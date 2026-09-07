Baba acÄ±sÄ±yla adeta eriyip gitmiÅŸtiâ€¦ 'AcÄ±mÄ± gÃ¶rmesinler diye peruklarÄ±n arkasÄ±na saklandÄ±m'

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En sonunda kÄ±zÄ± da spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼, eÄŸlence dÃ¼nyasÄ±nÄ±n her ÅŸeyini yerinde gÃ¶rÃ¼p Ã¶ÄŸrendi ve kendisi de hem reality ÅŸovuyla Ã¼nlendi hem de babasÄ±nÄ±n adÄ±mlarÄ±nÄ± takip ederek ÅŸansÄ±nÄ± mÃ¼zikte denedi ve kendisi de ÅŸarkÄ±cÄ± oldu.

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n efsane ismi Ozzy Osbourne uzun yÄ±llar Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±yla ve birÃ§ok baÅŸka saÄŸlÄ±k sorunuyla boÄŸuÅŸtuktan sonra Temmuz 2025â€™te hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã–lÃ¼mÃ¼ dÃ¼nya Ã§apÄ±ndaki sayÄ±sÄ±z hayranÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±.

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Ancak elbette bu kayba en Ã§ok Ã¼zÃ¼len hatta Ã¼zÃ¼lmekle kalmayÄ±p periÅŸan olan efsane mÃ¼zisyenin ailesi oldu.

Kelly Osbourne, babasÄ± Ozzy Osbourneâ€™un Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra girdiÄŸi bunalÄ±mdan Ã§Ä±kmakta Ã§ok zorlandÄ±.

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Uzun yÄ±llar kilolu olduÄŸu iÃ§in internette zorbalanan Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z bu kez de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerden sonra aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi oldu.

AÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flamasÄ± dikkatlerden kaÃ§mayan, sevdikleri ve hayranlarÄ±nÄ± bu kÄ±rÄ±lgan haliyle korkutan Kelly Osbourne, babasÄ± Ozzy Osbourne'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nden duyduÄŸu acÄ±nÄ±n kendisini ÅŸok edici miktarda kilo vermeye ittiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

41 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±, 2026 Grammy Ã–dÃ¼lleri'nde verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle herkesi endiÅŸelendirmiÅŸti. Ancak sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re tÃ¶rene hazÄ±rlanana kadar ne kadar zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda bile deÄŸildi.

Kelly, The Mail on Sunday'e verdiÄŸi demeÃ§te, adeta hortlaÄŸa dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi ve â€œBu korkutucu. BÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ bilmiyordum. Omurgamda her bir kemik gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Ã‡ok acÄ± Ã§ektiÄŸim iÃ§in diÄŸer insanlarÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶remiyordum. Sadece kÄ±rÄ±k bir insan gÃ¶rÃ¼yordum." sÃ¶zleriyle durumun farkÄ±na nasÄ±l varamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

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Grammy Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reninde 76 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Ozzy'ye bir saygÄ± duruÅŸu yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kelly Osbourne babasÄ±nÄ± onurlandÄ±rmak iÃ§in Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ne kadar zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizlemek iÃ§in gizlice nasÄ±l uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z "YÃ¼zÃ¼mÃ¼ kapatmak iÃ§in bir peruk taktÄ±m, bÃ¶ylece elmacÄ±k kemiklerimin ne kadar ince olduÄŸunu gÃ¶remezdiniz" dedi.

Kelly Osbourneâ€™un ekibi ayrÄ±ca kilo kaybÄ±nÄ± vurgulamayacak kÄ±yafetler bulmak iÃ§in de Ã§ok uÄŸraÅŸmÄ±ÅŸtÄ±: "Bir ÅŸeyler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± biliyorlardÄ±. Bu yÃ¼zden beni daha zayÄ±f gÃ¶stermeyecek kÄ±yafetler bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorduk."

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Annesi Sharon Osbourne'un yanÄ±nda olmak istemesine raÄŸmen, Kelly ÅŸimdi etkinliÄŸe katÄ±larak kendini Ã§ok fazla zorlamÄ±ÅŸ olabileceÄŸine inanÄ±yor.

"KorkmuÅŸtum. Annemi desteklemek ve babamÄ±n mirasÄ±na saygÄ± gÃ¶stermek iÃ§in orada olmak istedim ama gitmemeliydim diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡ok iyi deÄŸildim" diyen Kelly Osbourne aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flamasÄ±nÄ±n nedenini de "Ã–yle bir acÄ±yla dolusunuz ki, aÃ§lÄ±k hissi bile ortaya Ã§Ä±kamÄ±yor" sÃ¶zleriyle tarif etti.





"HikÃ¢yemi anlatÄ±yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ insanlarÄ±n bilmediÄŸi Ã§ok ÅŸey var. Babam Ã¶lmeden Ã¶nceki ben artÄ±k yok. O kiÅŸi artÄ±k mevcut deÄŸil."

Bu zor dÃ¶nem boyunca Kelly, 3 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Sidney'in en kÃ¶tÃ¼ anlarÄ±nÄ± gÃ¶rmesini engellemeye Ã¶zen gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.

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"O odaya her girdiÄŸinde, bir ÅŸey beni ele geÃ§irir ve neÅŸeli anneye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼m. Onun Ã¶nÃ¼nde aÄŸlamadÄ±m... Onun bu Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye maruz kalmamasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±m."