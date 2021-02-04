Ünlü oyuncu paylaştı: Bu fotoğraftan yalnız ben hayatta kaldım

KİŞİSEL TARİHİNDEN SAYFALAR

Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü, geçmişinden siyah beyaz fotoğraflar paylaşıyor. Bunu sık sık yapan Kökçü, Instagram'da geçmişten fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü de bu geleneği bozmadı. Oyuncu, özellikle konservatuar yıllarından kalan pozlarını paylaştı.

KONSERVATUAR YILLARI

Ayşe Kökçü'nün bu paylaşımı 1978 tarihli. Oyuncu, Kumburgaz Sahili'nde çekildiğini belirttiği bu fotoğrafına "konservatuar 1978" mesajıyla yer verdi sayfasında.

"BU KAREDEN YALNIZ BEN HAYATTAYIM"

Kökçü'nün bu paylaşımı da yine 1978 yılından ve konservatuar yıllarından. Ünlü oyuncu, bu fotoğrafı da "Bu kareden yalnız ben hayattayım. Serhat, Neşe, ergün nur içinde uyuyun. Ne erken veda ettiniz" mesajıyla paylaştı.

1979 YILINDAN BİR FOTOĞRAF

Kökçü'nün bu paylaşımı da yine konservatuar yıllarından. Çekildiği tarih ise 1979.

SENE 1967

Ayşe Kökçü'nün bir başka siyah- beyaz paylaşımı. Özel Kadıköy Kız Koleji'nde okuduğu dönemde çekilen bu poz ise 10 Kasım 1967 tarihli.

ÜNİVERSİTE YILLARINDAN

Kökçü, İstanbul Üniversitesi'nde okuduğu dönemde çekilen bu fotoğrafı da Mart 1973 mesajıyla paylaştı.

ANNESİYLE

Ayşe Kökcü, Kuzguncuk Sahil'de çekilen bu fotoğrafı "Annemle 1956" mesajıyla paylaştı.

TAKVİMLER 1977 YILINI GÖSTERİYORDU

Kökçü'nün 1977 yılındaki düğününde çekilen bu poz da Instagram sayfasında yer aldı.