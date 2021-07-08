Azra Akın ve oğlu Demir'in havuz keyfi

Ortakent’te ailesiyle tatil yapan tescilli güzel, öğle saatlerinde sıcaktan bunalınca denize girdi. Bir süre denizde yüzen Akın, daha sonra oğlu Demir’in yanına gelmesiyle kaldıkları otelin havuzuna geçti.

Demir ile havuzda yüzen ve oyunlar oynayan Azra Akın’ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Model, düzgün fiziğiyle de ilgi odağı oldu. Anne oğul havuzda eğlenirken Atakan Koru ise odada dinlenmeyi tercih etti.

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