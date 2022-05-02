Ayrılsak da beraberiz!

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DOĞUM GÜNÜNDE BULUŞTULAR

MasterChef yarışmasıyla ününe ün katan İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşanmıştı. Çift oğulları Zeno'nun doğum günüde bir araya geldi.

2012 yılında evlenen, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklayan Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Yeni hayat kuran ikili oğulları Zeno Tibet'in doğum gününde bir araya geldi. Hem bayramı hem de oğullarının yeni yaşını kutlayan ikili o anları sosyal medyada paylaştı.

Danilo Zanna paylaşımının altına, 'Bugün bizim için dünyanın en önemli günü... Bugün Zeno'nun doğum günü' mesajını yazdı.

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Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğraflara 'üçünüz de çok tatlısınız' şeklinde yorumlar yapıldı.

AYRILSAK DA BERABERİZ!

Biten evliliklerinin ardından birbirlerine bir şans daha veren bu ünlüler nikah masasına ikinci kez oturdu. İşte eski eşleriyle tekrar evlenen o ünlüler...

MEHMET ALİ ERBİL - MUHSİNE KAMİLOĞLU

Mehmet Ali Erbil, büyük kızı Sezin'in annesi Muhsine Kamiloğlu ile 1980’de evlendi. Çift boşandıkları yıl olan 1985'te tekrar evlendi.

Baba Sadettin Erbil'in çifte bu konuda öğüt verirken fotoğrafı ise tarihe geçti. Fakat bu mutlulukları da 3 yıl sürdü ve tekrar boşandılar.

LEVENT KIRCA - OYA BAŞAR

Levent Kırca ve Oya Başar çifti 1985 yılında evlendi. Bu evlilikten Umut ve Ayşe adında iki çocukları oldu.

Uyumlu bir çift olarak örnek gösterilen oyuncular 2000 yılında sürpriz bir şekilde ayrıldılar. 2001 yılında yeniden nikah masasına oturan çift 4 yıl sonra tekrar ayrıldı. Usta oyuncu Levent Kırca 2015 yılında vefat etti.

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EMEL SAYIN - İSMET KASAPOĞLU

Emel Sayın henüz 21 yaşındayken İsmet Kasapoğlu ile evlendi. 1975 yılında boşanan çift bir yıl ayrı kalabildi ve 1976’da tekrar nikah masasına oturdu. Ancak 1979’da tekrar boşandılar.

MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLİ

Muazzez Abacı ve Hasan Heybetli 1980’de evlendi. Hasan Heybetli'nin Abacı'nın çalıştığı gazinoya her gece 24 adet kırmızı gül göndermesiyle başlayan mutlu evlilik üç yıl sürdü. 6 yıl sonra tekrar nikah masasına oturan çift yeniden ayrıldı.