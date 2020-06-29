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Haber Giriş: 29.06.2020 - 08:41,Son Güncelleme:

Ayşegül Yıldız: İbrahim Tatlıses’le görüşeceğiz

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Ayşegül Yıldız: İbrahim Tatlıses’le görüşeceğiz
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada Tatlıses ve arkadaşlarıyla Çeşme’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Çeşme’de 1 aydır kızıyla tatilde olduğunu söyleyen Yıldız, “Salı günü Bodrum’a geçeceğiz. İbrahim Bey’in yanına değil ama orada görüşeceğiz. Zaten kendisi buraya geldi ve görüştük. İbrahim Bey yeni projelerle geliyor ama söyleyemek bana düşmez” açıklamasını yaptı.

Ayşegül Yıldız: İbrahim Tatlıses’le görüşeceğiz

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