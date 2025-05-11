Ayrılsalar da hep onu sevmeye devam etmişti… 'Oğlumuz büyüyene kadar servetim sana emanet'

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16 Ekim’de kız arkadaşıyla birlikte tatile gittiği Arjantin’de kaldığı otelin balkonundan düşerek 31 yaşında hayatını kaybeden Liam Payne geriye gözü yaşlı hayranlarıyla birlikte tek bir evlat ve ortada kalan yüklü bir miras bırakmıştı.





VASİYET YAZMAK AKLINA GELMEMİŞTİ…

Şöhrete kavuştuktan sonra inişli çıkışlı bir hayat yaşayan, kimi zaman dibe vuran ve kendini alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara kaptıran Liam Payne her şeye rağmen böyle genç bir yaşta hayatını kaybetmeyi elbette beklemiyordu.

Bu yüzden de aklına bir vasiyet yazmak ve müzik kariyeri boyunca kazandığı paraların nasıl paylaştırılacağını belirtmek aklına gelmemişti.

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Liam Payne’nin ölümüün üzerinden aylar geçtikten sonra büyük servetinin akıbeti de en sonunda ortaya çıktı. One Direction grubuyla ünlenen daha sonra diğer grup üyeleri gibi kariyetine solo albümleriyle devam eden Liam Payne çok genç bir yaşta trajik şekilde ölmüştü

SERVETİ TEK EVLADINA KALDI

Ünlü şarkıcının tek oğlu Bear tüm servetinin sahibi oldu. Ancak Bear henüz 8 yaşında ve bu para bir süre daha onun kontrolünde olamayacak.

Liam Payne’nin 28 milyon sterlin olan ve borçları ödendikten sonra 24 milyon sterlin olarak açıklanan servetinin kontrolü tek oğlu Bear’ın annesi, bir başka ünlü şarkıcı Cheryl Cole’a geçecek.

Liam Payne hayatını kaybettiğinde Kate Cassidy'yle mutlu bir ilişkisi vardı hatta evlenme hayalleri kuruyorlardı... Ancak Kate Cassidy'nin ünlü şarkıcı ile yasal bri bağı olmadığı için mirasında da hak sahibi olamadı

Liam Payne, 2018’de Cheryl'den ayrılmasıyla Arjantin'de zamansız ölümü arasındaki altı yıl içinde model Maya Henry ile nişanlandı ve ölmeden önce iki yıllık kız arkadaşı Kate Cassidy ile evlenmeyi düşündüğü ortaya çıktı.

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Ancak hayatına başkaları girse de Cheryl Cole Liam Payne için her zaman vazgeçilmez oldu.

ONUN İÇİN “HAYATIMDAKİ EN ÖNEMLİ KİŞİ” DİYORDU

2017’de oğullarını kucaklarına alan eski aşıklar bir sene sonra ayrıldılar. Ama onun hatırına her zaman yakın bir ilişkide kalmaya devam ettiler.

Yollarını 2018'de ayırmış olmalarına rağmen Liam Payne'in büyük aşkı ve tek oğlunun annesi ünlü şarkıcı Cheryl Cole mirasın da kontrolünü eline alacak

Liam Payne birçok röportajında Cheryl Cole için “hayatımdaki en önemli kişi” dedi ve ona olan aşkının aslında ölümsüz olduğunu da hep ima etti.

Eski çift birbirlerinden sadece birkaç dakika uzaklıkta yaşıyordu ve ölümünden önce Liam ilişkilerinin her zamankinden daha güçlü olduğunu açıkladı ve Cheryl'i dünyadaki en iyi anne olarak tarif etmişti.

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ARTIK OĞLUNU YETİŞTİRMEK DIŞINDA BİR GÖREVİ DAHA VAR

Elbette Cheryl'ın şimdi oğlunu babası olmadan büyütmek gibi yürek parçalayıcı bir görevi var, ancak bu hafta Liam'ın vasiyet bırakmadan öldüğünün ortaya çıkması bu göreve yeni bir boyut getirdi.

Liam Payne 14 yaşındayken 24 yaşında olan Cheryl'le tanışmış, büyüyüp bir aşk yaşayana kadar da ona hep gizliden hayrınlık duymuştu

Bu, 24 milyon sterlinlik servetinin Bear'a gideceği ve Cheryl'ın yönetici olarak seçildiği, yani oğlu için parayı korumakla görevlendirileceği anlamına geliyor.

Elbette 31 yaşındaki Liam'ın işlerini düşünürken bu sonucu göz önünde bulundurup bulundurmadığını söylemek mümkün değil, ancak ne olursa olsun 41 yaşındaki ünlü şarkıcı Cheryl'a eski partneri adına büyük bir sorumluluk yüklendi. Liam Payne'in 24 milyon sterlinlik mirası tek oğlu Bear'ın olacak ancak 8 yaşındaki Bear büyüyene kadar bu servet annesi Cheryl'in kotrolünde olacak

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ONU 14 YAŞINDA BİR DELİKANLIYKEN TANIDI ASLINDA ÖLENE KADAR DA SEVMEKTEN HİÇ VAZGEÇMEDİ

Liam ve Cheryl ilk kez, Liam 2008 yılında 14 yaşında bir delikanlıyken The X Factor seçmelerine katıldığında tanışmışlardı.

Liam, bir araya gelmeden önce bile Cheryl'a olan hayranlığı konusunda açıktı ve onu defalarca ünlü aşkı olarak adlandırdı.

Aralarında 10 yaş olmasına rağmen Liam Payne yaş alıp genç bir yıldız olana kadar Cherly’e olan hayranlığını hiç gizlemedi ve bir gün onunla aşk yaşamanın hayalini kurdu. Liam Payne tek oğlunun annesi Cheryl Cole için dünyanın en mükemmel annesi diyor ve ayrılmış olmalarına rağmen onu övmekten hiç vazgeçmiyordu

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HER ŞEY 2 YILDA BİTTİ AMA…

Aşk dedikoduları 2016 yılında Liam'ın elindeki dövmenin resmini paylaşmasıyla ortaya çıktı; bu dövmenin Cheryl'ın bel ve sırtındaki dev gül dövmesine bir övgü olduğu düşünülüyordu.

Mart 2016'da ilişkilerini Instagram’dan ilan ettiler ve aylar sonra Cannes Film Festivali'nde ilk kez kamuoyunun karşısına çıktılar.

Oğullarının doğması bu ilişkiyi sürdürmelerine yetmedi ve 2018’de ayrıldıklarını açıkladılar. Ünlü şarkıcı Cheryl Cole'u her zaman "hayatımdaki en önemli kişi" diye anlatmıştı

“BENİ BİR TEK O ALDATMAMIŞTI!”

Ortak yaptıkları ayrılık açıklamasında “Bir aile olarak birbirimizi hala çok seviyoruz. Bear bizim dünyamız ve bu yolda birlikte ilerlerken onun mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz” demişlerdi.

Cherly Cole Liam Payne hayatına girmeden önce ünlü futbolcu Ashley Cole ve Jean-Bernard Fernandez-Versini ile 2 mutsuz evlilik yapıp ayrılmıştı.

Cherly Cole Liam Payne'nin cenazesinde ayakta durmakta zorlanmış, "Şimdi ben oğluma babasının öldüğünü nasıl söyleyeceğim" diyerek gözyaşı dökmüştü

İki eşi tarafından da aldatıldığını söyleyen Cherly ona ihanet etmeyen tek erkeğin Liam Payne olduğunu söylemişti.