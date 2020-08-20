Ayşecan Tatari kimdir, kaç yaşında? Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli ile ilgili bilgiler

Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli magazin gündemin yer alıyor. 2017 yılında nikah masasına oturan Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyor. Tatari’nin eşi de herkes tarafından bilinen bir isim. Edip Tepeli Sefirin Kızı dizisinde Kavruk Ömer karakterine hayat veriyor. İşte 14 Mart 1989 tarihinde dünyaya gelen Ayşecan Tatari ve eşi ile ilgili bilgiler…

AYŞECAN TATARİ KİMDİR?

14 Mart 1989 İstanbul doğdu. Oyunculuk kariyerine dokuz yaşındayken Evdeki Yabancı dizisi ile başladı. Ardından Çocuklar Duymasın dizisinde dört sezon oynadıktan sonra oyunculuk eğitimini almak üzere Amerika’ya gitti.

Stella Adler Studio of Acting’de konservatuar eğitimini tamamladıktan sonra 2011 yılında Türkiye’ye dönerek DOT tiyatrosunda çalışmaya başladı. Sarı Ay adlı oyunda yer alan oyuncu, bir sonraki sezon İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına girdi ve Şırça Hayvan Koleksiyonu ve Cyrano De Bergerac adlı oyunlarda rol aldı.

EDİP TEPELİ KİMDİR?

18 Nisan 1989 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Edip Tepeli, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.

Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimi de alan Edip tepeli, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Kurt Seyit ve Şura dizisi ile yaşamış; Seni Kimler Aldı, Yıldızlar Şahidim, Yaşamayanlar, Hayati ve Diğerleri ve Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı gibi yapımlarda rol almıştır.

Sefirin Kızı dişinde Kavruk Ömer karakterine hayat veriyor.