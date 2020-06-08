MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAyşecan Tatari'den hamilelik pozu!
GeriMagazin Ayşecan Tatari'den hamilelik pozu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 08.06.2020 - 08:11,Son Güncelleme:

Ayşecan Tatari'den hamilelik pozu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayşecan Tatari'den hamilelik pozu!
Abone Olgoogle-news

Kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile mutlu bir evliliği olan 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 5,5 aylık hamile olan Tatari, deniz sezonunu açtı.

 

Çocuklar Duymasın’ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York’ta nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan oyuncu çift şimdilerde bebek bekliyor. 5,5 aylık hamile olan Ayşecan Tatari, bir süredir eşi ile Bodrum'da yaşıyor. Oyuncu, Bodrum'da deniz kıyısında çekilen bir fotoğrafını "Haziran, 2020 Bodrum. İlk deniz" notuyla paylaştı.

Ayşecan Tatariden hamilelik pozu


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle