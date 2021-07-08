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Ali KESER
Haber Giriş: 08.07.2021 - 08:17 | Son Güncelleme:

Azra Akın ve oğlu Demir'in havuz keyfi

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Azra Akın ve oğlu Demir'in havuz keyfi

Azra Akın, eşi Atakan Koru ve oğlu Demir ile Bodrum’da görüntülendi.

Ortakent’te ailesiyle tatil yapan tescilli güzel, öğle saatlerinde sıcaktan bunalınca denize girdi. Bir süre denizde yüzen Akın, daha sonra oğlu Demir’in yanına gelmesiyle kaldıkları otelin havuzuna geçti.

Azra Akın ve oğlu Demirin havuz keyfi

Demir ile havuzda yüzen ve oyunlar oynayan Azra Akın’ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Model, düzgün fiziğiyle de ilgi odağı oldu. Anne oğul havuzda eğlenirken Atakan Koru ise odada dinlenmeyi tercih etti.

Azra Akın ve oğlu Demirin havuz keyfi

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