Ayşe Aslanpay ile Batuhan Karacakaya arasında video savaşları

Haberin Devamı

“ZARAR VERDİM, PİŞMANIM”



Ayşe Aslanpay, “Aşk-ı Memnu” dizisiyle tanınan oyuncu Batuhan Karacakaya’dan 14 Şubat’ta şiddet gördüğünü öne sürerek şikâyetçi oldu. Elinde belgelerin olduğunu söyleyen Aslanpay, Karacakaya’nın şiddeti kabul ettiği bir videoyu da paylaştı. Oyuncu o videoda şöyle diyor: “Bugün 15 Şubat. Ben sevdiğim kadına, Ayşe’ye zarar verdim. Bunun için çok pişmanım. Beni bu videoyla yargılatabilir. Kendimi savunmaya tek bir kelimem dahi olmayacak. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmayacağına yemin ederim.”

Haberin Devamı

Batuhan Karacakaya’nın boynundaki tırnak izleri hakkında konuşan Ayşe Aslanpay, “Bana şiddet uyguladığında kendimi savundum” dedi.

“MAKYAJLA YAPTIM”



Batuhan Karacakaya ise şiddet iddiasını kesin bir dille yalanlayarak asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia etti: “İftira attığını kanıtlayacak bizzat kendisinin çektiği fotoğraf ve videoları mevcuttur. Kendisinin hiçbir darp izi bulunmamaktadır. Aksine darp edilen, evinin kapısına defalarca gelinen, arabasına zarar verilen bizzat şahsımdır.”

Oyuncu daha sonra sevgilisinin evinin kapısını yumrukladığı ve otoparkta tartıştıkları görüntüleri yayınladı. Videoda Karacakaya’nın boynundaki tırnak izleri dikkat çekti. Ünlü isim, sevgilisinin aslında şiddet görmediğini, makyajla kendine darp izi yaptığını itiraf ettiği bir videoyu da yayınladı.