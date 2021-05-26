Aziz Yıldırım, Yalıkavak’taki evini kızlarına bıraktı

Fenerbahçe’ye ve futbol dünyasının bir dönemine damga vuran efsane başkanlardan Aziz Yıldırım, Bodrum’da adres değişikliği yaptı!

Bitez’de yeni bir ev satın alan ünlü iş insanı, Yalıkavak’ta bulunan eski yazlığını ise kızları Gülşah Gordi ve Hande Gamgam’a bıraktı. Yıldırım, çocukluklarının geçtiği Yalıkavak’taki evin satılmasını istemeyen kızlarını kırmadı ve evi satmak yerine onlara verdi.

Büyük kızlarına böyle şık bir jest yapan ünlü iş insanı, eşi Gonca Yıldırım ve en küçük kızı Yaz ile Bitez’e geçti.

Yeni projenin startını verdi

Yaptığı lüks inşaat projeleriyle adını duyuran Emir Sarıgül, yeni projesi Beykoz’da hayata geçiriyor.

Yaptığı lüks inşaat projeleriyle adını duyuran Emir Sarıgül, yeni projesi Beykoz’da hayata geçiriyor.Maritza İnşaat Başkanı Emir Sarıgül, Maritza Evleri Kavacık, Maritza Konakları İstinye, Maritza Ataşehir Residance ve Maritza Loft Sarıyer ile 4 farklı butik projeyi hayata geçirmişti.

Pandemi sonrası yatay yapılaşmanın artık daha cazip bir hal aldığının altını çizen Sarıgül, kredi faizlerinin düşmesi ile konut alımında hareketlenme başladığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde yeni projenin lansmanı yapacak olan ünlü iş insanı, “Hem nefes alınabilecek hem de pozitif bir yaşam içerisinde vakit geçirilecek bir projeye imza atıyoruz” dedi.

Hâlâ tam iyileşememiş

Stili ve bakımlı haliyle her daim cemiyetin en şık erkeklerinden olan Osman Çarmıklı, uzun bir aradan sonra Bebek’te objektife takıldı. Nisan ayında Covid tedavisi gören Çarmıklı’nın hâlâ kendini toparlanamadığı gözlerden kaçmadı.

Eski enerjik halini aratan ünlü iş insanının tedavisi devam ediyormuş.

Genelde günlerini evinde dinlenerek geçiren Çarmıklı, eczaneden ilaç almak için dışarı çıkmış.

Bu vesileyle ben de kendisine geçmiş olsun diyorum...

Yaz tatili başladı

Havaların ısınmasıyla cemiyetin ünlü isimleri birer birer Bodrum’a inmeye başladı.

Onlardan biri de sanat danışmanı Begüm Gazioğlu Ballı...Eşi Ömer Ballı ve 5 yaşındaki kızı Alya ile birlikte Bodrum günlerine başlayan Begüm Hanım, geçtiğimiz günlerde iskelede objektife takıldı.

Eşiyle iskelede güneşlenen Ballı, dostlarıyla sohbet ederek, hasret giderdi.

Kitap sonrası yorgunluk atıyor

Tam bir tiyatro tutkunu olan ve geçtiğimiz aylarda yeni kitabı “Oyunname II”yi çıkartan Tilda Tezman da Bodrum’a göçenlerden...

Teknede objektiflere takılan Tezman, bol bol telefonla konuşarak, İstanbul’daki işlerinin takibini yaptı. Telefon konuşmalarının ardından denize girerek serinleyen Tilda Hanım, sonrasında karaya çıkarak, yürüyüş yaptı ve dostlarıyla buluştu.

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