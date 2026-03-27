Baba kız sahnede ağladılar, herkesi de ağlattılar… ‘Ben kanser olduğumda baş ucumdan ayrılmadı, hayatımı o kurtardı!’

Gecenin en duygusal anları ise ünlü baba kız sahneye birlikte çıktığında yaşandı…

Müzik dünyasının emektar yıldızı, ünlü şarkıcı John Mellencamp’a törende İkon Ödülü verildi.

Yıldız şarkıcı ödülü ünlü bir oyuncu olan kızı Teddi Mellencamp’ın elinden aldı.

2022’den beri kanserle mücadele eden Teddi Mellencamp babasına ödül vermek için sahneye çıktığında yaptığı duygu yüklü konuşmasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kanserle mücadelesi sırasında babası John Mellencamp'ın onu nasıl "kurtardığını" gözyaşları içinde anlatan ünlü oyunu ona övgüler yağdırdı.

Rol aldığı reality şovlarla üne kavuşan Teddi Mellencamp 2022'den beri kanserle mücadele ettiğini belirterek "Babam, bu zorlu yolculuğum boyunca inanılmazdı” dedi ve "neredeyse hayatımı kurtardı" diye ekledi.

74 yaşındaki babasının, Indiana'da yaşamasına rağmen kendisine yardım etmek için hemen devreye girdiğini söyleyen Teddi Mellencamp "Aylar boyunca hastanede benimle birlikteydi, başucumda bana baktı" derken gözyaşlarını tutamadı.

Babası John Mellencamp için “Hiçbir şeyi yarım yamalak yapmaz. Ve bence bu yüzden İkon Ödülü'nü babamdan daha çok hak eden kimse yok” diyen Teddi Mellencamp gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, babasının 2008'deki hit şarkısına atıfta bulunarak, “Benim için en onun anlamlı şarkısı ‘Longest Days’ oldu,” dedi.

“Şarkıda şöyle söylüyor: ‘Ama hiçbir şey sonsuza dek sürmez / En iyi çabalarınız her zaman karşılığını vermez / Bazen hastalandığınızda ve iyileşmediğinizde / İşte o zaman hayat kısadır, en uzun günlerinde bile.’”

“Hastalanmamın üzerinden bir yıldan biraz fazla zaman geçmişti. Hastanede geçirdiğim günler sonsuza dek sürüyormuş gibi görünse de hayatım çok kısaymış gibi geldi” diyen ünlü oyuncu babası için “O şarkı sözünün hayatımı tanımlamasına izin vermeyecekti” dedi.

Kızının sahnede anlattığına göre ünlü şarkıcı kansere yakalanan ve ölümle mücadele eden kızının yanına koşmuş, onun için savaşmış ve hayatını değiştirmiş, hatta hayatını kurtarmıştı…

Teddi Mellencamp bu herkesin gözlerini yaşartan konuşmasından sonra babasına döndü ve ona ödülünü verirken “İkonu, sanatçıyı, tüm dünyanın John Mellencamp olarak tanıdığı, ‘Baba’ diyebildiğim ve en iyi arkadaşım olan bir adamı kutluyoruz.” dedi.

John Mellencamp kızını gözleri dolarak dinledikten sonra yaşam boyu başarı ödülünü ona uzatarak “Bu ödülü alacağım ve Teddi'ye vereceğim, yani bu senin” dedi. Baba kız o anda ağlayarak birbirlerine sarılırken tüm salon çılgınca onları alkışlıyordu…

Teddi Mellencamp 2022 Ekim ayında 2. evre ölümcül cilt kanseri melanoma teşhisini ilk kez açıkladıktan sonra, kanseri yenmek için defalarca ameliyat geçirmişti.

Tam artık iyileştim dedikten sonra kanser bu kez de metastaz yapıp akciğerlerine yayıldı. Ünlü oyuncunun beyninde çok sayıda tümör bulundu ve 2025 yılında bu tümörlerin alınması için yeniden bıçak altına yattı.

Doktorların kurtulma şansını çok az gördüğü ünlü oyuncu yoğun tedaviler sonrasında mucizevi şekilde kanseri yendi.

Ancak doktorlarına göre Teddi Mellencamp’ın kanserden tamamen kurtulduğunu söyleyebilmek yıllar alabilir. Yani şu an vücudunda kanserli hücre kalmamış olsa da hastalığı yeniden ortaya çıkabilir.