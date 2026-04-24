‘Baba korkusu’ çapkınlığa ağır bastı… Ünlü çift 8 ayda nişanlandı

Son birkaç gündür ünlü oyuncunun parmağında görkemli bir pırlanta yüzük görününce onun şarkıcı sevgilisiyle nişanlanmış olabileceği dedikoduları da alıp başını gitmişti.

Basına yansıyan son iddialara göre bu nişan haberi doğru çıktı.

Ünlü şarkıcı Harry Styles ve yıldız oyuncu Zoe Kravitz, 8 aylık birlikteliğin ardından gerçekten de nişanlandı.

Yüzük fotoğraflarının ortalığı kasıp kavurmasının ardından gelen haberlere göre sevgilisine evlenme teklif eden Harry Styles Zoe Kravitz’e “deliler gibi” aşık!

Harry Styles’ın bu aşk uğruna deyim yerindeyse kendini bir uçurumdan bile atabilecek hale geldiği söylenirken aşkta bir türlü aradığını bulamayan Zoe Kravitz de bu durumdan oldukça mutlu.

Çift, ilk olarak hafta sonu Kravitz'in (37) Styles'ı (32) öperken ve parıldayan bir yüzük takarken fotoğraflanmasıyla nişan dedikodularını alevlendirmişti.

Söylenenlere göre ünlü çiftin yakın çevresi zaten bu haberi bekliyordu ve kimse bu duruma şaşırmadı.

Kravitz ve Styles’ın ilişkisi ilk olarak Ağustos 2025'te Roma'da kol kola yürürken görüldüklerinde ortaya çıkmıştı. Aynı ay, Londra'da ergenler gibi öpüşürken görüldüler.

Ocak 2026'ya gelindiğinde, derin bir aşk içinde oldukları anlaşılıyordu; kaynaklara basına Kravitz'in yakın çevresine pop süperstarının "ruh eşi" olduğunu söylediğini aktardı.

Çift, ilişkileri hakkında sessiz kalarak geçirdikleri aylardan sonra Zoe Kravitz’in babası, efsane şarkıcı Lenny Kravitz ile bir araya geldiler. Zoe Kravitz sevgilisini en sonunda babasıyla tanıştırdı.

Her ne kadar ona çok aşık olsa da Harry Styles’ın nişan için acele etmesinin bir sebebinin de bu tanışma olduğu iddia ediliyor. Lenny Kravitz ve Harry Styles’ın iyi anlaştıkları ve birbirlerini sevdikleri söylense de çapkınlıklarıyla nam salan şarkıcı sevgilisinin babasından sert bir uyarı aldı.

Lenny Kravitz kızıyla ciddileşen bir ilişki yaşayan ünlü şarkıcıya ültimatom vermiş, eğer niyeti gerçekten ciddiyse bunun için hızlıca adım atmasını istemişti. Belli ki duygularından da artık iyice emin olan Harry Styles, müstakbel kayınpederinin uyarısını dinledi ve Zoe Kravitz’e en sonunda evlenme tekli etti.

Zoe Kravitz, Haziran 2019'da evlendiği ünlü oyuncu Karl Glusman’dan Aralık 2020’de ayrılmıştı. Güzel yıldız daha sonra bir başka ünlü oyuncu Channing Tatum’la aşk yaşamaya başladı. İkili 2023'te nişanlandı, ancak bir yıl sonra ayrıldılar.

Harry Styles’ın da çok hareketli bir aşk hayatı olmuş ve yakışıklı şarkıcı hızlı çapkın olarak anılmaya başlamıştı. Styles’ın ilişki yaşadığı ünlü güzeller arasında Taylor Russell, Olivia Wilde, Kendall Jenner ve Taylor Swift gibi isimler var…