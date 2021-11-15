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Aysun Kayacı'nın babası Selahattin Kayacı vefat etti

#Aysun Kayacı#Selahattin Kayacı#Efe Kapancı
Aysun Kayacının babası Selahattin Kayacı vefat etti
Deniz BOY

Eski manken Aysun Kayacı’nın babası Selahattin Kayacı, bir süredir tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde yaşamını kaybetti. Kayacı, dün Üsküdar Küplüce Camii’nde yapılan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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2012 yılında Efe Kapancı’yla evlenerek Londra’ya yerleşen ve ekranlardan uzak olan Aysun Kayacı babasını kaybetti.

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran ünlü manken Aysun Kayacı radikal bir kararla yurtdışına yerleşmişti.

Yıllardır babasıyla küs olduğu bilinen Aysun Kayacı cenaze törenine katılmadı. Selahattin Kayacı, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

Aysun Kayacının babası Selahattin Kayacı vefat etti

BABASIYLA YILLARDIR GÖRÜŞMÜYORDU

42 yaşındaki ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya taşınmıştı.

Kayacı, podyumun en popüler modelleri arasında olduğu yıllarda babası Selahattin Kayacı ile görüşmediğini itiraf etmişti.

Babasından şiddet gördüğü için onunla görüşmediğini söyleyen Kayacı, "Annem işçiydi, eve para getiriyordu ama o çalıyordu. Benim dayak raporum, artı annemin dayak raporu, üstüne kız kardeşimin dayak raporu ile boşandı benim annem" ifadelerini kullanmıştı.

BİZİM DÜNYALARIMIZ AYRI

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Selahattin Kayacı 2009 yılında katıldığı bir televizyon programında kızı için 'Bizim dünyalarımız ayrı. Onun dünyası ayrı benim dünyam ayrı. Biz bir araya geldiğimizde on dakika ancak kalırız. O da nasılsın iyi misinden öteye gitmez' açıklamasını yapmıştı.

Aysun Kayacının babası Selahattin Kayacı vefat etti

 

TÜRKİYE'DE TATİL YAPTI

2012 yılında evlendikten sonra televizyonlara ve podyumlara veda eden Aysun Kayacı yaz tatillerinde Türkiye'ye geliyor. Kayacı'ya eşi Efe Kapancı ve 7 yaşındaki kızı Maya eşlik ediyor.

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