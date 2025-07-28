Baba kız baş başa futbol maçına gittiler… Ailenin sessiz gücü

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Güzel prenses artık eski günlerdeki gibi kraliyet etkinliklerine katılıyor ve hayranlarını sevindiriyor olsa da yaşadığı büyük korkunun ardından sağlığını ve ailesini her şeyin önüne koyacağını söylemişti.
Hal böyle olunca önemli gün ve etkinliklerde boy gösterse de eskisi kadar sık halkın karşısına çıkmamaya başladı.
Prens William da karısının dinlenmek için pas geçtiği etkinliklerde kendine olabilecek en harika eşlikçiyi buldu…
Çiftin 10 yaşındaki kızları Prenses Charlotte babasına şimdiden bu konuda yardımcı olmaya ve aileyi gerektiği yerde temsil etmeye başladı.
William ve Charlotte dün İsviçre'de düzenlenen 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İngiliz kadın futbol takımının İspanya ile karşılaşmasını izledi.
Prenses Charlotte, muhtemelen annesi Kate tarafından seçilmiş olan, yaşına uygun ama bir yandan da prenseslere layık lacivert puantiyeli bir elbise giydi.
Baba kız İngiltere’nin kadın futbol takımına gönülden destek verip "Hadi Dişi Aslanlar!” diye tezahürat yaptı ve William ve tek kızının bu tatlı hali Galler Prens ve Prensesinin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
Charlotte babası William’la birlikte locadan maçı izlerken oldukça ciddi görünüyordu ama İngiltere maçı kazanıp kupayı aldığında o da babasıyla birlikte kutlamalarda gülümserken kameralara yakalandı.
Prenses Charlotte da tıpkı ailesi gibi büyük bir spor hayranı. Ailesiyle birlikte büyük spor etkinliklerinin finallerinde boy gösteren küçük prenses bu maçları büyük bir merak ve ilgiyle takip ediyor.
Charlotte spot ışıklarının altında yaşamak konusunda oldukça rahat bir tavır sergiliyor.
Üzerinde ağabeyi George gibi ileride hükümdar olma baskısını taşımayan prenses yine de tıpkı amcası Harry gibi “yedek” kalacağını biliyor.
Ancak William ve Kate’in Harry’yle yaşanan sorunlar ortadayken kızları Charlotte’un aynı dışlanmışlık üzüntüsünü yaşamaması için adeta üzerine titriyorlar.
Kızlarını korumak ve onu tahta çıkmayacak olsa bile kraliyetin önemli parçalarından ve ileride ağabeyi George’un en güvendiği isim yapmak isteyen William ve Kate şimdiden hem aile içinde hem de çocuklarının eğitiminde bu konuya özel olarak eğiliyorlar.
Kraliçe Elizabeth’in de sağlığında özellikle bu konuya eğildiği, ailenin 2. çocuklarının önemini iyi bildiği ve üstleneceği rolün zorluklarının farkında olduğu söyleniyordu.
Kraliyet uzmanları bunun bilince olan Elizabeth için "Bu yüzden kız kardeşi Margaret'e, oğlu Andrew'a ve torunu Harry'e karşı özel bir zaafı vardı. Sert hiyerarşik bir aile ve kurumda ikinci sırada olmanın zorlukları olduğunu anlamıştı” yorumunu yapıyorlar.
Prenses Charlotte için anne ve babası Kral Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne’i örnek alıyorlar. Charles’tan sonra doğan ve tahta çıkamayan Anne her zaman hem ailenin hem de Charles’ın en güçlü destekçilerinden oldu.
“Sessiz güç” olarak adlandırılan Prenses Anne yedek çocuk olduğunun bilincinde olsa da ailesine olan desteği ve güçlü duruşuyla kraliyetin her zaman en sadık ve sağlam yapıtaşlarından biriydi… Charlotte için de gelecekte hayal edilen böyle bir konum olacak…