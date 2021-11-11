Ayşecan Tatari isyan etti: Sizin ihmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor!

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da kızı Müjgan'ı dünyaya getimişti.

Ünlü çiftin kızları bağırsak geçirgenliği nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. ÖZel bir diyetle beslenmesi gereken kızı için yiyecekleri ince eleyip sık dokuyan Tatari, gittiği restoranda yaşadığı durumu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Ayşecan Tatari şunları yazdı:

"Delireceğim! Yemin ediyorum delireceğim! 1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum. Laktoz/gluten/domates/biber listemi sayıyorum. Şefe gidiyorum bakın!

Garsonlara sordum yetmedi, şefe sordum. Siparişimi verdim, tadı değişik gelince çağırıp 'kusura bakmayın manyak gibi soruyorum tereyağ olabilir mi?' dedim. 'Hayır' dedikten 2 dakika sonra gelip 'Evet 10 gündür tereyağ koyuyorlarmış' diyor...

Siz gıda işi yapıyorsunuz. Konu sağlık! Sizin dangalaklığınız benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor. Gerizekalısınız hepiniz!"

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Edip Tepeli ise eşi Ayşecan Tatari'nin neden bu kadar tepki gösterdiğini sosyal medya payklaşımında anlattı:

"Hayatlarını ciddi besin alerjileriyle sürdürenlere soruyorum. Nasıl hayatta kalıyorsunuz? Müjgan'ın bağırsak geçirgenliği ile uğraşıyoruz bir süredir. Sevimsiz bir durum. Çok küçük olduğu için geçmesi bekleniyor ama bunun için 1 aylık diyet uygulanması gerekiyor. Ayşecan'a da Müjgan'a da bir çok besin yasak. Maalesef bu 1 ay bir tülü tamamlanamıyor. Çünkü adı sanı belli düzgün görünümlü işletmeler besin işinin sağlık işi olduğunu bilmiyor. Paradan başka hiçbir şey düşünmedikleri için liyakat sahibi insanlar çalıştırmaları gerektiğinin farkında değiller. Sizin bu ihmalkarlığınız ve cehaletiniz yüzünden yeterli besin alamadığı için her gün baş ağrısı çeken karım, son 8 günü kalan diyetine yeniden başlamak zorunda. Müjgan gelişimi için önemli olan besinleri 1 ay daha alamayacak. Biz de birkaç gün içimiz parçalana parçalana evladımızın dışkısında kan arayacağız."

Bazı sosyal medya kullanıcıları Ayşecan Tatari'ye 'Ozaman yemeğini evde ye' diyerek tepki gösterdi. Ünlü oyuncu ise "'Kaldırımlar kötüyse, engelliler evlerinde otursun' demek gibi... Hayır! işlerini yapanlar sorumluluk alsınlar" diyerek karşılık verdi.