklarını Mart 2024'te kucaklarına aldıklarını, Los Angeles'ta bebek arabasıyla gezerken görüldükten sonra açıkladı.

Aktör, kızı hakkında kamuoyuna pek fazla bilgi paylaşmadı. Ancak babalık deneyiminden kısaca bahsetti ve baba olduktan sonra kendini "çok yaşlı" hissettiğini "Bebek sahibi olmak beni aynı anda hem çok yaşlı hem de çok genç hissettiriyor" sözleriyle itiraf etti.

Çift 2023’ün başından beri birlikte yaşamaya başlamışlardı. Ünlü şarkıcı Suki Waterhouse ilişkileri konusunda biraz daha açık sözlü konuşsa da Robert Pattinson bu konuda oldukça ketum davranmaya devam ediyor.

Suki Waterhouse birkaç yıl önce The Times'a verdiği röportajda yıllardır biriyle bu kadar mutlu olduğum için şok olduğunu ve Robert Pattinson’ın yüzünü her gördüğünde hâlâ heyecanlandığını söylemişti. Robert Pattinson ise ilişkisi konusunda oldukça sert bir tavra sahip.

Ünlü yıldız daha önce Suki Waterhouse’la ilişkisi hakkında sorulan sorulara cevap vermeyip soru soranları terslemiş, “Size cevap verip ilişkim hakkında konuşmaya mecbur muyum?” demişti.