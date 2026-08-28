Baba ocağına ‘miras’ korkusundan dönmüş: Param olmazsa adım neye yarar!

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Yeni bir iddiaya göre Prens Harry'nin İngiltere'ye dönüşü, kanser hastası babası Kral Charles'ın saltanatı bitmeden miras sorununu çözmek için atılmış bir adım.

ABD’de birçok iş girişiminde bulunan ancak maddi sıkıntılarını çözemeyen ve hayal ettikleri servete ulaşamayan Harry ve Meghan, kraliyet ailesine sağlam bir şekilde geri dönmek ve 77 yaşındaki kralla yeniden bir araya gelmek istiyor, böylece yüklü bir mirası güvence altına alacaklar.

Harry’nin "parasız bir dük" olarak kalmaktan çok korktuğu söyleniyor. İngiltere’de dük, baron, lord gibi soyluluk unvanını aile mirası olarak taşıyan ancak cebi boş olan birçok soylu bulunuyor.

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Bu iddianın sahibi kraliyet biyografi yazarı Robert Jobson "Harry geri dönüyor çünkü paranın iplerini kimin elinde tuttuğunu biliyor. Ayrıca kardeşi kral olduğunda muhtemelen fazla bir şey alamayacağını da biliyor. Bu yüzden bunun şimdi belirlenmesi gerekiyor" diyor.

Sussex'lerin, artık feshedilmiş Spotify anlaşmalarından ve ABD'deki küçültülmüş Netflix ortaklıklarından elde ettikleri devasa paranın büyük bir kısmını harcadıktan sonra ciddi mali baskılarla karşı karşıya oldukları düşünülüyor.

Harry, zaten nakit sıkıntısı çekerken bir de temmuz ayında Daily Mail yayıncısı Associated Newspapers Limited'e karşı açtığı gizlilik davasını kaybetti. Bu da onun milyonlarca dolarlık bir yasal ödemeyle karşılaşmasına yol açacak.

Kraliyet yazarı Jobson, Charles'ın Harry'nin yanı sıra Markle ile paylaştığı iki çocuğu, 7 yaşındaki Archie ve 5 yaşındaki Lilibet'in de iyi bir şekilde bakılmasını sağlayacağından emin olduğunu tahmin ediyor.

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"Kralın ölümünden sonra paranın adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamaya çok önem verdiğini biliyorum. Ailesinin tamamının güvende olmasını istiyor. Ve bu, Harry ve Harry'nin çocuklarını da büyük ölçüde kapsıyor."

Jobson, kralın merhum annesi Kraliçe II. Elizabeth'in 70 yıl boyunca hüküm sürdüğünü ve ölümünden sonra çeşitli miras ve vakıfları belirlemek için onlarca yılı olduğunu belirtti.

Charles, Kraliçe'nin 8 Eylül 2022'de 96 yaşında vefat etmesinin ardından üç yıldan kısa bir süre önce tahta çıktı. Jobson, 1991'den beri tanıdığı Charles hakkında, "Kraliçe'nin ailesine bakmak, herkesin düzenli olmasını sağlamak için 70 yılı vardı. Onun böyle bir ayrıcalığı yok. Ve bence bu açıkça aklını kurcalıyor" diyor.

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Jobson, dükün altı yıl boyunca Kaliforniya'daki Montecito'da kendi isteğiyle sürgünde kaldıktan sonra ailesini yerinden edip İngiltere'ye dönme kararının tamamen para ile ilgili olacağını iddia ediyor.

Ünlü yazar bir yandan da kralın kanser mücadelesinin ayrıntılarını son derece gizli tutarak, kaç yıl ömrü kaldığına dair spekülasyonları önlemek için uğraştığını, Harry'nin kralın ne kadar hasta olduğunu henüz tam olarak bildiğini söylüyor: "Ama sonuçta, kralın kanserle yaşadığını ve tedavi gördüğünü biliyoruz ve bu, açıkçası herkesin aklında bir yük."