Aytaç Şaşmaz: Hekimoğlu'na Çapa'da hazırlandım

KANAL D’nin yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran dizisi “Hekimoğlu”nda canlandırdığı ‘Doktor Emre’ rolüyle yıldızı parlayan Aytaç Şaşmaz, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu. Oyuncu, “Hekimoğlu”nu üniversite gibi gördüğünü söyledi: “Söz dizisiyle seti, kamerayı, sahne adabını öğrendim. Orası benim lisem ise ‘Hekimoğlu’ üniversitem oldu. Çok önemli oyuncularla rol aldım iki dizide de.”
Şaşmaz, dizideki rolüne Çapa Tıp Fakültesi’nde hazırlandığını açıkladı:
“Hekimoğlu için Çapa Tıp Fakültesi’nde zaman geçirdim. Dr. House’un aynısı bir hocamız var orada. Ona sürekli farklı semptomlar gösteren hastalar geliyordu. Hekimoğlu’ndaki gibi onun da ekibi vardı. İnanılmaz şaşırmıştım, inanamamıştım.”
GÖKTÜRK ÜÇLEMESİ’NDE OYNAYACAK
Şimdilerde sinema filmi heyecanı yaşayan Aytaç Şaşmaz, mart ayında kamera karşısına geçeceğini açıkladı: “Göktürk Üçlemesi’nde oynayacağım. 6’ncı yüzyılın başlarında geçiyor. Ok atma, kılıç kullanma, ata binme eğitimi alıyorum. Uzun bir proje olacak. Hazırlanabildiğim için çok mutluyum. 2023 başında izlenebilecek inşallah. Çekimlere martta başlanacak.”