Baba acısıyla adeta eriyip gitmişti… Üzüntüsü aşkını da elinden aldı: En sonunda nişanlısından ayrıldı

Bu görkemli geceye binlerce hayranı akın etti ve onu son kez sahnede şarkı söylerken gördü.

Rock müziğin en büyük yıldızlarından biri olan Ozzy Osbourne bu veda konserinden birkaç hafta sonra 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Son hayalini gerçekleştirdiği bu özel konserin ardından Ozzy Osbourne büyük bir mutluluk yaşayacak; en az kendisi kadar ünlenmiş olan kızı Kelly ve bir başka ünlü müzisyen olan sevgilisi Sid Wilson, efsane rock’çının önünde nişanlanacaktı.

Konser sonrası Osbourne ailesi kuliste bir aradayken cebinden çıkardığı nişan yüzüğüyle Kelly Osbourne’a evlenme teklif eden Sid Wilson sevgilisine "Kelly, biliyorsun seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Hiçbir şey beni hayatımın geri kalanını seninle geçirmek kadar mutlu edemez. Ailenin ve tüm arkadaşlarının önünde benimle evlenir misin?" diye soracak ve evet cevabı alacaktı.

Kelly Osbourne da aynı zamanda oğlunun babası olan sevgilisine "23 yıllık arkadaşlığın sonunda geldiğimiz noktaya inanamıyorum. Sen benim en iyi arkadaşımsın, ruh eşimsin ve seni o kadar derinden seviyorum ki Sidney George Wilson" diye cevap verecek ve böylece bu özel gecenin anlamı daha da derinleşecekti…

Ozzy Osbourne’un 22 Temmuz’da, veda konserinden 3 hafta sonra hayatını kaybetmesi tüm ailesini yıkmıştı. Yıllar yılı menajerliğini yapmış ve onunla ve çocuklarıyla birlikte Osbournes adlı reality şovda ekranlara çıkmış olan eşi Sharon Osbourne en büyük aşkı, kocası Ozzy’yi kaybedince üzüntüden adeta çökmüştü.

Sadece o değil, kızı Kelly Osbourne da babasının kaybıyla birlikte büyük bir çöküş yaşadı. Bir süredir verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Kelly Osbourne en sonunda yaşadığı üzüntüyle birlikte adeta tanınmaz hale geldi.

Tehlikeli ölçüde zayıflayan, yüzü çöken ve yakınlarının bile tanımakta zorlandığı bir hale sürüklenen Kelly Osbourne en sonunda böyle duygu dolu bir anda nişanlandığı Sid Wilson’dan da ayrıldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 41 yaşındaki Osbourne ve 49 yaşındaki Slipknot üyesi müzisyen Sid Wilson, mart ayı içinde sessizce nişanlarını sonlandırdılar. İkili en son şubat ayında Grammy Ödülleri'nde birlikte görüntülenmişlerdi.

Çifti yakından tanıyanlar nişanın bozulduğunu söylerken Kelly Osbourne’un içinde bulunduğu durum için de "Kelly, babasının ölümünün ardından zor zamanlar geçiriyor. Yas süreci inanılmaz derecede zor ve başa çıkmak için elinden gelen her şeyi yapıyor." dediler.

2022’den beri birlikte olan ve Kasım 2022'de doğan 3 yaşında Sidney adında bir de oğulları olan çift 7 ay önce nişanlanmış olmalarına rağmen söylenenlere göre ilişkilerinde bir süredir sıkıntılar yaşıyordu. Çifte yakın kaynaklar durumu "işler göründüğü gibi değildi” şeklinde yorumladı…

Küçük oğulları için aralarındaki sorunlarını çözmeye çalışan ve ayrılığa direnen çiftin en sonunda bunu başaramayıp ayrılma kararı aldıkları ortaya çıktı…

Tüm bunlar Kelly Osbourne’un değişen görüntüsü, verdiği kilolar ve aşırı zayıflığı üzerinden çok konuşulduğu ve aldığı olumsuz eleştiriler yüzünden çok yıprandığı bir dönemde gerçekleşmiş oldu.

Sharon ve Kelly Osbourne ikisi de son zamanlarda çok popüler hale gelen zayıflama iğnelerinden kullanarak fazla kilolarından kurtulmak istemişler ancak anne kız tehlikeli ölçüde kilo kaybedip çökmüş bir görüntüye bürünmüşlerdi.

Kelly Osbourne bu konuda sürekli üzerine gelinmesine en sonunda isyan etmiş ve kötü yorumların sahiplerine “Babam yeni öldü ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum, şu anda yaşamak için tek sebebim ailem. İçimdeki acıları değil hayatımın mutlu yanlarını dışarı yansıtmayı seçiyorum. Bana kötü sözler söyleyen tüm o insanlara, defolun gidin diyorum” sözleriyle seslenmişti.