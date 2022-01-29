Azra Akın: Erkan Özerman'a dava açtım

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'Hukuki süreç başladı'

OYUNCU Azra Akın önceki gün oğlu Demir’le Etiler’deki bir alışveriş merkezindeydi. Akın, organizatör Erkan Özerman’ın açıklamalarından sonra hukuki süreci başlattıklarını duyurdu: “Gerekli davayı açtık. Bu yüzden konu hakkında konuşmayacağım.” Özerman, Azra Akın için şu sözleri söylemişti: “Kıvanç’a (Tatlıtuğ) attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı ben. Evinde hapsederdim, dışarı çıkamazdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık. O Amsterdam’da oturuyor. Oğlan Paris’te çalışıyordu. Telefonda ‘Sen bu gece kimle yattın, kimle kalktın?’ diye sorup ağlamaya başlardı. Oğlan trene binip giderdi. Onun yüzünden defile kaçırdı.” (Sayit DURMAZ)

Damla Sönmez: Duygularımı derin yaşarım

OYUNCU Damla Sönmez, Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan “Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet”in bu haftaki konuğu oldu. Sönmez, özlemini en çok duyduğu şeyin düzenli bir hayat olduğunu söyledi: “Sabır konusunda biraz geliştiğimi düşünüyorum. Bütün duyguları derin yaşayan bir insanım. İmkanım olsa, Kraliçe Elizabeth’in zihnine girmek isterdim.”



Oynadığı filmlerle birçok ödül alan oyuncu, “Sokakta ‘Ödüllerin kadınıyım’ diye gezmiyorum” dedi. Sönmez ayrıca internetten flört etmenin kendisi için uygun olmadığını dile getirdi: “İnternetten tanışmak bana garip geliyor. Yapanlar var, olabiliyor demek ki... Belki de hiç başıma gelmediği için bana garip geliyor.”

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Uludağ dönüşü besleme molası

Cemiyetin hayvansever ismi Derin Mermerci, Uludağ tatilinden dönerken ormandaki köpekleri beslemeyi ihmal etmedi.

Sokak hayvanları konusunda gösterdiği duyarlılık ve yaptığı yardımlarla bilinen Derin Mermerci, Uludağ’dan dönerken karda hayvanlara yardım eli uzattı.

O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Mermerci, şunları yazdı: “Dağdan inerken tabii ki besleme yapmak üzere araba mama doluydu. Arada bir araç bir sürü simit attı sokak kenarlarına, o simitleri nasıl havada kaptılar size anlatamam. Bugün bir şey anladım, bu çocuklar mamadan çok ekmek, poğaça ve de simit tercih ediyor. Lütfen canlarımızı unutmayın, ekmekleri kapınızın önüne bırakın.”

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Çocuklar gibi eğlendi

İşkadını Sevil Sabancı’nın kızı Melisa Tapan kar keyfini takipçileriyle paylaşan isimlerden oldu. Ormanda yürüyüş yapan ve çocuklar gibi kızakla kayan Melisa Tapan’ın eğlenceli anları takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Tapan’ın o anlarına, Sabancı ailesinin diğer fertleri de kalp emoji’li yorumlar bıraktı.

Çocuklara hediye

İzzet Yıldızhan, sömestir tatilinde 9 çocuğuyla Abant’a gitti. Yıldızhan, gelen sahne tekliflerini çocuklarıyla zaman geçirmek istediği için geri

çevirdiğini açıkladı. Mangalda sucuk pişiren şarkıcı, “Baba kuzularına sucuk yapıyor” dedi. Yıldızhan, daha sonra karda çocuklarıyla kayak keyfi de yaptı.

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