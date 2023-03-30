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Ayşe Aslanpay ile Batuhan Karacakaya arasında video savaşları

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#Ayşe Aslanpay#Batuhan Karacakaya#Darp
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 07:31

Ayşe Aslanpay, 6 ay aşk yaşadığı Batuhan Karacakaya’nın kendisini darp ettiğini öne sürdü. Karacakaya, şiddete uğrayanın kendisi olduğunu iddia etti. İkili, kavga ettikleri dönem birbirlerine gönderdikleri videoları da peş peşe sosyal medyada paylaştı. Sevgililer şimdi davalık.

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“ZARAR VERDİM, PİŞMANIM”

Ayşe Aslanpay, “Aşk-ı Memnu” dizisiyle tanınan oyuncu Batuhan Karacakaya’dan 14 Şubat’ta şiddet gördüğünü öne sürerek şikâyetçi oldu. Elinde belgelerin olduğunu söyleyen Aslanpay, Karacakaya’nın şiddeti kabul ettiği bir videoyu da paylaştı. Oyuncu o videoda şöyle diyor: “Bugün 15 Şubat. Ben sevdiğim kadına, Ayşe’ye zarar verdim. Bunun için çok pişmanım. Beni bu videoyla yargılatabilir. Kendimi savunmaya tek bir kelimem dahi olmayacak. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmayacağına yemin ederim.”

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Ayşe Aslanpay ile Batuhan Karacakaya arasında video savaşları
Batuhan Karacakaya’nın boynundaki tırnak izleri hakkında konuşan Ayşe Aslanpay, “Bana şiddet uyguladığında kendimi savundum” dedi.

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“MAKYAJLA YAPTIM”

Batuhan Karacakaya ise şiddet iddiasını kesin bir dille yalanlayarak asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia etti: “İftira attığını kanıtlayacak bizzat kendisinin çektiği fotoğraf ve videoları mevcuttur. Kendisinin hiçbir darp izi bulunmamaktadır. Aksine darp edilen, evinin kapısına defalarca gelinen, arabasına zarar verilen bizzat şahsımdır.”

Ayşe Aslanpay ile Batuhan Karacakaya arasında video savaşları

Oyuncu daha sonra sevgilisinin evinin kapısını yumrukladığı ve otoparkta tartıştıkları görüntüleri yayınladı. Videoda Karacakaya’nın boynundaki tırnak izleri dikkat çekti. Ünlü isim, sevgilisinin aslında şiddet görmediğini, makyajla kendine darp izi yaptığını itiraf ettiği bir videoyu da yayınladı.

Ayşe Aslanpay ile Batuhan Karacakaya arasında video savaşları

Bir videoda otoparkta Batuhan Karacakaya’nın üzerine yürüdüğü görülen Ayşe Aslanpay kendini şöyle savundu: “Bana hakaretler ederek üzerine yürümemi sağladı. O görüntüden önce evde bana şiddet uyguladı.”

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#Ayşe Aslanpay#Batuhan Karacakaya#Darp

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