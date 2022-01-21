Aytaç Şaşmaz: Hekimoğlu'na Çapa'da hazırlandım

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KANAL D’nin yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran dizisi “Hekimoğlu”nda canlandırdığı ‘Doktor Emre’ rolüyle yıldızı parlayan Aytaç Şaşmaz, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu. Oyuncu, “Hekimoğlu”nu üniversite gibi gördüğünü söyledi: “Söz dizisiyle seti, kamerayı, sahne adabını öğrendim. Orası benim lisem ise ‘Hekimoğlu’ üniversitem oldu. Çok önemli oyuncularla rol aldım iki dizide de.”



Şaşmaz, dizideki rolüne Çapa Tıp Fakültesi’nde hazırlandığını açıkladı:

“Hekimoğlu için Çapa Tıp Fakültesi’nde zaman geçirdim. Dr. House’un aynısı bir hocamız var orada. Ona sürekli farklı semptomlar gösteren hastalar geliyordu. Hekimoğlu’ndaki gibi onun da ekibi vardı. İnanılmaz şaşırmıştım, inanamamıştım.”

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“Baht Oyunu” dizisindeki rolüyle ‘en iyi romantik komedi erkek oyuncu’ kategorisinde Altın Kelebek kazanan Aytaç Şaşmaz, ödülün kendisi için çok değerli olduğunu söyledi: “Baht Oyunu ilk romantik komedi işimdi. Güzel bir ekip içindeydim. Enerjimizi yansıtabildik. En iyi romantik komedi erkek ödülünü aldım. Çok değerli bir ödül benim için gerçekten. Cemre (Baysel) de o törende ‘parlayan yıldız’ ödülü aldı. Büyük gurur.”

GÖKTÜRK ÜÇLEMESİ’NDE OYNAYACAK

Şimdilerde sinema filmi heyecanı yaşayan Aytaç Şaşmaz, mart ayında kamera karşısına geçeceğini açıkladı: “Göktürk Üçlemesi’nde oynayacağım. 6’ncı yüzyılın başlarında geçiyor. Ok atma, kılıç kullanma, ata binme eğitimi alıyorum. Uzun bir proje olacak. Hazırlanabildiğim için çok mutluyum. 2023 başında izlenebilecek inşallah. Çekimlere martta başlanacak.”