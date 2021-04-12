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Haber Giriş: 12.04.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

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Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

Yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz da koronavirüse yakalandı. Şaşmaz sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Başrollerini Kaan Yıldırım, Timuçin Esen, Belçim Bilgin, Damla Colbay, Ebru Özkan, Okan Yalabık ve Aytaç Şaşmaz'ın üstlendiği Hekimoğlu dizisinde koronavirüs paniği yaşandı. Dizide 'Emre' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı.

Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Şaşmaz, 'Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim, çok şükür iyim. Karantinamın 9. günündeyim. Yarın her şey geçecek! Sayıların bu kadar çok arttığı bu günlerde lütfen maske takıp, önlemlerinizi almayı unutmayın.' ifadelerini kullandı.

 

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