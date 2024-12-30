İlk kez baba oldu, sevinci bitmek bilmedi... Kızını işe bile götürdü

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Tıpkı bu yılın ağustos ayında ilk kez baba olan Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin gibi...

Hüseyin ile geçen yıl evlendiği Prenses Rajwa geçtiğmiiz ağustos ayında Iman adını vedikleri bir kız bebek sahibi oldu.

Minik Iman sadece onların ilk çocuğu değil aynı zamanda kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın da ikl torunu. Hatta Hüseyin'in üç kardeşinin de ilk yeğeni.

İşte bu yüzden de minik İman'ı bütün aile kucağından indirmiyor.

KIZINI ALIP OFİSE GÖTÜRDÜ

durum öyle bir halde ki önce Kraliçe Rania, kucağında torunuyla internet üzerinden katıldığı bir iş toplantısında çekilen pozunu paylaştı.

Sonra da Hüseyin kucağına kızını alarak ofise gitti. Hatta orada çekiler pozlarını da Instagram hesabından paylaştı.

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Minik bebeğin babasının kucağında uslu uslu durması da dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada Hüseyin, kızı İman dünyaya geldiğinde onunla aynı hastanede aynı gün doğan bütün bebeklere bir atın lira hediye ederek mutluluğunu ifade etmişti.

Minik bebeğin babasının kucağında uslu uslu durması da dikkatlerden kaçmadı.

İLK EVLATTAN İLK TORUN DA GELDİ

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın dört çocuklarının en büyüğü olan Hüseyin, geçen yıl haziran ayında Rajwa Alsahif ile gösterişli bir törenle evlendi.

Zamanı geldiğinde Ürdün tahtına oturacak olan Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği de bu yıl ağustos ayında dünyaya gözlerini açtı.

Halasıyla aynı adı taşıyan minik İman daha doğduğu günden itibaren sadece ailesinin değil tüm dünyanın ilgi odağı oldu.

Hastanede çekilen ilk pozları, yanında annesi, babasının kucağındaki birkaç günlük bebek hali, babaannesi Kraliçe Rania ile iş toplantısına katıldığı gün çekilen pozları derken İman, kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüyor.

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Tıpkı dünyanın dört bir yanındaki diğer kraliyet ailesi üyelerinin çocukları gibi.

Kraliçe Rania ve Kral Abdullah, büyük kızlarıyla aynı adı taşıyan minik İman sayesinde ilk torun mutluluğunu yaşadı.

YENİ YIL KUTLAMASI

Geçtiğimiz günlerde artık dört aylık olan minik İman'ın yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

O karede İman, yine babasının kucağında görülüyor. Yanlarında da büyük bir mutlulukla gülümseyen annesi Rajwa var.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın bu aile pozu yaklaşan 2025 yılını kutlayıp iyi dileklerini sunmak için aile dostlarına gönderdikleri tebrik kartından. O karede Prens Hüseyin ve ailesinin aynı renklerde giyindiği ve minik İman'ın da giderek büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.

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İlk bebeklerine kavuşan mutlu çiftin yeni yıl kartında "Tanrı'nın sayısız nimetleri için çok minnettarız. Bizim küçük ailemizden sizin ailenize mutlu bir yeni yıl dileğiyle" mesajı yer alıyor.

ÜNLÜ MODACI GÜN IŞIĞINA ÇIKARDI

Rajwa ve Hüseyin'in kızları İman ile çekilen bu aile pozunun gönderildiği kişilerden biri de Suudi modacı Honayda Serafi.

Prenses Rajwa'nın düğününden önce düzenlenen kına gecesinde giydiği elbisenin tasarımcısı olan Serafi, Rajwa ve Hüseyin'den kendisine ulaşan tebrik kartını Instagram sayfasından paylaştı.

Rajwa'nın üzerindeki altın rengi işlemelerle dikkat çeken kına elbisesi döneminde çok konuşulmuştu.

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BÜTÜN AİLEYİ SEVİNCE BOĞDU... BABAANNESİ KUCAĞINDAN İNDİRMİYOR

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği olan İman bu yılın 3 Ağustos günü dünyaya gözlerini açtı.

Minik bebeğin doğumu ilk torun sevinci yaşayan Kraliçe Rania ve Kral Abdullah'ın sosyal medya sayfalarından duyuruldu. Tabii ki bebeğin babası Hüseyin de ilk evladının sevincini sosyal medya takipçilerine duyurdu.

Hatta o dönemde gelen haberlere göre Prens Hüseyin, dedesinin adını taşıyan hastanede kızıyla aynı gün doğan bütün bebeklere bir altın lira hediye etti.

Veliaht Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa geçen yıl haziran ayında evlendi. Tam bir yıl iki ay sonra da kızları dünyaya geldi.