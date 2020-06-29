Ayşegül Yıldız: İbrahim Tatlıses’le görüşeceğiz

Çeşme’de 1 aydır kızıyla tatilde olduğunu söyleyen Yıldız, “Salı günü Bodrum’a geçeceğiz. İbrahim Bey’in yanına değil ama orada görüşeceğiz. Zaten kendisi buraya geldi ve görüştük. İbrahim Bey yeni projelerle geliyor ama söyleyemek bana düşmez” açıklamasını yaptı.