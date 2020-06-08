Ayşecan Tatari'den hamilelik pozu!

Çocuklar Duymasın’ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York’ta nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan oyuncu çift şimdilerde bebek bekliyor. 5,5 aylık hamile olan Ayşecan Tatari, bir süredir eşi ile Bodrum'da yaşıyor. Oyuncu, Bodrum'da deniz kıyısında çekilen bir fotoğrafını "Haziran, 2020 Bodrum. İlk deniz" notuyla paylaştı.





