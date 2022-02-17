Ayşecan Tatari kızı Müjgan'ı muayene eden doktordan gelen mesajla şoke oldu

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Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Duygu' karakteri ile üne kavuşan Ayşecan Tatari, sosyal medyada yayınladığı mesajla gündeme oturdu.

Ayşecan Tatari kızını götürdüğü doktorun kendisine yanlışlıkla attığı masajı paylaştı.

Doktor, yanlışlıkla ünlü oyuncuya, 'Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum' ifadesini içeren mesaj attı.

Mesajı gören ünlü oyuncu çileden çıktı. Sosyal medya hesabından çirkin mesajı yayınlayan Tatari, "Size de iyi akşamlar Aslı Hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan'ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü 'hasta'sıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıklar. Nasıl?" ifadelerini kullandı.

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İŞLEM BAŞLATILDI

Ünlü oyuncu şoke eden mesajın ardından doktoru bağlı bulunduğu hastaneye şikayet etti. Süreci sevenleriyle paylaşan Tatari şu mesajı yayınladı:

"Mesajlarınızdan sonra bir bilgilendirme yapmak istedim. Hastaneden dün akşam aradılar. Konuyu çok ciddiye alıyorlar çünkü kişisel verilerin korunmasın ve hasta gizliliğine aykırı bu olanlar. Bir ihlal var. Hastanenin kendi içinde bir süreç olacak sanırım. Ben de resmi kayıtlarda olması için gerekli kurumlara şikayette bulunacağım. Olan şey çok tatsız, umarım bunun konuşulması, gündeme gelmesi ileride olabilecek bazı hadiselerin önüne geçer. Hepimizin güvenmek istediği kurumlara güvenerek yaşayabildiği bir hayatta yaşamak dileğiyle..."