Azer Bülbül’ün vefatının üzerinden 9 yıl geçti - Azer Bülbül’ün hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler

Türk halk müziği, arabesk fantezi müzik sanatçısı ve oyuncu Subutay Kesgin ya da sahne adıyla Azer Bülbül, 1 Şubat 1967 tarihinde dünyaya geldi. 1980'li yıllarda Almanya'da, 1990'lı yıllarda ise Türkiye'de adını duyurdu. Sanat camiasında; "Arabeskin Titreği", "Titrek Kral" gibi unvanlarıyla tanındı.

Hayatı ve kariyeri



Kars'ın Akyaka ilçesinde gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Daha sonra ailesi ile Almanya'ya taşındı. Düğün salonlarında şarkı söylerken ünlü sanatçı Yıldız Tezcan tarafından keşfedildi. Yıldız Tezcan, ona Azer Bülbül adını verdi. Müzik yaşantısına 1984 yılında Uzelli Müzik etiketiyle çıkardığı "Garip Yolcu" albümü ile başladı. 1985 yılında Mavi Mavi Masmavi filmi ile ilk kez kameralar karşısına geçti. Arabesk tarzında "Yalan Olur", "Ben Sana Vurgunum", "Fırat" gibi albümleri ile müzik yaşamına devam etti. Asıl çıkışı 1995 yılında Barış Müzik etiketiyle çıkardığı "Ben Babayım" adlı albümüyle yakaladı. Albümünde yer alan "Yaralandın mı Ey Can" , "Dokunmayın Çok Fenayım", "Her An Her Şey Olabilir ve "Çoğu Gitti Azı Kaldı" adlı parçaları popüler oldu. Arabesk müzikte "Baba" ve şarkı söylerken titremesi nedeniyle "Titrek Kral " lakapları ile tanındı.

Ağıt, Zordayım, Kör Kurşun, Bana Düştü gibi tek kelimeyle klasik olacak albümlere imzasını attı. Artık sesini büyük kitlelere duyuran, milyonlarca hayranı olan ve şöhreti Türkiye sınırlarını aşan bir sanatçı oldu.

2007 yılının sonlarına doğru çıkardığı "Kalemin Kırıldı" albümünde yer alan "Alıştım", "Dayanamıyorum", "Zoruna mı Gitti" parçaları dinleyenlerini mest etti. 2012'de yeni albümünün tanıtımını yapmak için Antalya'ya gitti. Antalya'da kaldığı otel odasında kalp krizi sebebiyle 44 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.