MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAziz Yıldırım, Yalıkavak’taki evini kızlarına bıraktı
GeriMagazin Aziz Yıldırım, Yalıkavak’taki evini kızlarına bıraktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 26.05.2021 - 06:59 | Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım, Yalıkavak’taki evini kızlarına bıraktı

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Aziz Yıldırım, Yalıkavak’taki evini kızlarına bıraktı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, yazları kullandığı Bodrum Yalıkavak’taki evini kızları Gülşah Gordi ve Hande Gamgam’a bıraktı.

Fenerbahçe’ye ve futbol dünyasının bir dönemine damga vuran efsane başkanlardan Aziz Yıldırım, Bodrum’da adres değişikliği yaptı!

Aziz Yıldırım, Yalıkavak’taki evini kızlarına bıraktı

Bitez’de yeni bir ev satın alan ünlü iş insanı, Yalıkavak’ta bulunan eski yazlığını ise kızları Gülşah Gordi ve Hande Gamgam’a bıraktı. Yıldırım, çocukluklarının geçtiği Yalıkavak’taki evin satılmasını istemeyen kızlarını kırmadı ve evi satmak yerine onlara verdi.

Büyük kızlarına böyle şık bir jest yapan ünlü iş insanı, eşi Gonca Yıldırım ve en küçük kızı Yaz ile Bitez’e geçti.

Aziz Yıldırım, Yalıkavak’taki evini kızlarına bıraktı

Yeni projenin startını verdi

Yaptığı lüks inşaat projeleriyle adını duyuran Emir Sarıgül, yeni projesi Beykoz’da hayata geçiriyor.

Yaptığı lüks inşaat projeleriyle adını duyuran Emir Sarıgül, yeni projesi Beykoz’da hayata geçiriyor.Maritza İnşaat Başkanı Emir Sarıgül, Maritza Evleri Kavacık, Maritza Konakları İstinye, Maritza Ataşehir Residance ve Maritza Loft Sarıyer ile 4 farklı butik projeyi hayata geçirmişti.

Aziz Yıldırım, Yalıkavak’taki evini kızlarına bıraktı

Pandemi sonrası yatay yapılaşmanın artık daha cazip bir hal aldığının altını çizen Sarıgül, kredi faizlerinin düşmesi ile konut alımında hareketlenme başladığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde yeni projenin lansmanı yapacak olan ünlü iş insanı, “Hem nefes alınabilecek hem de pozitif bir yaşam içerisinde vakit geçirilecek bir projeye imza atıyoruz” dedi.

Hâlâ tam iyileşememiş

Stili ve bakımlı haliyle her daim cemiyetin en şık erkeklerinden olan Osman Çarmıklı, uzun bir aradan sonra Bebek’te objektife takıldı. Nisan ayında Covid tedavisi gören Çarmıklı’nın hâlâ kendini toparlanamadığı gözlerden kaçmadı.

Eski enerjik halini aratan ünlü iş insanının tedavisi devam ediyormuş.

Aziz Yıldırım, Yalıkavak’taki evini kızlarına bıraktı

Genelde günlerini evinde dinlenerek geçiren Çarmıklı, eczaneden ilaç almak için dışarı çıkmış.

Bu vesileyle ben de kendisine geçmiş olsun diyorum...

Yaz tatili başladı

Havaların ısınmasıyla cemiyetin ünlü isimleri birer birer Bodrum’a inmeye başladı.

Onlardan biri de sanat danışmanı Begüm Gazioğlu Ballı...Eşi Ömer Ballı ve 5 yaşındaki kızı Alya ile birlikte Bodrum günlerine başlayan Begüm Hanım, geçtiğimiz günlerde iskelede objektife takıldı.

Eşiyle iskelede güneşlenen Ballı, dostlarıyla sohbet ederek, hasret giderdi.

Aziz Yıldırım, Yalıkavak’taki evini kızlarına bıraktı

Kitap sonrası yorgunluk atıyor

Tam bir tiyatro tutkunu olan ve geçtiğimiz aylarda yeni kitabı “Oyunname II”yi çıkartan Tilda Tezman da Bodrum’a göçenlerden...

Teknede objektiflere takılan Tezman, bol bol telefonla konuşarak, İstanbul’daki işlerinin takibini yaptı. Telefon konuşmalarının ardından denize girerek serinleyen Tilda Hanım, sonrasında karaya çıkarak, yürüyüş yaptı ve dostlarıyla buluştu.

Aziz Yıldırım, Yalıkavak’taki evini kızlarına bıraktı

 

 

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi