Baba oğul buluşmasında gözyaşları sel oldu... Ona hasret kaldığı torunlarının resmini götürmüş…

Bu bir yıldır ayarlanmaya çalışılan ve ünlü ailenin içindeki fırtınaları dindirmesi beklenen buluşma hakkında birçok yorum yapıldı.

Kraliyet içinden kaynaklar bu buluşmayı “kesinlikle resmi” ancak duygusal bir buluşma olarak nitelendirdi.

10 Eylül'de Clarence House'da gerçekleşen 53 dakikalık buluşma, ikilinin 19 ay sonra ilk kez görüşmesi oldu.

Kral baba ve prens oğlunun arasındaki görüşmenin uzun süredir süren küslüğü sonlandırmadığı ancak yine de bir yakınlaşma yarattığı konuşuluyor.

Harry, bu görüşme hakkında yayılan “çok resmiydi, sanki baba oğul görüşmesi değil de saraya yapılan bir resmi ziyaret gibiydi” sözlerine en sonunda isyan etti ve bir açıklama yayınladı.

Basın sözcüsü aracılığıyla açıklama yapan Harry bu yorumları sabotaj olarak nitelendirdi ve bunların yalan olduğunu sert bir şekilde vurguladı.

"Bu sözler baba ile oğul arasındaki herhangi bir uzlaşmayı sabote etmeye niyetli kaynaklar tarafından uydurulmuş, tamamen uydurma sözlerdir” denen açıklamada Prens Harry’nin babasına özel bir hediye götürdüğü de söylendi.

Sürgün prens babası Kral Charles’a uzun zamandır görmediği ve hasret kaldığı torunları 6 yaşındaki Prens Archie ve 4 yaşındaki Prenses Lilibet’in fotoğraflarını ve videolarını götürmüştü.

Harry'nin basın sözcüsü bu anlamlı hediye için "Bu tür ayrıntıların gizli kalmasını tercih ederdik ancak açıklık adına çerçeveli bir fotoğrafın teslim edildiğini teyit edebiliriz, ancak fotoğrafta Dük ve Düşes yoktu” dedi.

Öte yandan yapılan açıklamalara göre baba oğlun buluşmasında Kral Charles da 15 Eylül'de 41 yaşına giren oğluna bir doğum günü hediyesi vermişti…

Saray kaynakları ise Charles ve Harry’nin buluşması için "Açıkçası İngiltere'ye geri dönmekten, eski dostları ve meslektaşlarıyla görüşmekten ve genel olarak kendisi için çok önemli olan davaların inanılmaz çalışmalarını destekleyebilmekten çok hoşlanıyor," dedi.

Bu çok beklenen görüşmenin, Harry'nin babasına "yeniden bağlantı kurma isteğini ifade eden el yazısıyla yazılmış bir mektup" göndermesinin ardından gerçekleştiği bildirildi.

Daha önce Us Weekly'ye konuşan bir kaynak, ikilinin duygusal buluşmada "sarılıp ağladığını" ve "ruh halinin samimi ve olumlu olduğunu" söylemişti.

"Birbirlerini ilk gördüklerinde uzun uzun sarıldılar. Harry ağlamaya başladı ve bu ikisi için de çok duygusal bir andı. Birbirlerini gerçekten özlemişlerdi."